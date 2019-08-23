«Оренбург» арендует у «Динамо» Липового
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полузащитник «Динамо» Данил Липовой перейдет в «Оренбург» на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Полузащитник «Динамо» Данил Липовой перейдет в «Оренбург» на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Липовой, которому в сентябре исполнится 20 лет, за первую команду «Динамо» сыграл пять матчей.
В среду два других полузащитника «Динамо» Фёдор Черных и Владимир Москвичёв также перешли на правах аренды в «Оренбург».
«Динамо» после шести туров с пятью очками занимает 13-е место в Российской