«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов из-за долга перед Бердыевым

«Удовлетворить заявление тренера по футболу Бердыева К. Б. о применении санкций в отношении АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону в связи с неисполнением Решения Палаты от 28 июня 2019 года. В связи с неисполнением Решения Палаты от 28 июня 2019 года применить к АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 4, 8, 9 ст. 49 Регламента РФС по разрешению споров. Применить к АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону в случае исполнения обязательств перед тренером по футболу Бердыевым К. Б., установленных решением Палаты от 28 июня 2019 года», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.