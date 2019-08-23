Генеральный директор ФК «Краснодар» выступил с официальным заявлением о сложной ситуации в команде

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Генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг выступил с официальным заявлением и рассказал о непростой ситуации, которая сложилась в команде. Топ-менеджер признался, что клуб потрясен травмой Реми Кабеллы — футболиста, вокруг которого планировалось строить атаку «быков».

Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл, по меньшей мере, на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелла — наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке. Владимир Хашиг гендиректор ФК «Краснодар»

Гендиректор напомнил, что «Краснодар» за 6 туров РПЛ набрал 13 очков, и это лучший старт команды в российском чемпионате. Но из-за травм ведущих футболистов клуб будет включать в основной состав молодых игроков.

— Возможно, кому-то из них еще рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора, — подчеркивает топ-менеджер.

Хашиг напомнил о правилах финансового fair play, из-за которых клуб не может усилить состав. При этом он уточнил, что двое футболистов получили травмы во время игр за национальные команды.

— Однако правила финансового fair play никак не учитывают этот факт и не позволяют нам компенсировать возникшие не по нашей вине кадровые потери. Мы не считаем, что это справедливо, но вынуждены придерживаться существующих законов и правил, — подытожил гендиректор.

Леонид Хашиг призвал болельщиков «Краснодара» «запастись терпением и поддержать команду в очень сложный для нас временной период».

— Несмотря на проблемы в составе, мы будем биться в каждой игре. Мы всегда проявляли к своим болельщикам уважение и заботу, и, думаю, доставили вам немало радостных минут, — сказал Хашиг.

Как писала «Новая Кубань» ранее, ФК «Краснодар» обидно проиграл греческому «Олимпиакосу» в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Во время игры полузащитник «быков» Реми Кабелла получил травму и покинул поле со слезами на глазах. Ответный и решающий поединок состоится 27 августа в Краснодаре.