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14:24 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Сын Диего Симеоне отказался переходить в московское «Динамо»

ТАСС, 24 августа. Сын главного тренера испанского «Атлетико» Диего Симеоне Джованни, выступающий в итальянской «Фиорентине», отказался от предложения по переходу в московское «Динамо». Об этом сообщает портал Todomercado со ссылкой на телеканал Sky Sports.

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Источник: Reuters

По информации источника, «Динамо» сделало официальное предложение «Фиорентине» по трансферу 24-летнего футболиста, однако Джованни Симеоне исключил возможность перехода в московский клуб.

Симеоне выступает за «Фиорентину» с 2017 года, всего за команду он провел 80 матчей, забив 22 гола и отдав 11 голевых передач. Также он играл за итальянский «Дженоа» и аргентинский «Ривер Плейт», в составе которого выиграл Кубок Либертадорес (2015 год). За сборную Аргентины форвард провел шесть матчей, забив один гол.

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав пять очков после шести матчей. Следующий матч московский клуб проведет в субботу на выезде против «Тамбова», начало — 14:00 мск.

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