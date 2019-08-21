VAR в седьмом туре РПЛ будет работать на играх «Краснодар» — «Локомотив» и «Урал» — «Сочи»

24 августа «Краснодар» примет московский «Локомотив». Главным арбитром этой встречи назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, его ассистентами будут Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный), резервным судьей — Павел Кукуян (Сочи), за систему VAR будут отвечать Сергей Карасев (Москва) и Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Также система VAR будет работать на матче между екатеринбургским «Уралом» и «Сочи», который пройдет 26 августа в Екатеринбурге. Главным арбитром этой встречи будет Карасев, ассистентами — Игорь Демешко (Химки) и Константин Шаламберидзе (Москва), резервным судьей — Евгений Турбин (Дмитров), за систему VAR будут отвечать Вилков и Василий Казарцев (Санкт-Петербург).