Антон Миранчук заявил о желании поиграть в «Валенсии» с Денисом Черышевым

Источник: РИА "Новости"

Ранее генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе сообщил, что Антоном и Алексеем Миранчуками всерьез интересуются другие команды, которые готовы оформить переходы игроков уже в текущее трансферное окно.

«Чтобы уехать в Европу, нужно быть готовым в голове ко всем моментам, которые будут — знать язык, в этом плане я не пропаду. Я смогу объясниться с партнерами. Но чтобы уезжать, нужно набрать статус, уверенность и уже тогда ехать с каким-то багажом», — сказал Антон Миранчук в интервью, видеозапись которого опубликована на странице «Локомотива» в YouTube.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DDjTrKI9Aj0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.