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12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
21:38 (мск), источник: Lenta.Ru

У Мамаева появились новые проблемы с законом

У российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего в настоящее время наказание в колонии, обнаружили долг за неуплату налогов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По данным Федеральной службы судебных приставов, Мамаеву придется заплатить более 434 тысяч рублей после того, как он выйдет из исправительной колонии. Отмечается, что Черемушкинский суд вынес решение о взыскании с футболиста «недоимки по налогам на имущество, а также транспортный налог» еще в 2018 году. Все это время спортсмен не платил налоги.

10 августа Мамаев порассуждал о шансах вернуться в профессиональный спорт после освобождения из колонии. Он заявил, что держит себя в форме и без труда вернется в футбол.

Мамаев и нападающий Александр Кокорин находятся в колонии с 4 июля. Спортсмены осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го. Учитывая время, проведенное игроками в СИЗО, Мамаев должен выйти из колонии в конце ноября, а Кокорин — в начале декабря.

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