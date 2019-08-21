Илья Кутепов интересен российскому и турецкому клубам
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Спартака» Илья Кутепов интересен одному российскому и одному турецкому клубу.
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Спартака» Илья Кутепов интересен одному российскому и одному турецкому клубу.
На данный момент 26-летний российский защитник планирует бороться за место в основе московского «Спартака», но не исключает, что покинет клуб зимой, если ему это не удастся.
Кутепов попал в структуру «Спартака» в 2012 году. В декабре того же года защитник дебютировал за первую команду
«Спартак» набрал 11 очков и 6 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской