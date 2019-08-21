Радимов: Вся страна гордится фразой Евсеева после Уэльса, а Семака наказали

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Зенит» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче шестого тура чемпионата России, прошедшем в Санкт-Петербурге. По окончании матча представители «Зенита» выражали недовольство работой бригады арбитров во главе с Алексеем Матюниным, а Семак в личном общении нанес оскорбление судьям, и слова тренера попали в эфир телетрансляции игры.

«Как только Семак выругался — “козлом”, не “козлом” — не суть важно, в этот же момент сразу и глава комитета по этике появился с интервью, и глава КДК. Такое ощущение, что они ждали этого момента, и все в один голос заявили, что “этого так не оставим”. Буквоедство есть. Но если вы комитет по этике, если вы КДК, то вы должны принимать во внимание, что человек, во-первых, извинился. А во-вторых, как это было сделано. Если за каждое слово, которое было произнесено в эфире матерное…», — сказал Радимов по телефону.

«Если “Матч ТВ” будет показывать и акцентировать на этом внимание, должны тогда полчемпионата дисквалифицировать по матчу и матчу условно как минимум, как Семака», — сказал Радимов.

Собеседник агентства отметил, что извинений со стороны Семака было достаточно, чтобы не выносить наказание.