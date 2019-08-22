Российские арбитры сами платят за операции и получают всего 30 тысяч. Почему ныть о судействе — глупо

Источник: РИА "Новости"

Кажется, уничтожать судей РПЛ — это теперь обязательный пункт регламента. Даже максимально корректный и уважительный Семак сорвался после «Ахмата», за что получил два матча дисквалификации (один — условно).

Глава судей Александр Егоров на пресс-конференциях по итогам тура выглядит, как попавший в плен солдат: на вопросы отвечает обрывисто, иногда резко, больше не улыбается. И его можно понять: когда на тебя перекидывают все чужие косяки, это злит.

Александр Егоров | Источник: https://www.rfs.ru/

Неверных решений в новом сезоне правда хватает, но откровенно диких (как подкат против Сигурдссона двумя ногами сзади, оставшийся даже без желтой) не так уж много. Гол Ригони, который ошибочно не засчитали из-за офсайда, это такая же классика (без VAR), как провальные матчи российских тренеров в еврокубках (привет, «Вильярреал», «Олимпиакос», «Нефтчи»). Человеческий фактор.

По информации matchtv.ru, в РФС считают, что судьи расслабились из-за небольшой обоймы кандидатов. Мол, даже если уберут на пару матчей, потом вернут — других-то нет. Это, кстати, правда, что обойма мала. И вот за это должен в большей степени отвечать глава судей, а не за каждый спорный пенальти и незамеченный фол.

Андрей Будогосский | Источник: http://www.rfs.ru/

Будогосский пытался эту обойму расширить, ввел фиксированный оклад (раньше, если арбитр получал травму, например, он просто сидел без денег) и максимально защищал судей в СМИ. Новатора убрали. Как убирали всех предшественников, не понимая простого факта: проблема не в руководстве, а в системе. Ей нужно заниматься.

Ключевой момент здесь — независимость арбитра. Сейчас у судей нет ни профсоюзов, ни медицинских страховок, ни больших контрактов, ни даже профессионального статуса. В такой парадигме невозможно быть максимально честным судьей, если ты не под защитой ФИФА и УЕФА (и ездишь на сборы с лучшими).

Допустим, ты молодой арбитр, который только начинает путь в РПЛ. Ну вот, скажут тебе отсудить не так, как видишь, — к кому обратиться, чтобы не загубить дальнейшую карьеру? Особенно, если просят люди влиятельные, опытные. Не к кому. Потому что ты сам по себе — без соцпакета, стабильного будущего (если не попадаешь на глаза УЕФА) и статуса. Не понравишься ты одному начальнику — все, РПЛ закрыта. Никто за тебя не вступится. Максимум — коллеги, но рычагов влияний у них нет, лишь резонанс.

Евгений Турбин | Источник: РИА "Новости"

Статус важен еще и как имиджевый бонус. Когда ты бегаешь в окружении разбалованных вниманием миллионеров, а сам получаешь оклад в 30 тысяч рублей, это выглядит странно. И провоцирует определенное отношение к арбитрам.

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Есть еще бонус за проведенный матч — 115 тысяч. Но игр в месяц хорошо если 2−3, а эти деньги ведь нужно вкладывать в аренду зала, оплату тренера по физподготовке, лечение. За топ-судьями в России, в отличие от топ-футболистов, не бегает 10 докторов и тренеров, готовых размять и нагрузить каждую мышцу. Перед сезоном, в зимнем перерыве и в окна для сборных судей готовят за счет РФС (есть врачи, тренеры, массажисты), но дальше — сами. В сезоне арбитр сам в ответе за свою форму. Финансово в том числе.

Самое худшее в такой ситуации — это получить травму. Судья лишается не только заработка, но еще и вынужден искать средства на лечение. Весной перед ЧМ-2018 главный российский судья Сергей Карасев рассказывал о проблеме.

— Не дай бог какая-то серьезная травма, и надо делать операцию. Очень многие ребята с этим сталкивались. Во-первых, сложно найти хорошую клинику и хорошего доктора, которому бы ты мог довериться. Допустим, все футболисты ездят в Рим к известному профессору, а мы, к сожалению, такие операции не можем оплачивать, это очень дорого. Ищем через знакомых, через сарафанное радио качественных специалистов в России, который оперируют за небольшие деньги. Но платят их сами судьи, — говорил Карасев. После 5 лет в ПФЛ он думал уходить на работу в банк. Первый российский арбитр на ЧМ за 12 лет.

Сергей Карасёв | Источник: РИА "Новости"

С тех пор ничего не изменилось, а прошло полтора года. Никто даже не попробовал поднять этот вопрос. Футбольная тусовка требует от главы судей по-прежнему одного: накажи, дисквалифицируй, отстрани, уйди в отставку, если устал наказывать. Будто самих в детстве лишь ремнем воспитывали.

Да, в РФС задумываются об увеличении обоймы, о том, чтобы подтягивать новых молодых арбитров на ближайших сборах. Но, во-первых, это займет какое-то время. Во-вторых, без выстраивания системы (страховки, профессиональный статус, контракт, независимый профсоюз) все останется на том же уровне.