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18:47 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафованы на 680 тыс. рублей по итогам дерби

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» по итогам дерби с ЦСКА на 350 тыс. рублей, армейцев — на 330 тыс. Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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«Спартак» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл ЦСКА на своем поле со счетом 2:1. Встреча состоялась 19 августа.

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«По сведениям МВД, более 90 пиротехнических изделий было использовано. Также фанаты скандировали нецензурные выражения. “Спартак” получает штраф за пиротехнику размером в 300 тысяч рублей, за скандирование — 50 тысяч. За пиротехнику, которая привела к остановке игры, ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей, за скандирование — на 30 тысяч», — сказал Григорьянц.

Также главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко получил личный штраф размером 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

После шести матчей «Спартак» идет на четвертой строчке в таблице РПЛ, набрав 11 очков, ЦСКА идет на шестом месте (10 очков). В следующем туре 25 августа красно-белые проведут гостевую встречу против самарских «Крыльев Советов», в этот же день ЦСКА примет грозненский «Ахмат».

Спартак
2:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 619.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 44434 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовВиктор Гончаренко
Голы
Самюэль Жиго(Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев)59′
Мариу Фернандес68′
Самюэль Жиго79′
Составы команд
98Александр Максименко
35Игорь Акинфеев
38Андрей Ещенко
14Кирилл Набабкин
90+5′
6Айртон
23Хердур Магнуссон
71′
2Самюэль Жиго
78Игорь Дивеев
14Георгий Джикия
2Мариу Фернандес
8Гус Тил
98Иван Обляков
20Андре Шюррле
8Никола Влашич
7Аяз Гулиев
20Константин Кучаев
47Роман Зобнин
9Федор Чалов
10Зелимхан Бакаев
88′
15Дмитрий Ефремов
22′
25Лоренсо Мельгарехо
19Такума Нисимура
87′
23Джордан Ларссон
36′73′
29Яка Бийол
9Резиуан Мирзов
7Ильзат Ахметов
80′
25Кристиян Бистрович
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты4
11Удары (всего)10
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
14Фолы17
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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