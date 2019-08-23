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9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
00:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новая реальность РПЛ: цены на игроков вырастут, зарплаты — тоже

Известный спортивный функционер, бывший гендиректор «Динамо» в авторской колонке для «СЭ» — о тенденциях летнего трансферного окна в России.

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Источник: Спорт-Экспресс

1. У клубов вновь появились деньги на покупки

И деньги серьезные. «Зенит» заплатил 40 миллионов евро за Малкома. Прилично потратились «Краснодар» и «Спартак». «Динамо» вновь стало сильным игроком в плане трансферов — и это важный момент, влияющий на состояние рынка в целом.

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2. Очевидно, что клубы готовятся к новому лимиту, который будет распространяться на всю заявку команды

Если куплен иностранец, то кто-то из уже имеющихся легионеров обязательно будет продан. Яркий пример — «Спартак», который сначала расстался с группой зарубежных футболистов, но потом сразу взял новых. «Динамо» действует примерно так же. «Зенит» в какой-то степени тоже.

Следующим этапом станет охота за российскими футболистами. Ожидаю, что так будет зимой, а также в следующее летнее трансферное окно. Приобретение «Зенитом» у «Уфы» Кругового, у которого всего-то 9 матчей в РПЛ, — это как раз история, связанная с новым лимитом. В результате такой охоты зарплаты футболистов поползут вверх. Понятно, что возрастет и внимание к молодежи — все-таки 17 мест в заявке надо как-то заполнять.

Что касается «Зенита» — обратите внимание, как много российских футболистов клуб отпустил в «Сочи». Поэтому петербуржцам нужно активно искать россиян на смену. И они будут это делать.

3. Российские клубы стали делать ставку на игроков из европейских команд

На мой взгляд, это хорошо. Дело не в ментальности игроков из той или иной страны, а в том, что трансферы европейских футболистов увеличивают наши маркетинговые возможности. Благодаря этому растет популярность чемпионата России в таких больших футбольных странах, как Германия, Франция, Голландия. Потому что когда игрок уезжает в Россию, например, из Германии, интерес к нему все равно сохраняется и соответственно начинает распространяться на всю РПЛ.

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4. Важно, что ЦСКА удалось выкупить Влашича, а «Локомотиву» — Крыховяка

Это говорит о том, что востребованного на западном рынке футболиста все-таки можно удержать в России. Значит, уровень российского футбола (как спортивный, так и бытовой) позволяет не просто привлечь качественного игрока, но и сделать так, чтобы он остался в РПЛ на несколько лет. Допускаю, что и Шюррле может задержаться в «Спартака» на продолжительное время.

5. Нет больших продаж

Могли быть, но не состоялись. Речь о ЦСКА, который сохранил и Чалова, и Мариу Фернандеса. В первом случае, насколько понимаю, просто не договорились по деньгам, а во втором — продажа была невозможна идеологически.

То, что нет больших продаж — это позитивный момент. У клубов есть деньги, они готовы инвестировать их в себя и им совсем не обязательно проворачивать трансферы на выход.

6. Нет громких внутренних переходов

Кроме трансферов Сутормина и Мирзова. Впрочем, переход Сутормина и серьезным-то не назовешь, если исходить из суммы, которая обозначена в различных источниках. А если без шуток, то эта сделка с самого начала выглядела далекой от реалий современного футбола. Вообще, сейчас самое время всем фигурантам внести ясность в эту ситуацию. Пока же официальной позиции ни от кого мы не услышали.

Что касается других команд, то в основном там были на виду возвращения из аренд. Кто сверкнул на старте чемпионата? Бакаев и Соболев, которые в прошлом сезоне были арендованы «Арсеналом» и «Енисеем».

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7. Исчезают «агентские» переходы

Так я называю трансферы, когда мнение агента является ключевым при заключении сделки, а игрок (обычно еще очень молодой, но уже заявивший о себе) идет в фарватере принятых решений. Раньше такое часто случалось, а вот этим летом я вижу лишь один подобный переход — Кварацхелии в «Рубин».

Итог

«Зенит» держит уровень, «Краснодар» настроен на серьезные траты. Не жалеет денег «Спартак», а теперь даже и ЦСКА. Вернулось в большую игру «Динамо», что, как я уже сказал — очень важный момент. Почему? Если с рынка уходит хотя бы один клуб, или наоборот, то это серьезно влияет и на стоимость футболистов, и в особенности на их зарплаты.

Мой прогноз: заработки футболистов в России будут расти, и цены на игроков тоже. Эти показатели в последние годы стабилизировались и даже начали снижаться. Но теперь ожидаю другую тенденцию.

Особенно это касается российских футболистов, учитывая лимит «8+17» в заявке. К сожалению, больших переплат за россиян вряд ли удастся избежать. Новый лимит — несбалансированный. Он усилил позиции российских игроков — но только с точки зрения денег, а не их появления на поле. С одной стороны клубы ждут большие траты на иностранцев, которые должны быть оправданы перед акционерами, а с другой — поиск россиян, причем с учетом того, кто из них свой воспитанник, а кто нет. Наших футболистов будут покупать задорого, платить им много, но большинство — держать на скамейке?

Дмитрий Иванов

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