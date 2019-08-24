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12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь БАТЭ Щербицкий: Письмо в клуб от «Зенита» не приходило

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны «Зенита».

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«Я не могу ничего сказать конкретного. Возникали разные варианты, но без конкретики. Чтобы вот прямо письмо в клуб приходило — нет.

А Бирюков и Жевнов приезжали в гости к Алексею Анатольевичу Баге, а не ко мне.
Если буду работать, как раньше, интереса ко мне меньше не станет. Верю, всё пойдёт хорошо. Хотя в период, когда здоровье хромает, да ещё в такой ответственный момент, плюс ко мне вроде есть и трансферный интерес — безусловно, переживаю. Неприятно. Но ничего не поделаешь, это спорт", — приводит слова Щербицкого «Прессбол».

Карьеру в белорусском клубе Денис начал в 2014 году. В национальную сборную приглашается с 2018 года.

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