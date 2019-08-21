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18:53 (мск), источник: ТАСС

КДК оставил в силе красную карточку футболиста «Ахмата» Уциева в матче с «Зенитом»

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал отменять красную карточку защитника и капитана грозненского «Ахмата» Ризвана Уциева, которую он получил в матче шестого тура премьер-лиги против санкт-петербургского «Зенита». Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее «Ахмат» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку, показанную Уциеву. Матч прошел в субботу в Санкт-Петербурге и завершился вничью со счетом 0:0. На седьмой минуте встречи игрок хозяев Александр Ерохин выбегал один на один с вратарем «Ахмата» Виталием Гудиевым и упал перед штрафной площадью, позади него бежал Уциев, арбитр встречи Алексей Матюнин показал защитнику прямую красную карточку.

«Игрок был удален заслуженно. Он лишил соперника явной возможности забить гол», — сказал Григорьянц.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 14 очков после шести матчей. «Ахмат» занимает 11-е место с семью очками.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 617.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 48468 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакРашид Рахимов
Составы команд
99Андрей Лунев
33Виталий Гудиев
3Дуглас Сантос
40Ризван Уциев
7′
6Бранислав Иванович
59Евгений Харин
44Ярослав Ракицкий
90+4′
4Вилькер Анхель
5Вильмар Барриос
15Андрей Семенов
27Магомед Оздоев
73′
20Зоран Нижич
90+4′
7Сердар Азмун
23Антон Швец
22Артем Дзюба
11Силва Лима Исмаэл
19Игорь Смольников
24′45′
77Бернард Бериша
14′62′
18Юрий Жирков
21Одисе Роши
66′
10Эмилиано Ариэль Ригони
83′
88Денис Глушаков
90′
14Далер Кузяев
6Михаил Гащенков
21Александр Ерохин
68′
19Олег Иванов
81′
91Алексей Сутормин
18Андрес Понсе
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
5Голевые моменты1
11Удары (всего)4
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
14Фолы9
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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