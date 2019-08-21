КДК РФС дисквалифицировал Семака на два матча РПЛ, один из которых — условно

Матч прошел в Санкт-Петербурге 17 августа и завершился со счетом 0:0. После финального свистка Семак активно беседовал с судейской бригадой на футбольном поле. Во время трансляции было слышно, как 43-летний специалист оскорбляет главного арбитра и его ассистентов.

«Сергей Богданович присутствовал сегодня на нашем заседании, — сказал Григорьянц. — До этого он обратился в Департамент судейства и инспектирования РФС с просьбой передать извинения Матюнину, сегодня он еще раз извинился перед арбитром за такое поведение, которое ему совершенно не свойственно. Мы подняли данные в архиве и выяснили, что Семак ни разу не принимал участия в заседании КДК ни в качестве тренера, ни в роли футболиста. Однако он все равно оскорбил судью, и за это полагается наказание».