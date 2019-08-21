КДК оставил в силе красную карточку футболиста «Ахмата» Уциева в матче с «Зенитом»
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/.
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/.
Ранее «Ахмат» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку, показанную Уциеву. Матч прошел в субботу в
«Игрок был удален заслуженно. Он лишил соперника явной возможности забить гол», — сказал Григорьянц.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 14 очков после шести матчей. «Ахмат» занимает 11-е место с семью очками.
|Сергей Семак
|Рашид Рахимов
|99
|Андрей Лунев
|33
|Виталий Гудиев
|3
|Дуглас Сантос
|40
|Ризван Уциев
7′
|6
|Бранислав Иванович
|59
|Евгений Харин
|44
|Ярослав Ракицкий
90+4′
|4
|Вилькер Анхель
|5
|Вильмар Барриос
|15
|Андрей Семенов
|27
|Магомед Оздоев
73′
|20
|Зоран Нижич
90+4′
|7
|Сердар Азмун
|23
|Антон Швец
|22
|Артем Дзюба
|11
|Силва Лима Исмаэл
|19
|Игорь Смольников
24′45′
|77
|Бернард Бериша
14′62′
|18
|Юрий Жирков
|21
|Одисе Роши
66′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
83′
|88
|Денис Глушаков
90′
|14
|Далер Кузяев
|6
|Михаил Гащенков
|21
|Александр Ерохин
68′
|19
|Олег Иванов
81′
|91
|Алексей Сутормин
|18
|Андрес Понсе
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|9
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)