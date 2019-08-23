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18:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Оренбург» арендует у «Динамо» Липового

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полузащитник «Динамо» Данил Липовой перейдет в «Оренбург» на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Липовой, которому в сентябре исполнится 20 лет, за первую команду «Динамо» сыграл пять матчей.

В среду два других полузащитника «Динамо» Фёдор Черных и Владимир Москвичёв также перешли на правах аренды в «Оренбург».

«Динамо» после шести туров с пятью очками занимает 13-е место в Российской премьер-лиге, «Оренбург» с двумя баллами идет 16-м.

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