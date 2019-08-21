Футболист Круговой стал игроком «Зенита»

Контракт с 21-летним игроком рассчитан на пять лет, его соглашение с уфимской командой истекало летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €700 тыс.

Круговой является воспитанником «Зенита», он провел четыре встречи в юношеской Лиге чемпионов в сезоне-2015/16. Также он выступал за «Зенит-2» во втором по силе дивизионе чемпионата России по футболу (2016−2018), футболист сыграл 26 встреч, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. В «Уфу» Круговой перешел летом 2018 года, он провел за клуб девять матчей.