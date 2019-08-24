У игрока «Локо» — закрытая черепно-мозговая травма. Одноклубники записали ему видеообращение
Игроки и тренерский штаб молодежной команды «Локомотива» записали видеообращение для защитника Евгения Морозова.
Игроки и тренерский штаб молодежной команды «Локомотива» записали видеообращение для защитника Евгения Морозова.
18-летний футболист получил травму в матче 7-го тура молодежного первенства России против «Краснодара» (2:1), сообщает официальный сайт москвичей.
Игрок останется в Краснодаре на несколько дней вместе с врачом клуба. У него диагностировано сотрясение мозга, закрытая