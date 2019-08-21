Без эйфории после победы в дерби с ЦСКА. «Спартак» прибыл в Брагу

Источник: Спорт-Экспресс

Из Тушина — в Шереметьево

У «Спартака» в последние недели не календарь, а жуть. И суток не прошло после окончания эмоционального дерби с ЦСКА, а красно-белые уже находились в небе. Времени нет: в четверг предстоит первый матч 4-го раунда отборочного этапа Лиги Европы с «Брагой». Не менее важный, чем битва с армейцами.

Португальцы на днях тоже провели тяжелую игру, но уступили «Спортингу». «Спартак» же в отличном настроении — четыре победы подряд, триумф в дерби, всего три очка отставания от лидера, «Зенита». Наряжение, витавшее в воздухе в ходе стартовых туров, снизилось — можно порадоваться и насладиться моментом.

И общение с болельщиками проходит иначе, когда в голове сплошной позитив. Мне сложно представить, как игроки реагировали бы на просьбы о фото в аэропорту, если бы уступили ЦСКА. Нет, об отказе даже речи быть не может, но чувство неловкости все равно кусало бы футболистов.

Фото — болельщикам

А так — всем селфи и улыбки. В Шереметьеве всегда тьма народу, поклонники «Спартака» там найдутся в любой день. Команда еще и ходит по аэропорту в ярко-красных поло, так что не заметить сложно. Перед посадкой на самолет я видел, как болельщики фотографировались с Шюррле, Тилом и Баду. А еще один фанат обнимался на камеру с Мелкадзе и Ананидзе.

В бытовой обстановке за командой наблюдать гораздо интереснее, чем на газоне. На матчах и тренировках футболисты неизбежно выполняют задачи, а в аэропорту ведут себя естественно. В обычной жизни не нужно использовать схему 4−4−2 и соблюдать лимит на легионеров. Российский костяк держался единым массивным кулаком — Джикия, Ребров и остальные сидели у кофейни и над чем-то смеялись.

Иностранцы в «Спартаке» держатся мелкими группами или вообще ходят по одному. Но это нормально: такое происходит во многих клубах. Жиго с Ларссоном долго выбирали еду в той же кофейне, Тил сначала зашел в одно заведение, потом в другое — туда, где уже сидел Шюррле и общался с кем-то по видеосвязи. Немец, кстати, по терминалу передвигался в черной кепке без опознавательных знаков и в теплой куртке с ромбиком — 27 градусов тепла в Москве чемпиона мира-2014 не смущали.

Красный аэробус

На посадку никто не опоздал. Все четко: без десяти семь вечера аэробус А320 вылетел из «Шереметьево» в Порту. Самолет у «Спартака» хотя и не раскрашен в красно-белое, зато с узнаваемыми ромбами на всех креслах. Вдобавок — алый плед, красный дорожный набор и даже мягкие тапочки с эмблемой «Спартака» (угадайте, какого цвета).

Прямо перед трапом работники аэропорта остановили Зобнина. Но не потому, что он забыл паспорт — хотели сфотографироваться и взять автограф. Полузащитник не отказал никому. А уже в салоне снимок со спартаковцами захотели сделать стюардессы — особенно популярен у них был Максименко.

Раньше в самолете красно-белых часто было шумно — Луиз Адриану и Фернанду отвечали за атмосферу. Мельгарехо тоже любит попеть, но на этот раз парагваец дремал. Да и вообще команда летела тихо — никто не прыгал от счастья, все уже думали о «Браге», а не о ЦСКА. Футболисты традиционно находились в хвосте самолета, главный тренер Олег Кононов — в первом ряду бизнес-класса.

Пять с половиной часов пути

Перелет был долгим — пять с половиной часов на другой конец Европы. Поэтому футболисты занимали себя по-разному. Большинство спали. Кто-то смотрел сериалы. Группа россиян около двух часов рубилась в карточную игру «Уно». Потом колода перешла к другим членам спартаковской делегации.

Шюррле поначалу сидел на своем месте, но после трех часов в воздухе встал и завел разговор с одноклубниками-иностранцами. В какой-то момент вокруг немца собралось человек десять — видимо, настолько сильна харизма у немца.