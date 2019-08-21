КДК оставил в силе красную карточку футболиста «Ахмата» Уциева в матче с «Зенитом»

Ранее «Ахмат» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку, показанную Уциеву. Матч прошел в субботу в Санкт-Петербурге и завершился вничью со счетом 0:0. На седьмой минуте встречи игрок хозяев Александр Ерохин выбегал один на один с вратарем «Ахмата» Виталием Гудиевым и упал перед штрафной площадью, позади него бежал Уциев, арбитр встречи Алексей Матюнин показал защитнику прямую красную карточку.