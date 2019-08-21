VAR в седьмом туре РПЛ будет работать на играх «Краснодар» — «Локомотив» и «Урал» — «Сочи»
ТАСС, 21 августа. Система видеоассистента рефери (VAR) будет использована на двух матчах седьмого тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает
ТАСС, 21 августа. Система видеоассистента рефери (VAR) будет использована на двух матчах седьмого тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает
24 августа «Краснодар» примет московский «Локомотив». Главным арбитром этой встречи назначен Владислав Безбородов из
Также система VAR будет работать на матче между екатеринбургским «Уралом» и «Сочи», который пройдет 26 августа в Екатеринбурге. Главным арбитром этой встречи будет Карасев, ассистентами — Игорь Демешко (Химки) и Константин Шаламберидзе (Москва), резервным судьей — Евгений Турбин (Дмитров), за систему VAR будут отвечать Вилков и Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
Матч «Тамбов» — «Динамо» обслужит Игорь Папин (Дмитров), «Уфа» — «Зенит» — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ЦСКА — «Ахмат» — Казарцев, «Ростов» — «Рубин» — Виталий Мешков (Дмитров), «Крылья Советов» — «Спартак» — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), «Арсенал» — «Оренбург» — Алексей Сухой (Люберцы).