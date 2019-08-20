Сергей Карасев: «С Федуном и Гинером не знаком»
Главный арбитр дерби «Спартак» — ЦСКА дал интервью «СЭ».
Главный арбитр дерби «Спартак» — ЦСКА дал интервью «СЭ».
— Глава ДСИ РФС Александр Егоров сказал про вашу работу следующее: «Сергей провел одну из лучших игр в своей карьере. Я даже не хочу говорить о ВАР. Дал побороться, суперский футбол мы вчера смотрели. И пиротехнику жгли, и борьба такая. Просто супер! Это матч — отправная точка для нас». Как вы оцениваете свое судейство. Были помарки?
— Ой, меньше суток прошло после игры. Мне пока еще сложно оценить свои действия. Надо все проанализировать. С инспектором встречи мы уже посмотрели некоторые моменты. Были
— Первая мысль, когда вы неожиданно получили назначение на дерби в связи с травмой Еськова?
— Честно говоря, я первым делом позвонил Алексею Еськову. У меня сразу возник вопрос: что с ним случилось? У меня тоже недавно была травма, я восстанавливался два месяца. Так что я испугался за коллегу. Прояснил ситуацию и пожелал ему удачи. Пользуясь случаем через ваше издание желаю Лехе Еськову здоровья! Надеюсь, не все так у него страшно и он скоро вернется в строй. И будет дальше качественно проводить матчи.
— Реально ли подготовиться к дерби за два дня?
— На такие игры не нужно много времени для настроя. Что называется, тебя будят среди ночи и говорят — ты судишь «Спартак» — ЦСКА. Это радость! И большая ответственность. Все это настолько мобилизует, что ты обо всем забываешь и не нужно лишних слов. Если честно, я своих ассистентов по вчерашнему матчу Антона Аверьянова, Константина Шаламберидзе на установке особо ни о чем не просил. Здесь не надо было много говорить.
— Когда только произошла замена судьи на дерби, скептики начали писать — это Федун или Гинер назначили своего арбитра. Как вы реагировали?
— Я ничего не читаю.
— Вот как?
— Да. Только новостную ленту, чтобы быть в курсе дел клубов. Кто куда перешел и так далее. Про изменения в правилах еще читаю. В общем, мне есть, чем занять свою голову. А вот комментарии пользователей — не мое, это мешает. Не хочу отвлекаться на подобные вещи.
— Вы не судили два тура перед дерби. Почему?
— Потому что я ошибся в матче «Оренбург» — «Зенит». Я посчитал нужным после согласования с руководством нашего департамента обратиться к ФК «Оренбург» с извинениями. Поверьте, я сделал это от души. Допустил результативные ошибки против «Оренбурга». Очень переживал… Хотел, чтобы меня поняли
— Почему вы отсудили лишь четыре главных дерби страны в своей карьере?
— Честно, даже никогда не думал об этом. Видимо,
— Известно, то некоторые спортсмены настраиваются на соревнования, слушая музыку. Что у вас звучало в телефоне, в наушниках перед матчем?
— Я очень люблю тяжелую музыку. Везде ее слушаю — в машине, например. Причем разную — от легкой, до треша. Приношу с собой колонку в судейскую. Но ставлю не слишком тяжелую, чтобы мои коллеги спокойнее готовились к игре (улыбается).
— Если не секрет, какую композицию слушали перед игрой?
— Я обычно составляю
— Самое сложное при подготовке к дерби?
— У нас же все в наличии. Все же показывают по телевизору. Так что я читаю
— Проблемные игроки в составах ЦСКА и «Спартака»?
— Я не хочу говорить по персоналиям. Единственное — готов признать: в этом дерби было идеальное поведение со стороны игроков обоих клубов. Идеальное! Для такого топового матча — просто 10 из 10. Спасибо, что поняли судейскую бригаду. Я не хотел много свистеть, желал, чтобы получилось шоу. Игроки ко мне подходили,
— Как вам поведение Шюррле?
— Это настоящий мастер! Сразу видно. Мы вчера об этом говорили еще в перерыве. Когда он получает мяч и даже без него — виден уровень. Чемпионами мира просто так не становятся. Слов лишних здесь не нужно. Очень хорошо, что он к нам приехал.
— В предыдущем туре Федору Чалову сломали нос. Не просили защитников «Спартака» играть с ним по возможности немного аккуратнее?
— Нет, не просил. Думаю, что в обоих клубах все ребята очень интеллектуальные. Все и так это понимали. Перед дерби я просил Акинфеева и Джикию — капитанов команд — вести себя спокойнее, чтобы лишний раз ко мне не бегали. Заметил им: «Ребята, любой момент будет проверяться ВАР. Если
— Первая мысль, когда началось задымление над полем?
— Ну это же не первый раз в карьере… Почему остановка игры затянулась на пять минут? Василий Казарцев и Алексей Матюнин, которые работали видеоарбитрами, попросили еще выдержать паузу.
— Почему?
— Камеры были расположены под разными углами. Им ничего не было видно. Все размыто. Поэтому взяли чуть больше времени, пока все рассеется. Хотя, в принципе, могли чуть раньше возобновить игру — на полторы минуты, так как мы в поле и игроки, и зрители уже все видели. Но здесь прислушались к просьбе видеоассистентов.
— А вот Виктор Гончаренко после матча сказал: «Приходит Карасев, который говорит, что ВАР не видит поле. Но дым не прошел, и
— Вы знаете, по таким вещам обычно главный судья принимает решения. Я подошел, все объяснил. Они все поняли. И Кононов, и Гончаренко. Мы ждали столько, сколько нужно. Чтобы завеса разошлась, и всем было комфортно. Все приняли это. Добавить здесь уже нечего.
— Что вам сказали после игры капитаны команд — Акинфеев и Джикия?
— Все футболисты «Спартака» поблагодарили.
— А ЦСКА?
— Тоже, но не все. Но это и понятно —
— А с руководителями клубов после матча общались? Они благодарили за работу?
— Нет. Мы практически не видимся с руководителями клубов. Даже и не вспомню, когда в последний раз такое было. Иногда Сергей Николаевич Галицкий заходил в судейскую.
— Что говорил?
— «Спасибо за работу, за ваш тяжелый труд». А с Федуном и Гинером я не знаком.
— Как вам работается в такой обстановке на старте сезона? Почти в каждом туре судейские скандалы, арбитров все ругают все кому не лень. Дзюба называет это все позором…
— Это наша работа. Мы должно быть готовы к прессу. Давлению со всех сторон. Мы живем в таких условиях. Но никто из нас не жалуется, так как мы выбрали этот путь. Если
|Олег Кононов
|Виктор Гончаренко
|Самюэль Жиго(Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев)
|59′
|Мариу Фернандес
|68′
|Самюэль Жиго
|79′
|98
|Александр Максименко
|35
|Игорь Акинфеев
|38
|Андрей Ещенко
|14
|Кирилл Набабкин
90+5′
|6
|Айртон
|23
|Хердур Магнуссон
71′
|2
|Самюэль Жиго
|78
|Игорь Дивеев
|14
|Георгий Джикия
|2
|Мариу Фернандес
|8
|Гус Тил
|98
|Иван Обляков
|20
|Андре Шюррле
|8
|Никола Влашич
|7
|Аяз Гулиев
|20
|Константин Кучаев
|47
|Роман Зобнин
|9
|Федор Чалов
|10
|Зелимхан Бакаев
88′
|15
|Дмитрий Ефремов
22′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|19
|Такума Нисимура
87′
|23
|Джордан Ларссон
36′73′
|29
|Яка Бийол
|9
|Резиуан Мирзов
|7
|Ильзат Ахметов
80′
|25
|Кристиян Бистрович
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)