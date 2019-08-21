Вот почему «Зениту» нужен Караваев. Он сейчас лучший в «Витессе»

Источник: http://www.gettyimages.com/

Он действительно так хорош?

В прошлом сезоне Караваев долго втягивался (как и вся команда) — к 21-му туру у него было всего два голевых паса. Но на финише российский защитник добрался до 7 голевых. Плюс забил первый мяч в Голландии — это случилось в решающем матче с «Венло» (3:1). «Витессу» была очень важна та победа, чтобы получить дополнительные 750 тысяч евро от ТВ-прав.

Вячеслав Караваев | Источник: http://www.gettyimages.com/

Новый сезон Караваев начал очень мощно:

Голевой пас с «Аяксом» (2:2). Вдобавок Караваев стал лучшим по ключевым передачам (под удар, 3) и вторым по выигранным единоборствам (78%)

Против «Зволле» (3:0) забил гол, стал самым пасующим игроком команды (69), вторым по ключевым передачам (3), навесам (6), отборам (9) и перехватам (4)

Голландские журналисты еще по ходу прошлого сезона отмечали, что на мяче Караваев хорош. Но говорили о проблемах при игре в защите: средне вел единоборства (около 54% выигранных), терял позицию.

Вячеслав Караваев | Источник: http://www.gettyimages.com/

По первым турам очевидно, что в плане атаки российский защитник стал еще сильнее. Он качественно созидал даже против полуфиналиста Лиги чемпионов. Но и траблы при игре без мяча пока никуда не делись. Хотя в плане единоборств есть прогресс — средний показатель вырос до 73%.

Прямо сейчас Караваев один из лучших в «Витессе» по большинству показателей:

Лучшая оценка от Whoscored в команде — 7,76

Второй по отборам — в среднем за матч 4. Во всей лиге Караваев — 5-й

Четвертый по перехватам — 1,3

Седьмой по дриблингу — 1,3

Первый по ключевым пасам — 2

Нужен ли он «Зениту»?

Сергей Семак | Источник: РИА "Новости"

16 августа голландское издание Omroep Gelderland сообщило, что «Зенит» готов предложить за Караваева 3 млн евро. Игрок не стал комментировать конкретный слух, сказав, что сконцентрирован на сезоне.

Стилистически Караваев подходит «Зениту», команда чаще всех в лиге использует фланги (в среднем 35 навесов). Что интересно, следом идут команды второй 8-ки — «Урал», «Сочи», «Оренбург».

Да и по трансферу левого защитника Дугласа Сантоса (который в атаке очень хорош) понятно, что Семак видит роль крайков более атакующей, чем это было в прошлом сезоне.

Игорь Смольников | Источник: https://fc-zenit.ru/

Караваев же и неплохо навешивает, и может отдать острый пас. В этом плане он превосходит Смольникова, который на трети поля соперника не так опасен.

Ключевые передачи: 0,5 — 2 в пользу Караваева

Дриблинг: 1 — 1,3

Отборы: 1,3 — 4

Перехваты: 1,3 — 1,3

Навесы: 2 — 3

Понятно, что сравнение не совсем корректное, особенно по оборонительным показателям. «Зенит» в большинстве матчей владеет очень большим преимуществом, поэтому Смольникову, например, редко приходится вступать в отбор. Но преимущество по ключевым пасам, дриблингу и количеству навесов характерно.

Что по сборной России?

Марио Фернандес | Источник: РИА "Новости"

Увидеть Караваева хотя бы в товарищеском матче было бы интересно. За время в Европе он действительно прибавил. Но причина, по которой его дебют в ближайшее время вряд ли состоится и из-за которой он ушел из ЦСКА, одна и та же — Марио Фернандес.

Это один из лучших правых защитников в мире. ЧМ-2018 все доказал, там Марио умудрялся не только классически защищаться и атаковать, но и вести игру команды, через него строился выход из обороны.