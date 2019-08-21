Радимов: Вся страна гордится фразой Евсеева после Уэльса, а Семака наказали

В субботу «Зенит» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче шестого тура чемпионата России, прошедшем в Санкт-Петербурге. По окончании матча представители «Зенита» выражали недовольство работой бригады арбитров во главе с Алексеем Матюниным, а Семак в личном общении нанес оскорбление судьям, и слова тренера попали в эфир телетрансляции игры.
«Как только Семак выругался — “козлом”, не “козлом” — не суть важно, в этот же момент сразу и глава комитета по этике появился с интервью, и глава КДК. Такое ощущение, что они ждали этого момента, и все в один голос заявили, что “этого так не оставим”. Буквоедство есть. Но если вы комитет по этике, если вы КДК, то вы должны принимать во внимание, что человек, во-первых, извинился. А во-вторых, как это было сделано. Если за каждое слово, которое было произнесено в эфире матерное…», — сказал Радимов по телефону.
«Если “Матч ТВ” будет показывать и акцентировать на этом внимание, должны тогда полчемпионата дисквалифицировать по матчу и матчу условно как минимум, как Семака», — сказал Радимов.
Собеседник агентства отметил, что извинений со стороны Семака было достаточно, чтобы не выносить наказание.
«Мне не понравилось то, что главы комитетов такое ощущение прямо ждали этого. Буквально через час после матча все они выдали, что накажут Семака, чтобы появиться на первых строках порталов. Понятно, что Семак тоже ошибся, он не должен был этого говорить. Я его не защищаю, могу это ему в глаза сказать. Да он и сам понимает, что ошибся. Он за это извинился. У нас вся страна гордится тем, как (Вадим) Евсеев после Уэльса сказал. Мы вспоминаем его как народного героя, а Семака дисквалифицировали», — сказал Радимов.