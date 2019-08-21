«Динамо» отдало Черных и Москвичева в аренду в «Оренбург»

Черных, которому в мае исполнилось 28 лет, перешел в «Динамо» в январе 2018 года из польской «Ягеллонии», сыграл за «бело-голубых» 33 матча и забил три гола. 19-летний Москвичев, воспитанник динамовской академии имени Льва Яшина, дебютировал за основную команду в сентябре 2018 года, на его счету 7 матчей за «Динамо».