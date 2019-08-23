Сутормин объяснил, как перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей

В конце июня Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а 8 июля клуб из Казани объявил об уходе полузащитника в «Зенит». 20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости Сутормина.
«Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители — о фиксированной сумме трансфера договорились они. И когда я переходил из «Рубина» в «Зенит», сумма осталась неизменной.
По контракту с «Оренбургом» я мог уйти в любой клуб как свободный агент, и в «Рубин» я переходил фактически как свободный игрок, — приводит слова Сутормина РИА Новости.
Сутормин признался, что при переходах не думал о солидарных выплатах, полагающихся воспитавшим его школам и клубам. «Было вроде бы все понятно: я — фактически свободный агент, правила перехода свободных агентов везде такие. Ничего не нарушено, все по закону. Вы поймите, я же футболист, мои мысли связаны только с игрой, многие нюансы не сразу стали очевидными», — добавил игрок.