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16:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Филипп и Панченко вытаскивают «Динамо» из трясины

«Динамо», не побеждавшее три тура, поднялось в середину таблицы благодаря победе над «Тамбовом» (2:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

До стыковых матчей далеко, но именно в их зоне оказались открывавшие 7-й тур команды. Для новичка РПЛ это нормально. Для «Динамо» с его амбициозными планами — катастрофа. Дмитрий Хохлов продолжает искать потимальные сочетания игроков и на этот раз сделал две замены. Евгеньев в центре обороны сменил Рыкова, а возвращение Жоаузинью в старт означало, что бело-голубые ставят на атаку, где роль наконечника копья была отведена Нжи.

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Правда, первого запоминающегося момента пришлось ждать до середины тайма, когда Жоаузинью сделал подбор в 20 метрах от ворот и едва не закрутил мяч в дальний угол. Получилось опаснее чем у Филиппа, который исполнял штрафной из более перспективной позиции, чем в дерби с «Локомотивом». Зато после пристрелки два самых ярких игрока «Динамо» организовали красивейший гол. Жоаузинью рассек оборону соперника пасом к линии штрафной, а Филипп вогнал мяч в ближний верхний угол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Похоже, немец может забивать только красиво, тогда как у Нжи не получается даже в простых моментах. В противном случае проснувшееся «Динамо» к перерыву могло довести счет до крупного. Александр Григорян ответил на это попыткой улучшить созидание и двойной заменой по итогам первого тайма. Динамовской обороне пришлось потрудиться. Лещуку — отбить удар Тетрашвили из убойной позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Волки» давили, но попались в капкан динамовской контратаки, где все сделали свежие Грулев и Панченко. Первый опередил выбежавшего за пределы штрафной и допустившего ошибку Шелию, а Кирилл разобрался с вратарем. «Тамбову» он забивал еще в ФНЛ, в третьем матче огорчив эту команду в четвертый раз.

Цифры

1-й «сухой» матч провел в РПЛ Лещук.

2 победы одержало в последних 18 выездных матчах «Динамо». Предыдущий успех был в марте в Уфе.

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