Седьмой тур РПЛ: «Зенит» в Уфе без Семака, «Краснодар» примет «Локомотив»

Источник: РИА "Новости"

Центральная встреча тура состоится в Краснодаре, где местный одноименный клуб примет московский «Локомотив».

«Краснодар» выпустит на поле молодежь

«Краснодар», практически потерявший шансы на выход в групповую стадию Лиги чемпионов после поражения в Греции от «Олимпиакоса» со счетом 0:4 в первом матче раунда плей-офф квалификации, попытается реабилитироваться в игре с железнодорожниками. Во встрече с «Олимпиакосом» тяжелую травму получил новичок «Краснодара» Реми Кабелла.

«Краснодар» выдал свой лучший старт в Российской премьер-лиге, набрав 13 очков за 6 туров, но уже сейчас понятно, что этот сезон будет невероятно сложным. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе, — сказал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

И «Краснодар», и «Локомотив» отстают всего на один балл от «Зенита», набравшего 14 очков.

Новичок железнодорожников Лука Джорджевич в этой встрече может рассчитывать уже на попадание в стартовый состав. «Все карты ему в руки», — сказал неделей ранее главный тренер команды Юрий Семин. А генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ожидает увидеть на поле восстановившегося защитника Соломона Кверквелию, но, по его же словам, «решение принимать тренерскому штабу».

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«Зенит» сыграет в Уфе без Дриусси, Малкома и Семака

В этот же день чемпион и лидер РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Уфой». «Команда “Уфа” играет организованно, хорошо дома играет. Обыграли “Ростов” в последнем туре (2:0). Есть игроки, которых я не знаю, но большинство игроков я знаю. Что касается атакующего потенциала, есть игроки быстрые, прежде всего Слай (Сильвестр Игбун)», — отметил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. По его словам, в матче не смогут сыграть Себастьян Дриусси и Малком, зато в общей группе занимается Олег Шатов.

Не будет руководить игрой команды и сам Семак, который дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) РФС на два матча (один — условно) за оскорбительную фразу, сказанную в адрес арбитров и попавшую в телеэфир.

Московское «Динамо», которое продолжает укрепляться, в таблице идет лишь на 13-й позиции. В субботу оно сыграет на выезде с «Тамбовом». В предыдущем матче с «Локомотивом» (1:2) травму получил динамовец Тони Шунич. Прибывшие новички Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер, по словам главного тренера Дмитрия Хохлова, пока не готовы играть полный матч.

Самедов летит в Самару

В воскресенье «Ростов» сыграет дома с казанским «Рубином». По словам старшего тренера команды из Татарстана Романа Шаронова, на поле не появятся Павел Могилевец и Силвие Бегич. «Ростов» поменял свое направление. Играет по другой схеме, в более открытый футбол. У команды очень хорошие игроки, она имеет свое лицо и харизматичного тренера, — сказал Шаронов.

Московский ЦСКА сыграет дома с грозненским «Ахматом». В прошлом туре армейцы уступили в московском дерби «Спартаку» (1:2), в том матче разрыв связок колена получил Дмитрий Ефремов, который выбыл на длительный срок. «Спартак», который в четверг уступил португальской «Браге» (0:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, сыграет в Самаре против местных «Крыльев Советов». На игре будет присутствовать экс-полузащитник обеих команд Александр Самедов, завершивший карьеру.

Тульский «Арсенал» сыграет на своем поле с аутсайдером чемпионата «Оренбургом», а завершится тур в понедельник матчем в Екатеринбурге, где местный «Урал» сыграет с «Сочи».

Расписание тура:

24 августа:

«Тамбов» — «Динамо»,

«Уфа» — «Зенит»,

«Краснодар» — «Локомотив»,

25 августа:

ЦСКА — «Ахмат»,

«Крылья Советов» — «Спартак»,

«Ростов» — «Рубин»,

«Арсенал» — «Оренбург»,

26 августа: