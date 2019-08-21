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15:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» отдало Черных и Москвичева в аренду в «Оренбург»

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Полузащитники «Динамо» Фёдор Черных и Владимир Москвичёв перешли на правах аренды в «Оренбург», сообщается на сайте московского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Аренда игроков рассчитана до конца сезона-2019/20.

Черных, которому в мае исполнилось 28 лет, перешел в «Динамо» в январе 2018 года из польской «Ягеллонии», сыграл за «бело-голубых» 33 матча и забил три гола. 19-летний Москвичев, воспитанник динамовской академии имени Льва Яшина, дебютировал за основную команду в сентябре 2018 года, на его счету 7 матчей за «Динамо».

«Динамо» после шести туров с пятью очками занимает 13-е место в Российской премьер-лиге, «Оренбург» с двумя баллами идет 16-м.

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