Малком: Прекрасно провёл время с Месси

«Кроме того, что Месси является исключительным игроком, он также отличный человек, партнёр по команде и просто очень хороший парень. Мы относимся друг к другу с большим уважением, мы прекрасно провели время вместе. Он звезда, он заслуживает всего того, чего добился», — приводит слова Малкома Goal.