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15:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бауэр переехал в Тулу. При Каррере им интересовался «Спартак»

24-летний немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский «Арсенал». «СЭ» — о карьере игрока, который рассматривал возможность выступать за сборную России.

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Источник: Спорт-Экспресс

Не пустышка

В РПЛ открылся шлюз, в него хлынули крепкие немецкие парни из бундеслиги. «Спартак» взял в аренду из Дортмунда чемпиона мира Андре Шюррле и теперь потирает ручки — нападающий феерически стартовал в составе красно-белых. «Динамо» совершило мощный трансфер из той же «Боруссии» — Максимилиан Филипп забил уже на третьей минуте в своей дебютной встрече. И вот во вторник тульский «Арсенал» объявил о подписании долгосрочного соглашения с Робертом Бауэром из «Вердера».

На первый взгляд может показаться, что 24-летний защитник — не чета Шюррле и Филиппу. Тех дортмундцы брали за 30 и 20 миллионов евро, здесь таких сумм и близко нет. Минувший сезон Бауэр на правах аренды провел в «Нюрнберге», который по итогам чемпионата благополучно рухнул во вторую бундеслигу. По возвращении в «Вердер» 24-летнему защитнику тут же указали на дверь, не дав даже тренироваться с командой.

Кто же приехал в Тулу? Неужели пустышка?

Не будем спешить с выводами. Более того, рискну предположить, что новичок «Арсенала» вполне может навести шороху. Не как Шюррле, конечно. В конце концов не та позиция на поле для феерии, но стать открытием немец в состоянии.

Играл на семи позициях

Начнем с того, что еще пару-тройку лет назад Роберт считался одним из самых перспективных футболистов своего поколения. А когда речь идет о Германии, где таланты растут как грибы, это уже знак качества.

В 2015 году со сборной U-20 он сыграл все пять матчей на чемпионате мира, команда вылетела в четвертьфинале. А спустя год принял участие в Олимпийских играх в Бразилии, где Германия уступила лишь в финале. На том турнире Бауэр провел один матч, а потом получил серебряную медаль из рук бундеспрезидента Йоахима Гаука.

К тому времени Роберт уже отыграл полный сезон в бундеслиге за «Ингольштадт», а после Олимпиады перешел в «Вердер» за два миллиона евро. В Бремене рассчитывали на оборонительные способности новичка, на представлении его расхвалили спортивный директор Франк Бауманн и главный тренер Виктор Скрипник.

Украинского специалиста, правда, убрали после трех поражений на старте, но пришедший на смену Александр Нури продолжал доверять Бауэру. А тот поиграл за сезон на семи (!!!) позициях. В обороне справа, слева и в центре, на обоих флангах полузащиты, опорным и центральным хавбеком. С ходу и не припомню у кого-то еще такой универсальности. Думается, непросто чуть ли не в каждом матче выполнять разные функции, но такая многогранность — отличное подспорье для Игоря Черевченко. При этом любимые позиции новичка — справа в оброне и в опорной зоне.

Хотел выступать в Англии

После первого удачного сезона Бауэра в Бремене в СМИ прошла информация об интересе к нему со стороны «Спартака», главным тренером которого тогда был Массимо Каррера. Однако дальше разговоров дело не пошло, Роберт остался в «Вердере». Начало нового чемпионата у клуба вновь не задалось, зато Бауэра не перекидывали с место на место. При росте 183 сантиметра его постоянно использовали в центре обороны. Но десять матчей без побед привели к отставке Нури и приходу Флориана Кофельдта. И вот тут-то у нашего героя и начались проблемы. До конца чемпионата новый тренер выпустил Бауэра с первых минут лишь два раза.

Отношения у специалиста с футболистом не складывались совершенно, лучшим выходом было расставание. Роберт ушел в «Нюрнберг», где играл постоянно, но команда валилась и в итоге вылетела. А в Бремене футболиста никто нынешним летом не ждал. Во главе по-прежнему оставался Кофельдт, про которого Бауэр успел отозваться чересчур смело. Мол, тренер не дал ему честного шанса.

После таких слов путь в основу игроку был заказан. Он тренировался отдельно, подыскивая себе новый клуб. По моей информации, оставаться на родине Роберт не горел большим желанием. Его манила Англия, он даже стал работать с британским агентством, представляющим, в частности, интересы Аарона Рэмзи. Но вариант в чемпионшипе сорвался, трансферное окно в Англии захлопнулось, тут-то и подоспело предложение «Арсенала».

Встречался со звездой Instagra

Тулякам отчасти повезло. Ссора с тренером и сезон в вылетающем клубе прилично понизили котировки Бауэра. Два года у него практически пропали. Но, по свидетельствам из Германии, в том же «Нюрнберге» проявить себя было невозможно, будь ты хоть семи пядей во лбу. В целом же у футболиста остается приличный потенциал, он еще молод, амбициозен, пусть и не нарасхват в Европе. Последнее обстоятельство сыграло в пользу «Арсенала». Насколько мне известно, «Вердер» очень хотел заработать на трансфере, но в итоге согласился отпустить футболиста бесплатно. Российский клуб дожал немецкий.

Бауэр хорош в оборонительных действиях, силен в единоборствах, неуступчив, по-спортивному зол, атлетически сложен. При этом способен и пас отдать, и неплохо навесить. Осталось только форму набрать.

Новичок «Арсенала» нынешним летом не тренировался с командой, только индивидуально. При этом если зайти в его Instagram, то 7 августа там выложена свадебная фотография с Сейшельских островов. До спортивных ли занятий было футболисту в эти дни? Меня заверили, что церемония бракосочетания состоялась гораздо раньше, просто Роберт не спешил публиковать фото. Что ж, если это так, то информация должна несколько успокоить Черевченко.

А личная жизнь Бауэра уже становилась достоянием общественности. Пару лет назад все немецкие таблоиды пестрели заголовками об отношениях футболиста с Памелой Райф — самой популярной звездой Instagram в Германии. На тот момент у нее было 3 миллиона подписчиков, теперь их больше 4-х миллионов. Впрочем, роман с фитнес-моделью был не слишком длительным, свое счастье он нашел в объятиях другой красавицы — Ларуш Нассер.

Говорит по-русски

Интересно, что Бауэр весьма неплохо говорит по-русски. Дело в том, что его родители родом из Казахстана, они переехали в Германию за год до появления на свет Роберта. У него двойное немецко-казахстанское гражданство. А из сборной наших южных соседей по СНГ футболисту, говорят, приходило очень заманчивое в финансовом плане предложение.

Подумывал он пару лет назад и о российском гражданстве, чтобы выступать за нашу национальную команду. Но, насколько понимаю, юристы выяснили, что даже при оформлении паспорта футболист не получит права играть за российскую сборную.

Что ж, трансфер «Арсенал» провернул интересный. Будем наблюдать. Жаль, в еврокубках тулякам немец уже не поможет.

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