Бауэр переехал в Тулу. При Каррере им интересовался «Спартак»
24-летний немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский «Арсенал». «СЭ» — о карьере игрока, который рассматривал возможность выступать за сборную России.
24-летний немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский «Арсенал». «СЭ» — о карьере игрока, который рассматривал возможность выступать за сборную России.
В РПЛ открылся шлюз, в него хлынули крепкие немецкие парни из бундеслиги. «Спартак» взял в аренду из Дортмунда чемпиона мира Андре Шюррле и теперь потирает ручки — нападающий феерически стартовал в составе
На первый взгляд может показаться, что 24-летний защитник — не чета Шюррле и Филиппу. Тех дортмундцы брали за 30 и 20 миллионов евро, здесь таких сумм и близко нет. Минувший сезон Бауэр на правах аренды провел в «Нюрнберге», который по итогам чемпионата благополучно рухнул во вторую бундеслигу. По возвращении в «Вердер» 24-летнему защитнику тут же указали на дверь, не дав даже тренироваться с командой.
Кто же приехал в Тулу? Неужели пустышка?
Не будем спешить с выводами. Более того, рискну предположить, что новичок «Арсенала» вполне может навести шороху. Не как Шюррле, конечно. В конце концов не та позиция на поле для феерии, но стать открытием немец в состоянии.
Начнем с того, что еще
В 2015 году со сборной U-20 он сыграл все пять матчей на чемпионате мира, команда вылетела в четвертьфинале. А спустя год принял участие в Олимпийских играх в Бразилии, где Германия уступила лишь в финале. На том турнире Бауэр провел один матч, а потом получил серебряную медаль из рук бундеспрезидента Йоахима Гаука.
К тому времени Роберт уже отыграл полный сезон в бундеслиге за «Ингольштадт», а после Олимпиады перешел в «Вердер» за два миллиона евро. В Бремене рассчитывали на оборонительные способности новичка, на представлении его расхвалили спортивный директор Франк Бауманн и главный тренер Виктор Скрипник.
Украинского специалиста, правда, убрали после трех поражений на старте, но пришедший на смену Александр Нури продолжал доверять Бауэру. А тот поиграл за сезон на семи (!!!) позициях. В обороне справа, слева и в центре, на обоих флангах полузащиты, опорным и центральным хавбеком. С ходу и не припомню у
После первого удачного сезона Бауэра в Бремене в СМИ прошла информация об интересе к нему со стороны «Спартака», главным тренером которого тогда был Массимо Каррера. Однако дальше разговоров дело не пошло, Роберт остался в «Вердере». Начало нового чемпионата у клуба вновь не задалось, зато Бауэра не перекидывали с место на место. При росте 183 сантиметра его постоянно использовали в центре обороны. Но десять матчей без побед привели к отставке Нури и приходу Флориана Кофельдта. И вот
Отношения у специалиста с футболистом не складывались совершенно, лучшим выходом было расставание. Роберт ушел в «Нюрнберг», где играл постоянно, но команда валилась и в итоге вылетела. А в Бремене футболиста никто нынешним летом не ждал. Во главе
После таких слов путь в основу игроку был заказан. Он тренировался отдельно, подыскивая себе новый клуб. По моей информации, оставаться на родине Роберт не горел большим желанием. Его манила Англия, он даже стал работать с британским агентством, представляющим, в частности, интересы Аарона Рэмзи. Но вариант в чемпионшипе сорвался, трансферное окно в Англии захлопнулось,
Тулякам отчасти повезло. Ссора с тренером и сезон в вылетающем клубе прилично понизили котировки Бауэра. Два года у него практически пропали. Но, по свидетельствам из Германии, в том же «Нюрнберге» проявить себя было невозможно, будь ты хоть семи пядей во лбу. В целом же у футболиста остается приличный потенциал, он еще молод, амбициозен, пусть и не нарасхват в Европе. Последнее обстоятельство сыграло в пользу «Арсенала». Насколько мне известно, «Вердер» очень хотел заработать на трансфере, но в итоге согласился отпустить футболиста бесплатно. Российский клуб дожал немецкий.
Бауэр хорош в оборонительных действиях, силен в единоборствах, неуступчив,
Новичок «Арсенала» нынешним летом не тренировался с командой, только индивидуально. При этом если зайти в его Instagram, то 7 августа там выложена свадебная фотография с Сейшельских островов. До спортивных ли занятий было футболисту в эти дни? Меня заверили, что церемония бракосочетания состоялась гораздо раньше, просто Роберт не спешил публиковать фото. Что ж, если это так, то информация должна несколько успокоить Черевченко.
А личная жизнь Бауэра уже становилась достоянием общественности. Пару лет назад все немецкие таблоиды пестрели заголовками об отношениях футболиста с Памелой Райф — самой популярной звездой Instagram в Германии. На тот момент у нее было 3 миллиона подписчиков, теперь их больше 4-х миллионов. Впрочем, роман с
Интересно, что Бауэр весьма неплохо говорит
Подумывал он пару лет назад и о российском гражданстве, чтобы выступать за нашу национальную команду. Но, насколько понимаю, юристы выяснили, что даже при оформлении паспорта футболист не получит права играть за российскую сборную.
Что ж, трансфер «Арсенал» провернул интересный. Будем наблюдать. Жаль, в еврокубках тулякам немец уже не поможет.