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21 августа, источник: Спорт РИА Новости

Радимов: Вся страна гордится фразой Евсеева после Уэльса, а Семака наказали

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы, чемпион России в составе петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что КДК РФС принял неоправданное решение, дисквалифицировав главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака на два матча, один из которых — условно.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Зенит» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче шестого тура чемпионата России, прошедшем в Санкт-Петербурге. По окончании матча представители «Зенита» выражали недовольство работой бригады арбитров во главе с Алексеем Матюниным, а Семак в личном общении нанес оскорбление судьям, и слова тренера попали в эфир телетрансляции игры.

«Как только Семак выругался — “козлом”, не “козлом” — не суть важно, в этот же момент сразу и глава комитета по этике появился с интервью, и глава КДК. Такое ощущение, что они ждали этого момента, и все в один голос заявили, что “этого так не оставим”. Буквоедство есть. Но если вы комитет по этике, если вы КДК, то вы должны принимать во внимание, что человек, во-первых, извинился. А во-вторых, как это было сделано. Если за каждое слово, которое было произнесено в эфире матерное…», — сказал Радимов по телефону.

Видео
Пресс-конференция Семака и Рахимова

«Если “Матч ТВ” будет показывать и акцентировать на этом внимание, должны тогда полчемпионата дисквалифицировать по матчу и матчу условно как минимум, как Семака», — сказал Радимов.

Собеседник агентства отметил, что извинений со стороны Семака было достаточно, чтобы не выносить наказание.

«Мне не понравилось то, что главы комитетов такое ощущение прямо ждали этого. Буквально через час после матча все они выдали, что накажут Семака, чтобы появиться на первых строках порталов. Понятно, что Семак тоже ошибся, он не должен был этого говорить. Я его не защищаю, могу это ему в глаза сказать. Да он и сам понимает, что ошибся. Он за это извинился. У нас вся страна гордится тем, как (Вадим) Евсеев после Уэльса сказал. Мы вспоминаем его как народного героя, а Семака дисквалифицировали», — сказал Радимов.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 617.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 48468 зрителей
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66′
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83′
88Денис Глушаков
90′
14Далер Кузяев
6Михаил Гащенков
21Александр Ерохин
68′
19Олег Иванов
81′
91Алексей Сутормин
18Андрес Понсе
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
5Голевые моменты1
11Удары (всего)4
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
14Фолы9
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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