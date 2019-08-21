«Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафованы на 680 тыс. рублей по итогам дерби
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/.
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/.
«Спартак» в матче шестого тура Российской
«По сведениям МВД, более 90 пиротехнических изделий было использовано. Также фанаты скандировали нецензурные выражения. “Спартак” получает штраф за пиротехнику размером в 300 тысяч рублей, за скандирование — 50 тысяч. За пиротехнику, которая привела к остановке игры, ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей, за скандирование — на 30 тысяч», — сказал Григорьянц.
Также главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко получил личный штраф размером 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.
После шести матчей «Спартак» идет на четвертой строчке в таблице РПЛ, набрав 11 очков, ЦСКА идет на шестом месте (10 очков). В следующем туре 25 августа
|Олег Кононов
|Виктор Гончаренко
|Самюэль Жиго(Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев)
|59′
|Мариу Фернандес
|68′
|Самюэль Жиго
|79′
|98
|Александр Максименко
|35
|Игорь Акинфеев
|38
|Андрей Ещенко
|14
|Кирилл Набабкин
90+5′
|6
|Айртон
|23
|Хердур Магнуссон
71′
|2
|Самюэль Жиго
|78
|Игорь Дивеев
|14
|Георгий Джикия
|2
|Мариу Фернандес
|8
|Гус Тил
|98
|Иван Обляков
|20
|Андре Шюррле
|8
|Никола Влашич
|7
|Аяз Гулиев
|20
|Константин Кучаев
|47
|Роман Зобнин
|9
|Федор Чалов
|10
|Зелимхан Бакаев
88′
|15
|Дмитрий Ефремов
22′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|19
|Такума Нисимура
87′
|23
|Джордан Ларссон
36′73′
|29
|Яка Бийол
|9
|Резиуан Мирзов
|7
|Ильзат Ахметов
80′
|25
|Кристиян Бистрович
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)