«ЦСКА предложил мне столько же, сколько «Зенит». Он заменит Жиркова на левом фланге
Данил Круговой — о том, почему решил вернуться в
Данил Круговой — о том, почему решил вернуться в
«Зенит» подписал контракт с левым защитником «Уфы» Данилом Круговым. Согласно Transfermarkt, сумма трансфера составила 2 млн евро. Этот сезон Круговой проведет в аренде в «Уфе», а следующим летом или уже зимой вернется в
— Как ощущения после возвращения в «Зенит»?
— Счастлив, что вернулся домой, в родной город. Я всю жизнь провел в «Смене», потом в Академии, в структуре «Зенита». Я уезжал из «Зенита», чтобы доказать самому себе, что умею играть. И чтобы вернуться домой уже игроком основного состава. Я даже в инстаграме тогда написал: я не прощаюсь, я говорю до свидания. Знал, что вернусь в «Зенит».
— Ходили слухи, что ты мог перейти в ЦСКА. Что в итоге повлияло на твой выбор?
— Я долго думал. В итоге решил, что исполню мечту моего отца, вернусь домой и надену футболку «Зенита».
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— Такого человека не было. Возможно, отец сверху подсказал мне правильное решение.
— Вам звонил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Как он вас убеждал?
— Сказал, что в меня верит и хочет, чтобы я вернулся.
— С Сергеем Семаком уже успели обсудить вашу роль?
— Да, поговорили. Он сказал: «Все будет хорошо, работай! И через полгода или год вернешься и будешь пылить здесь».
— Насколько сложно сейчас будет настраиваться на игру в Уфе, учитывая, что вы уже игрок «Зенита»?
— Сначала надо восстановиться после травмы, которую получил в последнем матче прошлого сезона. Уже много пропустил. Два месяца был в гипсе. Сейчас только набираю кондиции. Три дня уже позанимался в общей группе. Так что это даже лучше, что я остаюсь в «Уфе». Меня здесь знают, мне будут доверять, давать шанс играть. Так что спокойно доиграю — не знаю, полгода или год. Думаю, это более правильное решение, чем перейти в ЦСКА, не зная, что там будет.
— Очень много писалось о том, что «Зенит» перебил предложение ЦСКА в финансовом плане.
— Бред полный. Суммы были одинаковые, что у «Зенита», что у ЦСКА. Вообще не понимаю, почему люди это обсуждают.
— Тем не менее, в ЦСКА конкуренция слева не такая высокая, как в «Зените». И велика вероятность, что в Москве вы сразу бы стали выходить в основе. В Петербурге есть Сантос и Жирков — конкуренция серьезнее.
— Я не боюсь конкуренции. Я приехал в «Уфу» и завоевал место за
— После того, как вы стали играть слева, Евсеев передвинул Йокича в центр.
— Не знаю, как это происходило. Может быть, я за голову взялся. Но хорошо, что ему нашли место. Мне с ним очень комфортно. Он может
— А с Евсеевым комфортно работать?
— Да, он тренер со стержнем. Жесткий. Всегда все объясняет. Мне это по душе.
— Пихает в раздевалке часто?
— Да, бывает. Больше пихает, чем Шамиль Камилович [Газизов] после игр.
— Есть опция возвращения в «Зенит» из аренды уже зимой. Насколько она для вас актуальна?
— Так далеко не заглядывал. Но, конечно, хочется скорее вернуться в «Зенит» и все доказывать главному тренеру.
— Идеал левого защитника для вас?
— Человек, который больше атакует, чем обороняется. Если говорить о конкретных игроках, то Марсело и Доменико Кришито. Когда я еще подавал мячи на «Петровском», обращал внимание на Кришито. Его игра производила сильное впечатление, прямо вдохновлялся — длинные передачи, прострелы, врывания.
— «Уфа» играет в три центральных защитника, «Зенит» — в два. Насколько сложно будет перестроиться?
— Я же всю жизнь в «Зените» играл в схеме с четырьмя защитниками. Так что для меня вообще не проблема — два центральных или три. Могу спокойно перестроиться. Все зависит от головы.
— Семак любит универсальных игроков. Можете представить себя на другой позиции?
— Если будет надо, без проблем сыграю. Могу и левым нападающим выйти.
— А если левый фланг вообще не брать в расчет?
— Левый центральный защитник. Играл на этой позиции в «Зените-2». Правда, в товарищеском матче. Могу справа в нападении сыграть.
— У левшей обычно правая нога — только для ходьбы. У вас та же история?
— Так я же забивал даже с правой! Шальной, правда, но все равно — зашло же! Могу правой сделать длинную передачу, подать. Работаю над этим. Сейчас, конечно, тяжело. У меня же правая сломана была. Так что пока больше переживаю, чтобы рецидива не было.
— За кого будете теперь болеть в матче «Уфа» — «Зенит»?
— За красивый футбол. Жаль, конечно, что я не смогу принять участие в этой игре. Очень хотел. Когда я уезжал в «Уфу», мечтал сыграть против «Зенита» и доказать тренерскому штабу, что достоин вернуться. Но к сожалению, такой возможности не было.
— Как партнеры по «Уфе» отнеслись к тому, что вы подписали контракт с «Зенитом»?
— До сих пор на тренировках все подстебывают меня — ты же игрок «Зенита», что ты здесь делаешь?
— Вы дали себе обещание на ходить на новый стадион «Зенита» до момента, пока вы там не сыграете. Не слишком жесткое обещание?
— Это стимул. До прошлого сезона ни разу не был там. И когда я вышел на стадион, кайфанул от атмосферы. Очень хочу сыграть на этом стадионе, надев футболку «Зенита».