«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого игрока. 17 тысяч получил «Зенит»
Почему на самом деле это не смешно.
Почему на самом деле это не смешно.
Эпопея с маршрутом Алексея Сутормина Оренбург — Казань —
Ироничнее всего на всю эту историю отреагировал «Рубин».
«Спасибо за все, Алексей!» — так клуб попрощался в официальном твиттере с игроком, который не сыграл за команду ни одного матча.
Дальше — еще круче.
«Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается!
Спустя пару дней лот ушел с молотка за 85 тысяч рублей. Напомним, что сам Сутормин перешел из «Рубина» в «Зенит» за 50 тысяч. Суровый и алогичный российский футбол во всей красе.
Самое забавное, что «Рубин» перечислил деньги с продажи картонного Сутормина, как и обещал. Получили их пять клубов, принимавших участие в воспитании Алексея: ДЮСШ «Крылатское», ДЮСШ «Химки», академия «Зенита», школа «Строгино» и клуб «Волгарь». Все они получат по 17 тысяч рублей.
Если что, с реального трансфера Сутормина академия «Зенита» получила 762 рубля, «Строгино» — 563, «Волгарь» — 494, «Крылатское» — 377, а «Химки» — 323.
Вся эта история, конечно, забавна. Но на самом деле этим делом давно пора заняться правоохранительным органам. Такие трансферы и солидарные выплаты нищим ДЮСШ — позор нашего футбола и плевок в лицо всем болельщикам. Таких историй надо стыдиться, а не стебаться над ними, если ты их участник. К сожалению, скорее всего, все это закончится только смехом над подколкой от «Рубина».