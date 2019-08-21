Без эйфории после победы в дерби с ЦСКА. «Спартак» прибыл в Брагу
Спецкор «СЭ» отправился в Португалию на одном самолете с
Спецкор «СЭ» отправился в Португалию на одном самолете с
У «Спартака» в последние недели не календарь, а жуть. И суток не прошло после окончания эмоционального дерби с ЦСКА, а
Португальцы на днях тоже провели тяжелую игру, но уступили «Спортингу». «Спартак» же в отличном настроении — четыре победы подряд, триумф в дерби, всего три очка отставания от лидера, «Зенита». Наряжение, витавшее в воздухе в ходе стартовых туров, снизилось — можно порадоваться и насладиться моментом.
И общение с болельщиками проходит иначе, когда в голове сплошной позитив. Мне сложно представить, как игроки реагировали бы на просьбы о фото в аэропорту, если бы уступили ЦСКА. Нет, об отказе даже речи быть не может, но чувство неловкости все равно кусало бы футболистов.
А так — всем селфи и улыбки. В Шереметьеве всегда тьма народу, поклонники «Спартака» там найдутся в любой день. Команда еще и ходит по аэропорту в
В бытовой обстановке за командой наблюдать гораздо интереснее, чем на газоне. На матчах и тренировках футболисты неизбежно выполняют задачи, а в аэропорту ведут себя естественно. В обычной жизни не нужно использовать схему 4−4−2 и соблюдать лимит на легионеров. Российский костяк держался единым массивным кулаком — Джикия, Ребров и остальные сидели у кофейни и над
Иностранцы в «Спартаке» держатся мелкими группами или вообще ходят по одному. Но это нормально: такое происходит во многих клубах. Жиго с Ларссоном долго выбирали еду в той же кофейне, Тил сначала зашел в одно заведение, потом в другое — туда, где уже сидел Шюррле и общался с
На посадку никто не опоздал. Все четко: без десяти семь вечера аэробус А320 вылетел из «Шереметьево» в Порту. Самолет у «Спартака» хотя и не раскрашен в
Прямо перед трапом работники аэропорта остановили Зобнина. Но не потому, что он забыл паспорт — хотели сфотографироваться и взять автограф. Полузащитник не отказал никому. А уже в салоне снимок со спартаковцами захотели сделать стюардессы — особенно популярен у них был Максименко.
Раньше в самолете
Перелет был долгим — пять с половиной часов на другой конец Европы. Поэтому футболисты занимали себя
Шюррле поначалу сидел на своем месте, но после трех часов в воздухе встал и завел разговор с
«Спартак» прилетел в Порту после полуночи по московскому времени и в 22:30 по португальскому. Команда сразу же отправилась в отель, который находится в Порту, а в среду проведет в Браге (это в 50 километрах) предматчевую тренировку.