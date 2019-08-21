Бауэр переехал в Тулу. При Каррере им интересовался «Спартак»

Источник: Спорт-Экспресс

Не пустышка

В РПЛ открылся шлюз, в него хлынули крепкие немецкие парни из бундеслиги. «Спартак» взял в аренду из Дортмунда чемпиона мира Андре Шюррле и теперь потирает ручки — нападающий феерически стартовал в составе красно-белых. «Динамо» совершило мощный трансфер из той же «Боруссии» — Максимилиан Филипп забил уже на третьей минуте в своей дебютной встрече. И вот во вторник тульский «Арсенал» объявил о подписании долгосрочного соглашения с Робертом Бауэром из «Вердера».

На первый взгляд может показаться, что 24-летний защитник — не чета Шюррле и Филиппу. Тех дортмундцы брали за 30 и 20 миллионов евро, здесь таких сумм и близко нет. Минувший сезон Бауэр на правах аренды провел в «Нюрнберге», который по итогам чемпионата благополучно рухнул во вторую бундеслигу. По возвращении в «Вердер» 24-летнему защитнику тут же указали на дверь, не дав даже тренироваться с командой.

Кто же приехал в Тулу? Неужели пустышка?

Не будем спешить с выводами. Более того, рискну предположить, что новичок «Арсенала» вполне может навести шороху. Не как Шюррле, конечно. В конце концов не та позиция на поле для феерии, но стать открытием немец в состоянии.

Играл на семи позициях

Начнем с того, что еще пару-тройку лет назад Роберт считался одним из самых перспективных футболистов своего поколения. А когда речь идет о Германии, где таланты растут как грибы, это уже знак качества.

В 2015 году со сборной U-20 он сыграл все пять матчей на чемпионате мира, команда вылетела в четвертьфинале. А спустя год принял участие в Олимпийских играх в Бразилии, где Германия уступила лишь в финале. На том турнире Бауэр провел один матч, а потом получил серебряную медаль из рук бундеспрезидента Йоахима Гаука.

К тому времени Роберт уже отыграл полный сезон в бундеслиге за «Ингольштадт», а после Олимпиады перешел в «Вердер» за два миллиона евро. В Бремене рассчитывали на оборонительные способности новичка, на представлении его расхвалили спортивный директор Франк Бауманн и главный тренер Виктор Скрипник.

Украинского специалиста, правда, убрали после трех поражений на старте, но пришедший на смену Александр Нури продолжал доверять Бауэру. А тот поиграл за сезон на семи (!!!) позициях. В обороне справа, слева и в центре, на обоих флангах полузащиты, опорным и центральным хавбеком. С ходу и не припомню у кого-то еще такой универсальности. Думается, непросто чуть ли не в каждом матче выполнять разные функции, но такая многогранность — отличное подспорье для Игоря Черевченко. При этом любимые позиции новичка — справа в оброне и в опорной зоне.

Хотел выступать в Англии

После первого удачного сезона Бауэра в Бремене в СМИ прошла информация об интересе к нему со стороны «Спартака», главным тренером которого тогда был Массимо Каррера. Однако дальше разговоров дело не пошло, Роберт остался в «Вердере». Начало нового чемпионата у клуба вновь не задалось, зато Бауэра не перекидывали с место на место. При росте 183 сантиметра его постоянно использовали в центре обороны. Но десять матчей без побед привели к отставке Нури и приходу Флориана Кофельдта. И вот тут-то у нашего героя и начались проблемы. До конца чемпионата новый тренер выпустил Бауэра с первых минут лишь два раза.

Отношения у специалиста с футболистом не складывались совершенно, лучшим выходом было расставание. Роберт ушел в «Нюрнберг», где играл постоянно, но команда валилась и в итоге вылетела. А в Бремене футболиста никто нынешним летом не ждал. Во главе по-прежнему оставался Кофельдт, про которого Бауэр успел отозваться чересчур смело. Мол, тренер не дал ему честного шанса.

После таких слов путь в основу игроку был заказан. Он тренировался отдельно, подыскивая себе новый клуб. По моей информации, оставаться на родине Роберт не горел большим желанием. Его манила Англия, он даже стал работать с британским агентством, представляющим, в частности, интересы Аарона Рэмзи. Но вариант в чемпионшипе сорвался, трансферное окно в Англии захлопнулось, тут-то и подоспело предложение «Арсенала».

Встречался со звездой Instagra

Тулякам отчасти повезло. Ссора с тренером и сезон в вылетающем клубе прилично понизили котировки Бауэра. Два года у него практически пропали. Но, по свидетельствам из Германии, в том же «Нюрнберге» проявить себя было невозможно, будь ты хоть семи пядей во лбу. В целом же у футболиста остается приличный потенциал, он еще молод, амбициозен, пусть и не нарасхват в Европе. Последнее обстоятельство сыграло в пользу «Арсенала». Насколько мне известно, «Вердер» очень хотел заработать на трансфере, но в итоге согласился отпустить футболиста бесплатно. Российский клуб дожал немецкий.

Бауэр хорош в оборонительных действиях, силен в единоборствах, неуступчив, по-спортивному зол, атлетически сложен. При этом способен и пас отдать, и неплохо навесить. Осталось только форму набрать.

Новичок «Арсенала» нынешним летом не тренировался с командой, только индивидуально. При этом если зайти в его Instagram, то 7 августа там выложена свадебная фотография с Сейшельских островов. До спортивных ли занятий было футболисту в эти дни? Меня заверили, что церемония бракосочетания состоялась гораздо раньше, просто Роберт не спешил публиковать фото. Что ж, если это так, то информация должна несколько успокоить Черевченко.

А личная жизнь Бауэра уже становилась достоянием общественности. Пару лет назад все немецкие таблоиды пестрели заголовками об отношениях футболиста с Памелой Райф — самой популярной звездой Instagram в Германии. На тот момент у нее было 3 миллиона подписчиков, теперь их больше 4-х миллионов. Впрочем, роман с фитнес-моделью был не слишком длительным, свое счастье он нашел в объятиях другой красавицы — Ларуш Нассер.

Говорит по-русски

Интересно, что Бауэр весьма неплохо говорит по-русски. Дело в том, что его родители родом из Казахстана, они переехали в Германию за год до появления на свет Роберта. У него двойное немецко-казахстанское гражданство. А из сборной наших южных соседей по СНГ футболисту, говорят, приходило очень заманчивое в финансовом плане предложение.

Подумывал он пару лет назад и о российском гражданстве, чтобы выступать за нашу национальную команду. Но, насколько понимаю, юристы выяснили, что даже при оформлении паспорта футболист не получит права играть за российскую сборную.