СМИ: Сын Диего Симеоне отказался переходить в московское «Динамо»

Симеоне выступает за «Фиорентину» с 2017 года, всего за команду он провел 80 матчей, забив 22 гола и отдав 11 голевых передач. Также он играл за итальянский «Дженоа» и аргентинский «Ривер Плейт», в составе которого выиграл Кубок Либертадорес (2015 год). За сборную Аргентины форвард провел шесть матчей, забив один гол.