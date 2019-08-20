Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
ЧФР
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
АПОЭЛ
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
ЛАСК
Брюгге
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Енисей
20
Футбол. Кубок России
21.08
Чита
Луч
Футбол. Кубок России
21.08
Алания
Ротор
Все события
Фоторепортажи
15Самая красивая волейболистка России
7«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА
19:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» объявил о переходе немецкого защитника Бауэра

Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Вердера» Роберта Бауэра.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

24-летний немецкий футболист подписал долгосрочный контракт с тульским клубом. Детали сделки, а также срок действия контракта не разглашаются. Бауэр будет выступать в «Арсенале» под 4-м игровым номером.

Бауэр является воспитанником «Ингольштадта», с которым в 2015 году провёл дебютный матч в немецкой Бундеслиге. В 2016 году немецкий защитник перешёл в бременский «Вердер», в составе которого провёл более 40 матчей. В сезоне-2018/19 Бауэр выступал в составе «Нюрнберга» на правах аренды.

Также Бауэр выступал за юношеские и олимпийскую сборные Германии и в 2016 году стал серебряным призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вердер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Самая красивая девушка работает в "Спартаке"!
Пожалейте Гончаренко. ЦСКА срочно нужны трансферы
Акинфеев — о Дзюбе-вратаре, будущем в ЦСКА и Кокорине с Мамаевым
Клеопатра и гейша: новые образы российских фигуристок
Рибери, видимо, не будет в России. Он выбрал «Фиорентину»
Сутормин перешел в «Зенит» за 50000. В «Рубин» — за столько же
«Матч ТВ» покажет матч «Олимпиакоса» и «Краснодара»
11-кратная чемпионка мира из Канады попалась на допинге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь