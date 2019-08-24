«ЦСКА предложил мне столько же, сколько «Зенит». Он заменит Жиркова на левом фланге

«Зенит» подписал контракт с левым защитником «Уфы» Данилом Круговым. Согласно Transfermarkt, сумма трансфера составила 2 млн евро. Этот сезон Круговой проведет в аренде в «Уфе», а следующим летом или уже зимой вернется в Санкт-Петербург, чтобы бороться за место в основе.

— Как ощущения после возвращения в «Зенит»?

— Счастлив, что вернулся домой, в родной город. Я всю жизнь провел в «Смене», потом в Академии, в структуре «Зенита». Я уезжал из «Зенита», чтобы доказать самому себе, что умею играть. И чтобы вернуться домой уже игроком основного состава. Я даже в инстаграме тогда написал: я не прощаюсь, я говорю до свидания. Знал, что вернусь в «Зенит».

— Ходили слухи, что ты мог перейти в ЦСКА. Что в итоге повлияло на твой выбор?

— Я долго думал. В итоге решил, что исполню мечту моего отца, вернусь домой и надену футболку «Зенита».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1g7s_mlvqa/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1g7s_mlvqa/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/zenit_spb/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> zenit_spb</a> (@zenit_spb) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-23T17:17:31+00:00">23 Авг 2019 в 10:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Кто-то помогал определиться?

— Такого человека не было. Возможно, отец сверху подсказал мне правильное решение.

— Вам звонил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Как он вас убеждал?

— Сказал, что в меня верит и хочет, чтобы я вернулся.

— С Сергеем Семаком уже успели обсудить вашу роль?

— Да, поговорили. Он сказал: «Все будет хорошо, работай! И через полгода или год вернешься и будешь пылить здесь».

— Насколько сложно сейчас будет настраиваться на игру в Уфе, учитывая, что вы уже игрок «Зенита»?

— Сначала надо восстановиться после травмы, которую получил в последнем матче прошлого сезона. Уже много пропустил. Два месяца был в гипсе. Сейчас только набираю кондиции. Три дня уже позанимался в общей группе. Так что это даже лучше, что я остаюсь в «Уфе». Меня здесь знают, мне будут доверять, давать шанс играть. Так что спокойно доиграю — не знаю, полгода или год. Думаю, это более правильное решение, чем перейти в ЦСКА, не зная, что там будет.

— Очень много писалось о том, что «Зенит» перебил предложение ЦСКА в финансовом плане.

— Бред полный. Суммы были одинаковые, что у «Зенита», что у ЦСКА. Вообще не понимаю, почему люди это обсуждают.

— Тем не менее, в ЦСКА конкуренция слева не такая высокая, как в «Зените». И велика вероятность, что в Москве вы сразу бы стали выходить в основе. В Петербурге есть Сантос и Жирков — конкуренция серьезнее.

— Я не боюсь конкуренции. Я приехал в «Уфу» и завоевал место за два-три месяца у Бояна Йокича — капитана сборной Словении, который играл в Испании. Так что я уже ничего не боюсь. Все возможно в этой жизни.

— После того, как вы стали играть слева, Евсеев передвинул Йокича в центр.

— Не знаю, как это происходило. Может быть, я за голову взялся. Но хорошо, что ему нашли место. Мне с ним очень комфортно. Он может где-то меня подстраховать, подсказать.

— А с Евсеевым комфортно работать?

— Да, он тренер со стержнем. Жесткий. Всегда все объясняет. Мне это по душе.

— Пихает в раздевалке часто?

— Да, бывает. Больше пихает, чем Шамиль Камилович [Газизов] после игр.

— Есть опция возвращения в «Зенит» из аренды уже зимой. Насколько она для вас актуальна?

— Так далеко не заглядывал. Но, конечно, хочется скорее вернуться в «Зенит» и все доказывать главному тренеру.

— Идеал левого защитника для вас?

— Человек, который больше атакует, чем обороняется. Если говорить о конкретных игроках, то Марсело и Доменико Кришито. Когда я еще подавал мячи на «Петровском», обращал внимание на Кришито. Его игра производила сильное впечатление, прямо вдохновлялся — длинные передачи, прострелы, врывания. Марсело-то я вживую не видел — только на видео.

— «Уфа» играет в три центральных защитника, «Зенит» — в два. Насколько сложно будет перестроиться?

— Я же всю жизнь в «Зените» играл в схеме с четырьмя защитниками. Так что для меня вообще не проблема — два центральных или три. Могу спокойно перестроиться. Все зависит от головы.

— Семак любит универсальных игроков. Можете представить себя на другой позиции?

— Если будет надо, без проблем сыграю. Могу и левым нападающим выйти.

— А если левый фланг вообще не брать в расчет?

— Левый центральный защитник. Играл на этой позиции в «Зените-2». Правда, в товарищеском матче. Могу справа в нападении сыграть.

— У левшей обычно правая нога — только для ходьбы. У вас та же история?

— Так я же забивал даже с правой! Шальной, правда, но все равно — зашло же! Могу правой сделать длинную передачу, подать. Работаю над этим. Сейчас, конечно, тяжело. У меня же правая сломана была. Так что пока больше переживаю, чтобы рецидива не было.

— За кого будете теперь болеть в матче «Уфа» — «Зенит»?

— За красивый футбол. Жаль, конечно, что я не смогу принять участие в этой игре. Очень хотел. Когда я уезжал в «Уфу», мечтал сыграть против «Зенита» и доказать тренерскому штабу, что достоин вернуться. Но к сожалению, такой возможности не было.

— Как партнеры по «Уфе» отнеслись к тому, что вы подписали контракт с «Зенитом»?

— До сих пор на тренировках все подстебывают меня — ты же игрок «Зенита», что ты здесь делаешь?