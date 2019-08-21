Мещеряков о заявлении Тарасова: Вопрос не в деньгах, а в установленном порядке

— У меня комментарий очень простой: вопрос не в деньгах. Вопрос о выполнении всеми установленного порядка и правил, — сказал Мещеряков по телефону. — Мы ко всем игрокам, в том числе и бывшим, относится с огромным уважением. Я не знаю, почему Тарасов так считает. Наверное, он в РФС подробно изложит свою позицию, когда этот вопрос будет рассматриваться. До этого добавлять что-то к тому, что я уже сказал, было бы некорректно.