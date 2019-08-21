«Зенит» наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча, прошедшая 3 августа в Санкт-Петербурге, завершилась вничью со счетом 1:1. В перерыве игры произошел конфликт между группой болельщиков и сотрудниками правоохранительных органов, видео инцидента появилось в соцсетях, полиция Петербурга сообщала ТАСС, что после игры к административной ответственности привлекли 17 человек. 14 августа КДК приостановил рассмотрение данного дела для получения дополнительных материалов. КДК предоставил журналистам записи видеокамер со стадиона, на которых записано видео стычки фанатов с сотрудниками ОМОН.

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«Проход на трибуну D был ограничен на стадионе “Зенита”, так как участились случаи с передачей абонементов другим людям, и для этого были поставлены ограждения, — сказал Григорьянц. — Дальше на видео видно, как зрители начинают ломать ограждения и только после этого выходят сотрудники ОМОН, до этого они ничего не предпринимали. Зрители продолжают вести себя агрессивно, ломая имущество стадиона и выкрикивая нецензурные выражения. Сотрудники правоохранительных органов по-прежнему ничего не предпринимают».

«Дальше начинаются провокационные выкрики со стороны зрителей, затем один из болельщиков бьет полицейского, которому потом диагностировали черепно-мозговую травму. Болельщики сломали железные ограждения, стоит отметить, что металлические конструкции могли быть использованы в целях оказания физического воздействия. По информации “Зенита”, полиция арестовала четырех болельщиков по итогам данного инцидента, на которых заведены уголовные дела», — продолжил глава КДК.

Также КДК установил, что не все меры безопасности были учтены клубом перед этой встречей.

Зрители должны всегда получать информацию об ограниченных зонах на стадионе. Однако информации об этом нигде не было, и, таким образом, были нарушены права зрителей. Мы также установили, что не было осуществлено надлежащего обеспечения безопасности с точки зрения расстановки стюардов на стадионе. Артур Григорьянц

«Мы вынесли следующее решение: за необеспечение безопасности, которое поставило под угрозу жизни людей, оштрафовать “Зенит” на 100 тыс. рублей. За неправомерные действия болельщиков “Зенит” должен заплатить 300 тыс. рублей и провести один матч без зрителей условно», — сказал Григорьянц.