Сутормин объяснил, как перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей

Источник: Sport24

В конце июня Сутормин перешел из «Оренбурга» в «Рубин», а 8 июля клуб из Казани объявил об уходе полузащитника в «Зенит». 20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости Сутормина.

«Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители — о фиксированной сумме трансфера договорились они. И когда я переходил из «Рубина» в «Зенит», сумма осталась неизменной.

По контракту с «Оренбургом» я мог уйти в любой клуб как свободный агент, и в «Рубин» я переходил фактически как свободный игрок, — приводит слова Сутормина РИА Новости.