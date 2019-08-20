Сергей Карасев: «С Федуном и Гинером не знаком»

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Извинился перед «Оренбургом» за ошибки в матче с «Зенитом»

— Глава ДСИ РФС Александр Егоров сказал про вашу работу следующее: «Сергей провел одну из лучших игр в своей карьере. Я даже не хочу говорить о ВАР. Дал побороться, суперский футбол мы вчера смотрели. И пиротехнику жгли, и борьба такая. Просто супер! Это матч — отправная точка для нас». Как вы оцениваете свое судейство. Были помарки?

— Ой, меньше суток прошло после игры. Мне пока еще сложно оценить свои действия. Надо все проанализировать. С инспектором встречи мы уже посмотрели некоторые моменты. Были какие-то шероховатости. Но это не сказалось на накале борьбы, на самой игре. Лучшая ли эта игра в моей карьере? Опять же трудно ответить. «Спартак» — ЦСКА — это награда для любого арбитра. Я уже отсудил четыре таких дерби. И вот среди них вчерашнее — пожалуй, самое мое успешное, качественное.

— Первая мысль, когда вы неожиданно получили назначение на дерби в связи с травмой Еськова?

— Честно говоря, я первым делом позвонил Алексею Еськову. У меня сразу возник вопрос: что с ним случилось? У меня тоже недавно была травма, я восстанавливался два месяца. Так что я испугался за коллегу. Прояснил ситуацию и пожелал ему удачи. Пользуясь случаем через ваше издание желаю Лехе Еськову здоровья! Надеюсь, не все так у него страшно и он скоро вернется в строй. И будет дальше качественно проводить матчи.

— Реально ли подготовиться к дерби за два дня?

— На такие игры не нужно много времени для настроя. Что называется, тебя будят среди ночи и говорят — ты судишь «Спартак» — ЦСКА. Это радость! И большая ответственность. Все это настолько мобилизует, что ты обо всем забываешь и не нужно лишних слов. Если честно, я своих ассистентов по вчерашнему матчу Антона Аверьянова, Константина Шаламберидзе на установке особо ни о чем не просил. Здесь не надо было много говорить.

— Когда только произошла замена судьи на дерби, скептики начали писать — это Федун или Гинер назначили своего арбитра. Как вы реагировали?

— Я ничего не читаю.

— Вот как?

— Да. Только новостную ленту, чтобы быть в курсе дел клубов. Кто куда перешел и так далее. Про изменения в правилах еще читаю. В общем, мне есть, чем занять свою голову. А вот комментарии пользователей — не мое, это мешает. Не хочу отвлекаться на подобные вещи.

— Вы не судили два тура перед дерби. Почему?

— Потому что я ошибся в матче «Оренбург» — «Зенит». Я посчитал нужным после согласования с руководством нашего департамента обратиться к ФК «Оренбург» с извинениями. Поверьте, я сделал это от души. Допустил результативные ошибки против «Оренбурга». Очень переживал… Хотел, чтобы меня поняли по-человечески. Соответственно, я получил заслуженное наказание. Обязан был сесть на скамейку запасных, как говорит Александр Анатольевич (Егоров. — Прим. «СЭ»). Так что тут все закономерно. А на этой игре до травмы Алексея Еськова я должен был быть ВАР.

Перед игрой в судейской слушал AC/DC

— Почему вы отсудили лишь четыре главных дерби страны в своей карьере?

— Честно, даже никогда не думал об этом. Видимо, что-то не совпадало, не срасталось. Только из-за этого. В принципе, четыре дерби — это вполне прилично. Каждая такая игра для меня как финал Кубка России. Во всяком случае, мне так кажется.

— Известно, то некоторые спортсмены настраиваются на соревнования, слушая музыку. Что у вас звучало в телефоне, в наушниках перед матчем?

— Я очень люблю тяжелую музыку. Везде ее слушаю — в машине, например. Причем разную — от легкой, до треша. Приношу с собой колонку в судейскую. Но ставлю не слишком тяжелую, чтобы мои коллеги спокойнее готовились к игре (улыбается).

— Если не секрет, какую композицию слушали перед игрой?

— Я обычно составляю плей-листы. Вчера звучали Judas Priest, Accept, AC/DC. Вот такие вот вещи.

— Самое сложное при подготовке к дерби?

— У нас же все в наличии. Все же показывают по телевизору. Так что я читаю какие-то новости, чтобы понимать, какие игроки к нам приезжают. УЕФА нам предоставляют специальную программу. Я могу вбить фамилию футболиста в поисковик, и сразу получаю данные по любому игроку, нарезку моментов. Это самое главное. Важно понять, насколько человек проблемный. Какие фолы он совершает и как ведет себя с судьями.

— Проблемные игроки в составах ЦСКА и «Спартака»?

— Я не хочу говорить по персоналиям. Единственное — готов признать: в этом дерби было идеальное поведение со стороны игроков обоих клубов. Идеальное! Для такого топового матча — просто 10 из 10. Спасибо, что поняли судейскую бригаду. Я не хотел много свистеть, желал, чтобы получилось шоу. Игроки ко мне подходили, что-то спрашивали. Я им объяснял — и они понимали.

Шюррле — настоящий мастер

— Как вам поведение Шюррле?

— Это настоящий мастер! Сразу видно. Мы вчера об этом говорили еще в перерыве. Когда он получает мяч и даже без него — виден уровень. Чемпионами мира просто так не становятся. Слов лишних здесь не нужно. Очень хорошо, что он к нам приехал.

— В предыдущем туре Федору Чалову сломали нос. Не просили защитников «Спартака» играть с ним по возможности немного аккуратнее?

— Нет, не просил. Думаю, что в обоих клубах все ребята очень интеллектуальные. Все и так это понимали. Перед дерби я просил Акинфеева и Джикию — капитанов команд — вести себя спокойнее, чтобы лишний раз ко мне не бегали. Заметил им: «Ребята, любой момент будет проверяться ВАР. Если что-то произойдет, нам обязательно помогут. Не надо лишних эмоций. Просто играйте в футбол». И они меня услышали, большое им за это спасибо.

— Первая мысль, когда началось задымление над полем?

— Ну это же не первый раз в карьере… Почему остановка игры затянулась на пять минут? Василий Казарцев и Алексей Матюнин, которые работали видеоарбитрами, попросили еще выдержать паузу.

— Почему?

— Камеры были расположены под разными углами. Им ничего не было видно. Все размыто. Поэтому взяли чуть больше времени, пока все рассеется. Хотя, в принципе, могли чуть раньше возобновить игру — на полторы минуты, так как мы в поле и игроки, и зрители уже все видели. Но здесь прислушались к просьбе видеоассистентов.

Слова Гончаренко про дым? Мы ждали столько, сколько нужно

— А вот Виктор Гончаренко после матча сказал: «Приходит Карасев, который говорит, что ВАР не видит поле. Но дым не прошел, и почему-то матч возобновили…».

— Вы знаете, по таким вещам обычно главный судья принимает решения. Я подошел, все объяснил. Они все поняли. И Кононов, и Гончаренко. Мы ждали столько, сколько нужно. Чтобы завеса разошлась, и всем было комфортно. Все приняли это. Добавить здесь уже нечего.

— Что вам сказали после игры капитаны команд — Акинфеев и Джикия?

— Все футболисты «Спартака» поблагодарили.

— А ЦСКА?

— Тоже, но не все. Но это и понятно — кто-то был в расстроенных чувствах. Ничего особенного не говорили. Просто мы друг друга поздравили. Мы их с хорошей игрой, а они нас с судейством. К нам претензий ни от кого не было!

— А с руководителями клубов после матча общались? Они благодарили за работу?

— Нет. Мы практически не видимся с руководителями клубов. Даже и не вспомню, когда в последний раз такое было. Иногда Сергей Николаевич Галицкий заходил в судейскую.

— Что говорил?

— «Спасибо за работу, за ваш тяжелый труд». А с Федуном и Гинером я не знаком.

— Как вам работается в такой обстановке на старте сезона? Почти в каждом туре судейские скандалы, арбитров все ругают все кому не лень. Дзюба называет это все позором…