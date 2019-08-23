Новая реальность РПЛ: цены на игроков вырастут, зарплаты — тоже
Известный спортивный функционер, бывший гендиректор «Динамо» в авторской колонке для «СЭ» — о тенденциях летнего трансферного окна в России.
Известный спортивный функционер, бывший гендиректор «Динамо» в авторской колонке для «СЭ» — о тенденциях летнего трансферного окна в России.
И деньги серьезные. «Зенит» заплатил 40 миллионов евро за Малкома. Прилично потратились «Краснодар» и «Спартак». «Динамо» вновь стало сильным игроком в плане трансферов — и это важный момент, влияющий на состояние рынка в целом.
Если куплен иностранец, то
Следующим этапом станет охота за российскими футболистами. Ожидаю, что так будет зимой, а также в следующее летнее трансферное окно. Приобретение «Зенитом» у «Уфы» Кругового, у которого
На мой взгляд, это хорошо. Дело не в ментальности игроков из той или иной страны, а в том, что трансферы европейских футболистов увеличивают наши маркетинговые возможности. Благодаря этому растет популярность чемпионата России в таких больших футбольных странах, как Германия, Франция, Голландия. Потому что когда игрок уезжает в Россию, например, из Германии, интерес к нему все равно сохраняется и соответственно начинает распространяться на всю РПЛ.
Это говорит о том, что востребованного на западном рынке футболиста
Могли быть, но не состоялись. Речь о ЦСКА, который сохранил и Чалова, и Мариу Фернандеса. В первом случае, насколько понимаю, просто не договорились по деньгам, а во втором — продажа была невозможна идеологически.
Кроме трансферов Сутормина и Мирзова. Впрочем, переход Сутормина и
Что касается других команд, то в основном там были на виду возвращения из аренд. Кто сверкнул на старте чемпионата? Бакаев и Соболев, которые в прошлом сезоне были арендованы «Арсеналом» и «Енисеем».
Так я называю трансферы, когда мнение агента является ключевым при заключении сделки, а игрок (обычно еще очень молодой, но уже заявивший о себе) идет в фарватере принятых решений. Раньше такое часто случалось, а вот этим летом я вижу лишь один подобный переход — Кварацхелии в «Рубин».
«Зенит» держит уровень, «Краснодар» настроен на серьезные траты. Не жалеет денег «Спартак», а теперь даже и ЦСКА. Вернулось в большую игру «Динамо», что, как я уже сказал — очень важный момент. Почему? Если с рынка уходит хотя бы один клуб, или наоборот, то это серьезно влияет и на стоимость футболистов, и в особенности на их зарплаты.
Особенно это касается российских футболистов, учитывая лимит «8+17» в заявке. К сожалению, больших переплат за россиян вряд ли удастся избежать. Новый лимит — несбалансированный. Он усилил позиции российских игроков — но только с точки зрения денег, а не их появления на поле. С одной стороны клубы ждут большие траты на иностранцев, которые должны быть оправданы перед акционерами, а с другой — поиск россиян, причем с учетом того, кто из них свой воспитанник, а кто нет. Наших футболистов будут покупать задорого, платить им много, но большинство — держать на скамейке?
Дмитрий Иванов