«Динамо» отдало Черных и Москвичева в аренду в «Оренбург»
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Полузащитники «Динамо» Фёдор Черных и Владимир Москвичёв перешли на правах аренды в «Оренбург», сообщается на сайте московского футбольного клуба.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Полузащитники «Динамо» Фёдор Черных и Владимир Москвичёв перешли на правах аренды в «Оренбург», сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Аренда игроков рассчитана до конца сезона-2019/20.
Черных, которому в мае исполнилось 28 лет, перешел в «Динамо» в январе 2018 года из польской «Ягеллонии», сыграл за «бело-голубых» 33 матча и забил три гола. 19-летний Москвичев, воспитанник динамовской академии имени Льва Яшина, дебютировал за основную команду в сентябре 2018 года, на его счету 7 матчей за «Динамо».
«Динамо» после шести туров с пятью очками занимает 13-е место в Российской