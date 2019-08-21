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12:02 (мск), источник: ТАСС

VAR в седьмом туре РПЛ будет работать на играх «Краснодар» — «Локомотив» и «Урал» — «Сочи»

ТАСС, 21 августа. Система видеоассистента рефери (VAR) будет использована на двух матчах седьмого тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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24 августа «Краснодар» примет московский «Локомотив». Главным арбитром этой встречи назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, его ассистентами будут Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный), резервным судьей — Павел Кукуян (Сочи), за систему VAR будут отвечать Сергей Карасев (Москва) и Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Также система VAR будет работать на матче между екатеринбургским «Уралом» и «Сочи», который пройдет 26 августа в Екатеринбурге. Главным арбитром этой встречи будет Карасев, ассистентами — Игорь Демешко (Химки) и Константин Шаламберидзе (Москва), резервным судьей — Евгений Турбин (Дмитров), за систему VAR будут отвечать Вилков и Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Матч «Тамбов» — «Динамо» обслужит Игорь Папин (Дмитров), «Уфа» — «Зенит» — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ЦСКА — «Ахмат» — Казарцев, «Ростов» — «Рубин» — Виталий Мешков (Дмитров), «Крылья Советов» — «Спартак» — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), «Арсенал» — «Оренбург» — Алексей Сухой (Люберцы).

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