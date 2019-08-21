У Мамаева появились новые проблемы с законом

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По данным Федеральной службы судебных приставов, Мамаеву придется заплатить более 434 тысяч рублей после того, как он выйдет из исправительной колонии. Отмечается, что Черемушкинский суд вынес решение о взыскании с футболиста «недоимки по налогам на имущество, а также транспортный налог» еще в 2018 году. Все это время спортсмен не платил налоги.

10 августа Мамаев порассуждал о шансах вернуться в профессиональный спорт после освобождения из колонии. Он заявил, что держит себя в форме и без труда вернется в футбол.