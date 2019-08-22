Российские арбитры сами платят за операции и получают всего 30 тысяч. Почему ныть о судействе — глупо
Проблема не в судьях, а в системе.
Проблема не в судьях, а в системе.
Кажется, уничтожать судей РПЛ — это теперь обязательный пункт регламента. Даже максимально корректный и уважительный Семак сорвался после «Ахмата», за что получил два матча дисквалификации (один — условно).
Глава судей Александр Егоров на
Неверных решений в новом сезоне правда хватает, но откровенно диких (как подкат против Сигурдссона двумя ногами сзади, оставшийся даже без желтой) не так уж много. Гол Ригони, который ошибочно не засчитали
По информации matchtv.ru, в РФС считают, что судьи расслабились
Будогосский пытался эту обойму расширить, ввел фиксированный оклад (раньше, если арбитр получал травму, например, он просто сидел без денег) и максимально защищал судей в СМИ. Новатора убрали. Как убирали всех предшественников, не понимая простого факта: проблема не в руководстве, а в системе. Ей нужно заниматься.
Ключевой момент здесь — независимость арбитра. Сейчас у судей нет ни профсоюзов, ни медицинских страховок, ни больших контрактов, ни даже профессионального статуса. В такой парадигме невозможно быть максимально честным судьей, если ты не под защитой ФИФА и УЕФА (и ездишь на сборы с лучшими).
Допустим, ты молодой арбитр, который только начинает путь в РПЛ. Ну вот, скажут тебе отсудить не так, как видишь, — к кому обратиться, чтобы не загубить дальнейшую карьеру? Особенно, если просят люди влиятельные, опытные. Не к кому. Потому что ты сам по себе — без соцпакета, стабильного будущего (если не попадаешь на глаза УЕФА) и статуса. Не понравишься ты одному начальнику — все, РПЛ закрыта. Никто за тебя не вступится. Максимум — коллеги, но рычагов влияний у них нет, лишь резонанс.
Статус важен еще и как имиджевый бонус. Когда ты бегаешь в окружении разбалованных вниманием миллионеров, а сам получаешь оклад в 30 тысяч рублей, это выглядит странно. И провоцирует определенное отношение к арбитрам.
Есть еще бонус за проведенный матч — 115 тысяч. Но игр в месяц хорошо если 2−3, а эти деньги ведь нужно вкладывать в аренду зала, оплату тренера по физподготовке, лечение. За
Самое худшее в такой ситуации — это получить травму. Судья лишается не только заработка, но еще и вынужден искать средства на лечение. Весной перед ЧМ-2018 главный российский судья Сергей Карасев рассказывал о проблеме.
— Не дай бог
С тех пор ничего не изменилось, а прошло полтора года. Никто даже не попробовал поднять этот вопрос. Футбольная тусовка требует от главы судей
Да, в РФС задумываются об увеличении обоймы, о том, чтобы подтягивать новых молодых арбитров на ближайших сборах. Но,
И конкуренция за попадание в пул судей, и их уровень, готовность, независимость. И тренеры с футболистами, которые будут срывать злость за свои ошибки и слабости на тех, кто действительно пашет в гораздо более сложной ситуации.