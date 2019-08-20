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21:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Карасев: «С Федуном и Гинером не знаком»

Главный арбитр дерби «Спартак» — ЦСКА дал интервью «СЭ».

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Извинился перед «Оренбургом» за ошибки в матче с «Зенитом»

— Глава ДСИ РФС Александр Егоров сказал про вашу работу следующее: «Сергей провел одну из лучших игр в своей карьере. Я даже не хочу говорить о ВАР. Дал побороться, суперский футбол мы вчера смотрели. И пиротехнику жгли, и борьба такая. Просто супер! Это матч — отправная точка для нас». Как вы оцениваете свое судейство. Были помарки?

— Ой, меньше суток прошло после игры. Мне пока еще сложно оценить свои действия. Надо все проанализировать. С инспектором встречи мы уже посмотрели некоторые моменты. Были какие-то шероховатости. Но это не сказалось на накале борьбы, на самой игре. Лучшая ли эта игра в моей карьере? Опять же трудно ответить. «Спартак» — ЦСКА — это награда для любого арбитра. Я уже отсудил четыре таких дерби. И вот среди них вчерашнее — пожалуй, самое мое успешное, качественное.

— Первая мысль, когда вы неожиданно получили назначение на дерби в связи с травмой Еськова?

— Честно говоря, я первым делом позвонил Алексею Еськову. У меня сразу возник вопрос: что с ним случилось? У меня тоже недавно была травма, я восстанавливался два месяца. Так что я испугался за коллегу. Прояснил ситуацию и пожелал ему удачи. Пользуясь случаем через ваше издание желаю Лехе Еськову здоровья! Надеюсь, не все так у него страшно и он скоро вернется в строй. И будет дальше качественно проводить матчи.

— Реально ли подготовиться к дерби за два дня?

— На такие игры не нужно много времени для настроя. Что называется, тебя будят среди ночи и говорят — ты судишь «Спартак» — ЦСКА. Это радость! И большая ответственность. Все это настолько мобилизует, что ты обо всем забываешь и не нужно лишних слов. Если честно, я своих ассистентов по вчерашнему матчу Антона Аверьянова, Константина Шаламберидзе на установке особо ни о чем не просил. Здесь не надо было много говорить.

— Когда только произошла замена судьи на дерби, скептики начали писать — это Федун или Гинер назначили своего арбитра. Как вы реагировали?

— Я ничего не читаю.

— Вот как?

— Да. Только новостную ленту, чтобы быть в курсе дел клубов. Кто куда перешел и так далее. Про изменения в правилах еще читаю. В общем, мне есть, чем занять свою голову. А вот комментарии пользователей — не мое, это мешает. Не хочу отвлекаться на подобные вещи.

— Вы не судили два тура перед дерби. Почему?

— Потому что я ошибся в матче «Оренбург» — «Зенит». Я посчитал нужным после согласования с руководством нашего департамента обратиться к ФК «Оренбург» с извинениями. Поверьте, я сделал это от души. Допустил результативные ошибки против «Оренбурга». Очень переживал… Хотел, чтобы меня поняли по-человечески. Соответственно, я получил заслуженное наказание. Обязан был сесть на скамейку запасных, как говорит Александр Анатольевич (Егоров. — Прим. «СЭ»). Так что тут все закономерно. А на этой игре до травмы Алексея Еськова я должен был быть ВАР.

Перед игрой в судейской слушал AC/DC

— Почему вы отсудили лишь четыре главных дерби страны в своей карьере?

— Честно, даже никогда не думал об этом. Видимо, что-то не совпадало, не срасталось. Только из-за этого. В принципе, четыре дерби — это вполне прилично. Каждая такая игра для меня как финал Кубка России. Во всяком случае, мне так кажется.

— Известно, то некоторые спортсмены настраиваются на соревнования, слушая музыку. Что у вас звучало в телефоне, в наушниках перед матчем?

— Я очень люблю тяжелую музыку. Везде ее слушаю — в машине, например. Причем разную — от легкой, до треша. Приношу с собой колонку в судейскую. Но ставлю не слишком тяжелую, чтобы мои коллеги спокойнее готовились к игре (улыбается).

— Если не секрет, какую композицию слушали перед игрой?

— Я обычно составляю плей-листы. Вчера звучали Judas Priest, Accept, AC/DC. Вот такие вот вещи.

— Самое сложное при подготовке к дерби?

— У нас же все в наличии. Все же показывают по телевизору. Так что я читаю какие-то новости, чтобы понимать, какие игроки к нам приезжают. УЕФА нам предоставляют специальную программу. Я могу вбить фамилию футболиста в поисковик, и сразу получаю данные по любому игроку, нарезку моментов. Это самое главное. Важно понять, насколько человек проблемный. Какие фолы он совершает и как ведет себя с судьями.

— Проблемные игроки в составах ЦСКА и «Спартака»?

— Я не хочу говорить по персоналиям. Единственное — готов признать: в этом дерби было идеальное поведение со стороны игроков обоих клубов. Идеальное! Для такого топового матча — просто 10 из 10. Спасибо, что поняли судейскую бригаду. Я не хотел много свистеть, желал, чтобы получилось шоу. Игроки ко мне подходили, что-то спрашивали. Я им объяснял — и они понимали.

Шюррле — настоящий мастер

— Как вам поведение Шюррле?

— Это настоящий мастер! Сразу видно. Мы вчера об этом говорили еще в перерыве. Когда он получает мяч и даже без него — виден уровень. Чемпионами мира просто так не становятся. Слов лишних здесь не нужно. Очень хорошо, что он к нам приехал.

— В предыдущем туре Федору Чалову сломали нос. Не просили защитников «Спартака» играть с ним по возможности немного аккуратнее?

— Нет, не просил. Думаю, что в обоих клубах все ребята очень интеллектуальные. Все и так это понимали. Перед дерби я просил Акинфеева и Джикию — капитанов команд — вести себя спокойнее, чтобы лишний раз ко мне не бегали. Заметил им: «Ребята, любой момент будет проверяться ВАР. Если что-то произойдет, нам обязательно помогут. Не надо лишних эмоций. Просто играйте в футбол». И они меня услышали, большое им за это спасибо.

— Первая мысль, когда началось задымление над полем?

— Ну это же не первый раз в карьере… Почему остановка игры затянулась на пять минут? Василий Казарцев и Алексей Матюнин, которые работали видеоарбитрами, попросили еще выдержать паузу.

— Почему?

— Камеры были расположены под разными углами. Им ничего не было видно. Все размыто. Поэтому взяли чуть больше времени, пока все рассеется. Хотя, в принципе, могли чуть раньше возобновить игру — на полторы минуты, так как мы в поле и игроки, и зрители уже все видели. Но здесь прислушались к просьбе видеоассистентов.

Слова Гончаренко про дым? Мы ждали столько, сколько нужно

— А вот Виктор Гончаренко после матча сказал: «Приходит Карасев, который говорит, что ВАР не видит поле. Но дым не прошел, и почему-то матч возобновили…».

— Вы знаете, по таким вещам обычно главный судья принимает решения. Я подошел, все объяснил. Они все поняли. И Кононов, и Гончаренко. Мы ждали столько, сколько нужно. Чтобы завеса разошлась, и всем было комфортно. Все приняли это. Добавить здесь уже нечего.

— Что вам сказали после игры капитаны команд — Акинфеев и Джикия?

— Все футболисты «Спартака» поблагодарили.

— А ЦСКА?

— Тоже, но не все. Но это и понятно — кто-то был в расстроенных чувствах. Ничего особенного не говорили. Просто мы друг друга поздравили. Мы их с хорошей игрой, а они нас с судейством. К нам претензий ни от кого не было!

— А с руководителями клубов после матча общались? Они благодарили за работу?

— Нет. Мы практически не видимся с руководителями клубов. Даже и не вспомню, когда в последний раз такое было. Иногда Сергей Николаевич Галицкий заходил в судейскую.

— Что говорил?

— «Спасибо за работу, за ваш тяжелый труд». А с Федуном и Гинером я не знаком.

— Как вам работается в такой обстановке на старте сезона? Почти в каждом туре судейские скандалы, арбитров все ругают все кому не лень. Дзюба называет это все позором…

— Это наша работа. Мы должно быть готовы к прессу. Давлению со всех сторон. Мы живем в таких условиях. Но никто из нас не жалуется, так как мы выбрали этот путь. Если что-то не устраивает, можно уходить из профессии. Но я думаю, что у нас работа легче, чем у пилотов, которые недавно успешно посадили самолет, спасли жизни людям. Мы по земле ходим, а они в воздухе и несут ответственность за 200 с лишним человек. Нам, по сравнению с ними, лучше промолчать.

Спартак
2:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 619.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 44434 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовВиктор Гончаренко
Голы
Самюэль Жиго(Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев)59′
Мариу Фернандес68′
Самюэль Жиго79′
Составы команд
98Александр Максименко
35Игорь Акинфеев
38Андрей Ещенко
14Кирилл Набабкин
90+5′
6Айртон
23Хердур Магнуссон
71′
2Самюэль Жиго
78Игорь Дивеев
14Георгий Джикия
2Мариу Фернандес
8Гус Тил
98Иван Обляков
20Андре Шюррле
8Никола Влашич
7Аяз Гулиев
20Константин Кучаев
47Роман Зобнин
9Федор Чалов
10Зелимхан Бакаев
88′
15Дмитрий Ефремов
22′
25Лоренсо Мельгарехо
19Такума Нисимура
87′
23Джордан Ларссон
36′73′
29Яка Бийол
9Резиуан Мирзов
7Ильзат Ахметов
80′
25Кристиян Бистрович
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты4
11Удары (всего)10
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
14Фолы17
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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