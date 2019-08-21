Атаманенко покидает пост коммерческого директора «Спартака»

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, Атаманенко завершает работу в клубе на этой неделе, но еще будет консультировать руководство «Спартака» по вопросам коммерческой и маркетинговой деятельности до конца сентября.

В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Атаманенко сдает дела и уже попрощался с коллективом «Спартака».

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Атаманенко приступил к работе в «Спартаке» в 2014 году, до этого он на протяжении шести лет занимал должность генерального директора домашнего стадиона донецкого «Шахтера» — «Донбасс-Арены». Как отмечается, за период работы Атаманенко «Спартаку» удалось увеличить доходы от билетного бизнеса (на 82,75%), продажи абонементов (на 96,85%), продажи лож (на 63,10%), спонсорства и рекламы (на 60,34%), сдачи стадиона в аренду (на 67,36%), лицензирования (на 331,04%), ТВ-прав (на 372,31%) и торговых операций (на 101,65%).