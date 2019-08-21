«Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафованы на 680 тыс. рублей по итогам дерби

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«Спартак» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл ЦСКА на своем поле со счетом 2:1. Встреча состоялась 19 августа.

«По сведениям МВД, более 90 пиротехнических изделий было использовано. Также фанаты скандировали нецензурные выражения. “Спартак” получает штраф за пиротехнику размером в 300 тысяч рублей, за скандирование — 50 тысяч. За пиротехнику, которая привела к остановке игры, ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей, за скандирование — на 30 тысяч», — сказал Григорьянц.

Также главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко получил личный штраф размером 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.