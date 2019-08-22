Ковалевский: Шюррле было суждено попасть в «Спартак», здесь он кайфует

Источник: РИА "Новости"

Разбор дерби

— Дерби между «Спартаком» и ЦСКА — это событие, которое необходимо выносить за рамки чемпионата России, — взял слово Ковалевский. — Первый тайм у «Спартака» был сложным, ЦСКА создал больше опасных моментов и только за счет хорошей игры Александра Максименко хозяева не пропустили. ЦСКА грамотно выстроил тактическую схему, создал преимущество в центре поля.

Это привело к проблемам у «Спартака» в оборонительных действиях и при переходе в атаку. Когда «красно-белые» пытались выходить в атаку через короткий и средний пас, там было численное преимущество у ЦСКА. Потом уже хозяева нашли выход из ситуации.

С самого начала второго тайма «красно-белые» начали применять высокий прессинг, прижали ЦСКА к воротам. Это позволило создать давление на оборону гостей, стали возникать полумоменты. При этом у «красно-синих» появились возможности для контратак, спартаковцы почти всей командой находились на половине поля соперника.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий «Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби

Так и вышло. ЦСКА свою контратаку завершил неточным пасом, что привело к мгновенному ответу «Спартака». При таких пространствах между линиями, скоростями и качеством атакующей линии «красно-белых» всегда может быть опасно. Очень здорово подключился Самуэль Жиго, забивший гол. Но и классную подачу на защитника сделал Андре Шюррле. «Спартак» полностью владел инициативой, должен был увеличивать свое преимущество, но ЦСКА выручал Игорь Акинфеев.

Стоило «Спартаку» сбавить обороты, позволить сопернику перевести игру на чужую половину поля, как последовал ответный гол. Этот мяч стал необязательным для команды Олега Кононова. Не хватило игрока, который заблокировал бы удар Марио Фернандеса — у Саши Максименко было мало шансов отбить мяч после рикошета.

Перерыв, связанный с дымом от пиротехники, выбил ЦСКА из игрового ритма. До этого эпизода армейцы начали перехватывать инициативу. Но вынужденная пауза пошла на пользу «Спартаку». Стандартное положение привело ко второму мячу Жиго. С трибуны показалось, что «красно-синие» потеряли концентрацию в этом эпизоде. В оставшееся время «Спартак» был ближе к третьему голу, чем ЦСКА к тому, чтобы сравнять счет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iaJoaFgja90" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра вышла зрелищной и эмоциональной, держала в напряжении все 90 с лишним минут. Атмосфера на трибунах и на поле создала футбольное шоу. Победа в дерби радует вдвойне. У «Спартака» сейчас эмоциональный подъем, одержаны четыре непростые победы в важных играх. Теперь важно переключиться на «Брагу», на выполнение задачи по выходу в групповой этап Лиги Европы.

«Шюррле кайфует в «Спартаке»

— Вы посмотрели вживую на игру Шюррле, еще пять лет назад побеждавшего на чемпионате мира, но приехавшего в Россию в статусе «поникшей» звезды. Как оцените игру немца?

— Начал он в «Спартаке» очень резво. Мы знаем много примеров, когда карьера футболистов даже топового уровня развивалась не так, как все предрекали. Мы не знаем всех причин, почему Шюррле, обладающий высоким классом, не заиграл в Англии. С другой стороны, это сейчас и не важно. Ему было суждено попасть в «Спартак», найти свое место и почувствовать себя полезным для команды игроком, продемонстрировать свои сильные качества.

Уверен, Андре получает настоящий кайф от игры за «Спартак», от того, что у него получается. Этому рады и тренерский штаб с болельщиками, в клуб пришел человек, который дает результат и показывает отличный футбол.

— Яркое начало карьеры в «Спартаке» дает право требовать от него держать планку на протяжении всего сезона. Так?

— Да. С одной стороны, болельщики «Спартака» очень требовательны. С другой, в спорте только так и должно быть, нельзя опускаться ниже своего уровня. Если футболист с первой игры демонстрирует такие качества, значит, они у него есть, это неслучайно. Учитывая, что Шюррле прошел школу бундеслиги, сомневаться в том, что он готов к такому интенсивному режиму, не приходится.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Презентация новичков в «Спартаке»

— Полузащитник Гус Тиль стал самым дорогим футболистом в истории «Спартака». Вас он впечатлил?

— Видно, что у него есть хорошие качества. История с Куинси Промесом, много лет являвшимся лидером «Спартака», говорит о том, что клуб внимательно относится к голландскому рынку и приглашает качественных футболистов.

Все новые ребята усилили атаку, но им еще нужно время, чтобы сыграться. У каждого своя манера игры, навыки. Когда «Спартак» переходит в атаку и есть возможность вскрыть оборону, эти футболисты позволяют рассчитывать на результативные действия, а это серьезный аргумент.

— При оценке игры Джордана Ларссона хочешь или нет, но от сравнения с легендарным отцом не уйти.

— Если это сын бывшего футболиста, то его всегда будут сравнивать с отцом. Но нужно учитывать, что Джордан другой человек, нельзя требовать от него того, что показывал на футбольном поле папа. Да, Хенрик наверняка делился своим опытом и знаниями, но Джордан является самостоятельным парнем. Если он правильно воспримет информацию, то станет очень хорошим футболистом. А сравнения на каждом шагу только мешают.

«Нужно следить, чтобы Бакаев не «взлетел»

— А Зелимхан Бакаев?

— Если не ошибаюсь, это воспитанник «Спартака». А когда такие ребята играют в основе, всегда здорово. Зелимхан — пример для молодых игроков из академии, которые видят, что можно попасть в первую команду. Бакаев в этом сезоне показывает хорошую результативность и качество игры.

Но с молодыми важно работать не только на тренировках, но и в жизни. Чтобы он правильно воспринимал информацию, которая в огромном количестве появляется вокруг него. Чтобы парень не «взлетел», не свернул с пути. Данные у Бакаева очень хорошие, и перспективы тоже.

— Какие перспективы видите у «Спартака»?

— Идет серьезный процесс перестройки состава. И это всегда будет влиять на действия команды. Но никто не отменял требования результата. «Спартак» не очень удачно начал чемпионат, но задачу с команды никто не снимал. Сегодня «красно-белые» должны добиваться положительного результата в Португалии.

После победы над ЦСКА команда находится в числе лидеров РПЛ, это очень важно для становления нового коллектива. Игроки должны сыграться и понять, кто и в какой момент готов взять на себя лидерские качества. Но для этого нужно время.

— На данный момент результат важнее качества футбола?

— В «Спартаке» результат и качество футбола должны быть всегда!

«Максименко — часть будущего сборной России»

— Интересно услышать ваше мнение о Максименко. Он готов быть номером один в «Спартаке» на долгие годы вперед?

— На данный момент ему доверяют место в стартовом составе. В прошлом сезоне Саша не всегда играл надежно, но для молодого парня это нормально. Ему нужно набираться опыта, проходить через сложные моменты. Каждый вратарь учится через ошибки, нет такого голкипера, который не допускал ляпов. Если Максименко будет делать правильные выводы, он будет двигаться вперед. Из того, что вижу я, Саша делает правильные выводы.

В «Спартаке» вообще собрана хорошая вратарская бригада. Саша Селихов и Артем Ребров опытные футболисты, открытые и дружелюбные. Они втроем хорошо общаются, хоть у каждого есть свои амбиции. Во вратарской работе превыше всего должен быть интерес команды, и они это учитывают. На сегодня Максименко закрывает пост номер один, но остальные двое готовы в любой момент выйти на поле.

— До сборной России Максименко уже дорос?

— Если продолжит и дальше так играть за «Спартак», то вполне реально может войти в число кандидатов в национальную команду. Но конкуренция в сборной очень высокая. У главного тренера есть определенный взгляд на то, какой должна быть бригада вратарей. В России очень хороший подбор голкиперов, тренер может быть довольным, что у него всегда есть выбор. За будущее российских вратарей можно не беспокоиться. А Максименко часть этого будущего. Все в его руках и ногах.

— Вы же в Москве встречались со Станиславом Черчесовым. Наверняка он делился мнением о Максименко?

— Даже если и было что-то подобное, то нужно понимать, что я ничего не скажу, — смеясь, ответил Ковалевский. — Такие вещи не обсуждаются на публике.

— Как думаете, не рановато Акинфеев завершил карьеру в сборной?

— Это решение Игоря. Я уважаю его как футболиста, несколько раз играл против него. Та игра, которую он показывает за ЦСКА, позволяет ему и сейчас выступать за сборную еще много лет. Но решение принято. И есть группа вратарей, которые готовы заменить его. Акинфеев — это целая эпоха в российском футболе, жаль, что он закончил, но решение нужно уважать, сказать ему спасибо за годы игры в сборной.

— Вы с ним пообщались на дерби?

— Не было возможности. У футболистов перед игрой на общение времени нет, а после матча вряд ли у игроков ЦСКА было желание с кем-то говорить, можно понять их эмоции после проигранного дерби. Футбольный мир настолько тесен, что еще увидимся и поговорим с ним.

Во вторник, к примеру, встретился с Сашей Филимоновым. Побывал на его тренировке, присмотрелся, как он работает с вратарями в московском клубе «Родина» (выступает в зоне «Запад» ПФЛ — прим.), там же, кстати, работает мой друг Макс Калиниченко, с которым я играл в «Спартаке».

Все мы живем в футболе. С удовольствием повидался с Саламычем, Владимиром Паниковым, Мирой Ромащенко.

«В Польше тоже матерят судей и футболистов»

— Возвращаясь к теме дерби. Могут ли футболисты ЦСКА винить в поражении своих болельщиков, чьи действия с пиротехникой привели к остановке матча?

— Не знаю, нужно спрашивать у них. Я не буду обсуждать эту ситуацию. Судья был вынужден дать свисток, потому что на поле ничего не было видно. Понятно, что у фанатов есть интересы на трибуне, у футболистов — на поле.

— Войцех, вы приехали в Москву с коллегами из Польши. Они, случайно, не спрашивали, что кричали с трибун фанаты «Спартака» и ЦСКА?

— А что они скандировали?

— Было очень много мата.

— Разве это впервые? Или ты думаешь, что в Польше мата на стадионе нет? Нецензурные скандирования есть на любом стадионе, люди приходят на футбол для того, чтобы выплеснуть эмоции, поругать судью, футболистов. Футбол — это шоу и эмоции, поэтому нужно спокойнее относиться к тому, что кричат зрители.

— На матчах варшавской «Легии» традиционно много пиротехники. Как к этому относятся у вас в стране?

— Есть определенные меры безопасности, и некоторые действия в их рамках допускаются. Если происходит нарушение, то следуют большие штрафы, и болельщики знают об этом, стараются действовать в рамках правил. Но в любой стране есть те, кому плевать на законы. Слава богу, такие люди в меньшинстве.

Болельщики «Легии» создают потрясающие перформансы, красиво жгут пиротехнику. Да, бывает, что матчи приостанавливаются. Но фанаты стараются устроить настоящее шоу, которое запомнится надолго. Они готовятся днями и неделями, чтобы создать элемент шоу. И ими восхищаются во всем мире. Если болельщики действуют в рамках закона, то не вижу проблем.

— А избиение болельщиков на стадионе сотрудниками ОМОНа в Польше практикуется?

— Я видел видеозаписи, но не могу давать оценку происходящему, потому что не знаю в подробностях, что и как было в Ростове-на-Дону. Конечно, такой ситуации не должно быть в принципе. В Польше подобного не было очень давно, слава богу. У нас полиция не должна находиться на территории стадиона, на арене отвечают за безопасность коммерческие структуры. Вот если служба безопасности не справляется с ситуацией и существует угроза, то полиция должна вмешаться.

«Победы “Спартака” дают мне эмоции»

— Каждый ваш приезд в Москву и поход на стадион приносит «Спартаку» победу. Болельщики уже пишут, чтобы вы бывали в гостях как можно чаще. Готовы?

— Тогда мне нужно сюда переезжать жить. А если «Спартак» не будет побеждать при мне, тогда мне придется в срочном порядке уезжать в Польшу, да? (смеется). Мне очень приятно, что каждый раз, когда я оказываюсь в России, я вижу победу «красно-белых», это дает положительные эмоции. А тот факт, что меня тепло встречают болельщики, радует меня еще больше.

— Перед дерби вы тепло пообщались с бывшими спартаковцами Никитой Баженовым, Алексеем Зуевым. Вы уже рассказали и о других ветеранах «красно-белых». Кого особенно приятно было встретить?

— Всех, абсолютно всех! Ох, если бы была возможность задержаться в Москве недели на две, я бы каждый день потратил на общение с моими друзьями. Но нужно возвращаться домой в Варшаву, где меня ждут семья и работа.

— Раскройте секрет. Как иностранному футболисту добиться такой любви и уважения болельщиков?

— Откуда же мне знать (смеется). Мне очень приятно, что меня помнят и любят. В «Спартаке» у меня не всегда все получалось, но я старался и отдавался клубу на все 100%. Наверное, они это видели, запомнили. Когда я ушел из «Спартака», был не самый простой период в карьере. Но в самых разных уголках Европы я встречал болельщиков «Спартака» и очень тепло с ними общался, слышал только самые добрые слова в свой адрес.