Генеральный директор ФК «Краснодар» выступил с официальным заявлением о сложной ситуации в команде
Клуб испытывает серьезные кадровые проблемы.
Клуб испытывает серьезные кадровые проблемы.
Генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг выступил с официальным заявлением и рассказал о непростой ситуации, которая сложилась в команде.
Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл, по меньшей мере, на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелла — наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке.
Гендиректор напомнил, что «Краснодар» за 6 туров РПЛ набрал 13 очков, и это лучший старт команды в российском чемпионате. Но
— Возможно,
Хашиг напомнил о правилах финансового fair play,
— Однако правила финансового fair play никак не учитывают этот факт и не позволяют нам компенсировать возникшие не по нашей вине кадровые потери. Мы не считаем, что это справедливо, но вынуждены придерживаться существующих законов и правил, — подытожил гендиректор.
Леонид Хашиг призвал болельщиков «Краснодара» «запастись терпением и поддержать команду в очень сложный для нас временной период».
— Несмотря на проблемы в составе, мы будем биться в каждой игре. Мы всегда проявляли к своим болельщикам уважение и заботу, и, думаю, доставили вам немало радостных минут, — сказал Хашиг.
Как писала «Новая Кубань» ранее, ФК «Краснодар» обидно проиграл греческому «Олимпиакосу» в первом матче раунда
Напомним, ранее серьезные травмы получили полузащитники «Краснодара» Юрий Газинский и Виктор Классон.