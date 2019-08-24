Вратарь БАТЭ Щербицкий: Письмо в клуб от «Зенита» не приходило

А Бирюков и Жевнов приезжали в гости к Алексею Анатольевичу Баге, а не ко мне.

Если буду работать, как раньше, интереса ко мне меньше не станет. Верю, всё пойдёт хорошо. Хотя в период, когда здоровье хромает, да ещё в такой ответственный момент, плюс ко мне вроде есть и трансферный интерес — безусловно, переживаю. Неприятно. Но ничего не поделаешь, это спорт", — приводит слова Щербицкого «Прессбол».