Антон Миранчук заявил о желании поиграть в «Валенсии» с Денисом Черышевым

Ранее генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе сообщил, что Антоном и Алексеем Миранчуками всерьез интересуются другие команды, которые готовы оформить переходы игроков уже в текущее трансферное окно.
«Чтобы уехать в Европу, нужно быть готовым в голове ко всем моментам, которые будут — знать язык, в этом плане я не пропаду. Я смогу объясниться с партнерами. Но чтобы уезжать, нужно набрать статус, уверенность и уже тогда ехать с каким-то багажом», — сказал Антон Миранчук в интервью, видеозапись которого опубликована на странице «Локомотива» в YouTube.
«Если смотреть на мой потенциал, то вижу себя в “Валенсии” или в клубах первой пятерки-семерки чемпионата Германии, где хороший футбол. Разговаривал на эту тему с Джефферсоном Фарфаном (с 2008 по 2015 год выступал за “Шальке” — прим.) Мануэл Фернандеш всегда нам говорил: “уезжайте при любой возможности”, потому что там все по-другому — футбол, люди, интенсивность, эмоции, уровень, какой-то космос», — отметил футболист.