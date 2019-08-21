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15:04 (мск), источник: ТАСС

Футболист Круговой стал игроком «Зенита»

ТАСС, 21 августа. Российский защитник Данил Круговой перешел из футбольного клуба «Уфа» в петербургский «Зенит», но текущий сезон проведет в команде из столицы Башкирии на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 21-летним игроком рассчитан на пять лет, его соглашение с уфимской командой истекало летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €700 тыс.

Круговой является воспитанником «Зенита», он провел четыре встречи в юношеской Лиге чемпионов в сезоне-2015/16. Также он выступал за «Зенит-2» во втором по силе дивизионе чемпионата России по футболу (2016−2018), футболист сыграл 26 встреч, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. В «Уфу» Круговой перешел летом 2018 года, он провел за клуб девять матчей.

В составе молодежной сборной России (до 21 года) футболист дебютировал 22 марта в товарищеском матче против сборной Швеции (2:0), всего он провел две игры.

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