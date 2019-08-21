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18:28 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» условно наказан проведением одного домашнего матча чемпионата России без зрителей после столкновения фанатов команды с сотрудниками ОМОН в перерыве игры с «Краснодаром». Об этом журналистам в среду сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча, прошедшая 3 августа в Санкт-Петербурге, завершилась вничью со счетом 1:1. В перерыве игры произошел конфликт между группой болельщиков и сотрудниками правоохранительных органов, видео инцидента появилось в соцсетях, полиция Петербурга сообщала ТАСС, что после игры к административной ответственности привлекли 17 человек. 14 августа КДК приостановил рассмотрение данного дела для получения дополнительных материалов. КДК предоставил журналистам записи видеокамер со стадиона, на которых записано видео стычки фанатов с сотрудниками ОМОН.

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«Проход на трибуну D был ограничен на стадионе “Зенита”, так как участились случаи с передачей абонементов другим людям, и для этого были поставлены ограждения, — сказал Григорьянц. — Дальше на видео видно, как зрители начинают ломать ограждения и только после этого выходят сотрудники ОМОН, до этого они ничего не предпринимали. Зрители продолжают вести себя агрессивно, ломая имущество стадиона и выкрикивая нецензурные выражения. Сотрудники правоохранительных органов по-прежнему ничего не предпринимают».

«Дальше начинаются провокационные выкрики со стороны зрителей, затем один из болельщиков бьет полицейского, которому потом диагностировали черепно-мозговую травму. Болельщики сломали железные ограждения, стоит отметить, что металлические конструкции могли быть использованы в целях оказания физического воздействия. По информации “Зенита”, полиция арестовала четырех болельщиков по итогам данного инцидента, на которых заведены уголовные дела», — продолжил глава КДК.

Также КДК установил, что не все меры безопасности были учтены клубом перед этой встречей.

Зрители должны всегда получать информацию об ограниченных зонах на стадионе. Однако информации об этом нигде не было, и, таким образом, были нарушены права зрителей. Мы также установили, что не было осуществлено надлежащего обеспечения безопасности с точки зрения расстановки стюардов на стадионе.
Артур Григорьянц

«Мы вынесли следующее решение: за необеспечение безопасности, которое поставило под угрозу жизни людей, оштрафовать “Зенит” на 100 тыс. рублей. За неправомерные действия болельщиков “Зенит” должен заплатить 300 тыс. рублей и провести один матч без зрителей условно», — сказал Григорьянц.

После шести туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 14 очками, «Краснодар» идет третьим, имея в активе на одно очко меньше.

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Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 54078 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакМурад Мусаев
Голы
Артем Дзюба(Сердар Азмун, Магомед Оздоев)90+1′
Дуглас Сантос80′
Составы команд
99Андрей Лунев
39Матвей Сафонов
3Дуглас Сантос
6Кристиан Рамирес
61′
6Бранислав Иванович
4Александр Мартынович
44Ярослав Ракицкий
5Урош Спаич
5Вильмар Барриос
28′
14Кристоффер Олссон
27Магомед Оздоев
52Тонни Вилена
36′
7Сердар Азмун
77Руслан Камболов
22Артем Дзюба
9Арикленес да Силва Ари
89′
18Юрий Жирков
2′86′
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78′
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89Дмитрий Стоцкий
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7Реми Кабелла
53′57′
21Александр Ерохин
93Магомед-Шапи Сулейманов
91Алексей Сутормин
72′
21Юнес Намли
60′
8Филипе Силва Малком
17Иван Игнатьев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
12Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
11Фолы22
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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