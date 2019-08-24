«Тамбов» — «Динамо»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Встреча пройдёт сегодня, 24 августа, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Алексей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Арам Петросян (Бронницы). Резервным рефери на игру назначен Сергей Куликов (Саранск).