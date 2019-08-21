«Зенит» наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/.
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/.
Встреча, прошедшая 3 августа в
«Проход на трибуну D был ограничен на стадионе “Зенита”, так как участились случаи с передачей абонементов другим людям, и для этого были поставлены ограждения, — сказал Григорьянц. — Дальше на видео видно, как зрители начинают ломать ограждения и только после этого выходят сотрудники ОМОН, до этого они ничего не предпринимали. Зрители продолжают вести себя агрессивно, ломая имущество стадиона и выкрикивая нецензурные выражения. Сотрудники правоохранительных органов
«Дальше начинаются провокационные выкрики со стороны зрителей, затем один из болельщиков бьет полицейского, которому потом диагностировали
Также КДК установил, что не все меры безопасности были учтены клубом перед этой встречей.
Зрители должны всегда получать информацию об ограниченных зонах на стадионе. Однако информации об этом нигде не было, и, таким образом, были нарушены права зрителей. Мы также установили, что не было осуществлено надлежащего обеспечения безопасности с точки зрения расстановки стюардов на стадионе.
«Мы вынесли следующее решение: за необеспечение безопасности, которое поставило под угрозу жизни людей, оштрафовать “Зенит” на 100 тыс. рублей. За неправомерные действия болельщиков “Зенит” должен заплатить 300 тыс. рублей и провести один матч без зрителей условно», — сказал Григорьянц.
После шести туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 14 очками, «Краснодар» идет третьим, имея в активе на одно очко меньше.
|Сергей Семак
|Мурад Мусаев
|Артем Дзюба(Сердар Азмун, Магомед Оздоев)
|90+1′
|Дуглас Сантос
|80′
|99
|Андрей Лунев
|39
|Матвей Сафонов
|3
|Дуглас Сантос
|6
|Кристиан Рамирес
61′
|6
|Бранислав Иванович
|4
|Александр Мартынович
|44
|Ярослав Ракицкий
|5
|Урош Спаич
|5
|Вильмар Барриос
28′
|14
|Кристоффер Олссон
|27
|Магомед Оздоев
|52
|Тонни Вилена
36′
|7
|Сердар Азмун
|77
|Руслан Камболов
|22
|Артем Дзюба
|9
|Арикленес да Силва Ари
89′
|18
|Юрий Жирков
2′86′
|98
|Сергей Петров
78′
|14
|Далер Кузяев
|89
|Дмитрий Стоцкий
|11
|Себастьян Дриусси
69′
|7
|Реми Кабелла
53′57′
|21
|Александр Ерохин
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|91
|Алексей Сутормин
72′
|21
|Юнес Намли
60′
|8
|Филипе Силва Малком
|17
|Иван Игнатьев
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)