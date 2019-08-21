Атаманенко покидает пост коммерческого директора «Спартака»
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Александр Атаманенко покидает пост коммерческого директора московского «Спартака», сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Александр Атаманенко покидает пост коммерческого директора московского «Спартака», сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
Как отмечается, Атаманенко завершает работу в клубе на этой неделе, но еще будет консультировать руководство «Спартака» по вопросам коммерческой и маркетинговой деятельности до конца сентября.
В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Атаманенко сдает дела и уже попрощался с коллективом «Спартака».
Атаманенко приступил к работе в «Спартаке» в 2014 году, до этого он на протяжении шести лет занимал должность генерального директора домашнего стадиона донецкого «Шахтера» — «Донбасс-Арены». Как отмечается, за период работы Атаманенко «Спартаку» удалось увеличить доходы от билетного бизнеса (на 82,75%), продажи абонементов (на 96,85%), продажи лож (на 63,10%), спонсорства и рекламы (на 60,34%), сдачи стадиона в аренду (на 67,36%), лицензирования (на 331,04%),
«Решение о смене работы действительно далось очень непросто, поскольку с лета 2014 года клуб стал для меня второй семьей, с которой мы вместе провели пять интересных лет, а Москва стала для моих родных и близких новым домом. Искренне желаю “Спартаку” множества побед на поле и за его пределами, новых трофеев, регулярного участия в еврокубках. Часть меня навсегда останется “красно-белой”, буду и впредь следить за клубом и болеть за него», — сказал Атаманенко.