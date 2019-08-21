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18:46 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС дисквалифицировал Семака на два матча РПЛ, один из которых — условно

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал главного тренера «Зенита» Сергея Семака на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых — условно, за оскорбительные высказывания в адрес арбитра Алексея Матюнина после игры с грозненским «Ахматом». Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Матч прошел в Санкт-Петербурге 17 августа и завершился со счетом 0:0. После финального свистка Семак активно беседовал с судейской бригадой на футбольном поле. Во время трансляции было слышно, как 43-летний специалист оскорбляет главного арбитра и его ассистентов.

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«Сергей Богданович присутствовал сегодня на нашем заседании, — сказал Григорьянц. — До этого он обратился в Департамент судейства и инспектирования РФС с просьбой передать извинения Матюнину, сегодня он еще раз извинился перед арбитром за такое поведение, которое ему совершенно не свойственно. Мы подняли данные в архиве и выяснили, что Семак ни разу не принимал участия в заседании КДК ни в качестве тренера, ни в роли футболиста. Однако он все равно оскорбил судью, и за это полагается наказание».

«За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать Семака на два матча РПЛ и оштрафовать на 100 тыс. рублей. В следующем матче будет реальное исполнение, потом один матч станет условным. Ему назначен испытательный срок, если такое поведение не повторится, то условный матч исчезнет», — сказал Григорьянц.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после шести матчей. «Ахмат» идет десятым, имея в активе семь очков.

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12 августа© Ньюстюб
Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 617.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 48468 зрителей
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99Андрей Лунев
33Виталий Гудиев
3Дуглас Сантос
40Ризван Уциев
7′
6Бранислав Иванович
59Евгений Харин
44Ярослав Ракицкий
90+4′
4Вилькер Анхель
5Вильмар Барриос
15Андрей Семенов
27Магомед Оздоев
73′
20Зоран Нижич
90+4′
7Сердар Азмун
23Антон Швец
22Артем Дзюба
11Силва Лима Исмаэл
19Игорь Смольников
24′45′
77Бернард Бериша
14′62′
18Юрий Жирков
21Одисе Роши
66′
10Эмилиано Ариэль Ригони
83′
88Денис Глушаков
90′
14Далер Кузяев
6Михаил Гащенков
21Александр Ерохин
68′
19Олег Иванов
81′
91Алексей Сутормин
18Андрес Понсе
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
5Голевые моменты1
11Удары (всего)4
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
14Фолы9
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
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