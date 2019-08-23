«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого игрока. 17 тысяч получил «Зенит»

Эпопея с маршрутом Алексея Сутормина Оренбург — Казань — Санкт-Петербург уже вошла в историю. У многих болельщиков из Москвы бомбит по поводу применения «Зенитом» админресурса, многие болельщики из Северной столицы уверены, что все окей, и докапываются до их клуба лишь из зависти.

Ироничнее всего на всю эту историю отреагировал «Рубин».

«Спасибо за все, Алексей!» — так клуб попрощался в официальном твиттере с игроком, который не сыграл за команду ни одного матча.

Дальше — еще круче. Пиар-отдел «Рубина» смастерил картонную фигуру Сутормина и выставил ее на аукцион.

«Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! P. S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать».

Спустя пару дней лот ушел с молотка за 85 тысяч рублей. Напомним, что сам Сутормин перешел из «Рубина» в «Зенит» за 50 тысяч. Суровый и алогичный российский футбол во всей красе.

Самое забавное, что «Рубин» перечислил деньги с продажи картонного Сутормина, как и обещал. Получили их пять клубов, принимавших участие в воспитании Алексея: ДЮСШ «Крылатское», ДЮСШ «Химки», академия «Зенита», школа «Строгино» и клуб «Волгарь». Все они получат по 17 тысяч рублей.

Если что, с реального трансфера Сутормина академия «Зенита» получила 762 рубля, «Строгино» — 563, «Волгарь» — 494, «Крылатское» — 377, а «Химки» — 323.