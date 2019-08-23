«Оренбург» арендует у «Динамо» Липового

Источник: Спорт РИА Новости

Липовой, которому в сентябре исполнится 20 лет, за первую команду «Динамо» сыграл пять матчей.

В среду два других полузащитника «Динамо» Фёдор Черных и Владимир Москвичёв также перешли на правах аренды в «Оренбург».