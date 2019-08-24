Седьмой тур РПЛ: «Зенит» в Уфе без Семака, «Краснодар» примет «Локомотив»
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Седьмой тур чемпионата России по футболу начинается в субботу,
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Седьмой тур чемпионата России по футболу начинается в субботу,
Центральная встреча тура состоится в Краснодаре, где местный одноименный клуб примет московский «Локомотив».
«Краснодар», практически потерявший шансы на выход в групповую стадию Лиги чемпионов после поражения в Греции от «Олимпиакоса» со счетом 0:4 в первом матче раунда
«Краснодар» выдал свой лучший старт в Российской
Новичок железнодорожников Лука Джорджевич в этой встрече может рассчитывать уже на попадание в стартовый состав. «Все карты ему в руки», — сказал неделей ранее главный тренер команды Юрий Семин. А генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ожидает увидеть на поле восстановившегося защитника Соломона Кверквелию, но, по его же словам, «решение принимать тренерскому штабу».
В этот же день чемпион и лидер РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Уфой». «Команда “Уфа” играет организованно, хорошо дома играет. Обыграли “Ростов” в последнем туре (2:0). Есть игроки, которых я не знаю, но большинство игроков я знаю. Что касается атакующего потенциала, есть игроки быстрые, прежде всего Слай (Сильвестр Игбун)», — отметил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. По его словам, в матче не смогут сыграть Себастьян Дриусси и Малком, зато в общей группе занимается Олег Шатов.
Не будет руководить игрой команды и сам Семак, который дисквалифицирован
Московское «Динамо», которое продолжает укрепляться, в таблице идет лишь на 13-й позиции. В субботу оно сыграет на выезде с «Тамбовом». В предыдущем матче с «Локомотивом» (1:2) травму получил динамовец Тони Шунич. Прибывшие новички Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер, по словам главного тренера Дмитрия Хохлова, пока не готовы играть полный матч.
В воскресенье «Ростов» сыграет дома с казанским «Рубином». По словам старшего тренера команды из Татарстана Романа Шаронова, на поле не появятся Павел Могилевец и Силвие Бегич. «Ростов» поменял свое направление. Играет по другой схеме, в более открытый футбол. У команды очень хорошие игроки, она имеет свое лицо и харизматичного тренера, — сказал Шаронов.
Московский ЦСКА сыграет дома с грозненским «Ахматом». В прошлом туре армейцы уступили в московском дерби «Спартаку» (1:2), в том матче разрыв связок колена получил Дмитрий Ефремов, который выбыл на длительный срок. «Спартак», который в четверг уступил португальской «Браге» (0:1) в первом матче раунда
Тульский «Арсенал» сыграет на своем поле с аутсайдером чемпионата «Оренбургом», а завершится тур в понедельник матчем в Екатеринбурге, где местный «Урал» сыграет с «Сочи».
Расписание тура:
24 августа:
«Тамбов» — «Динамо»,
«Уфа» — «Зенит»,
«Краснодар» — «Локомотив»,
25 августа:
ЦСКА — «Ахмат»,
«Крылья Советов» — «Спартак»,
«Ростов» — «Рубин»,
«Арсенал» — «Оренбург»,
26 августа:
«Урал» — «Сочи».