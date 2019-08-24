«Уфа» впервые обыграла «Зенит» в чемпионате России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол забил Даниил Фомин на 79-й минуте встречи, он был признан лучшим игроком матча. «Зенит» провел встречу под руководством Игоря Симутенкова, так как главный тренер Сергей Семак дисквалифицирован на два матча (один условно) за оскорбительные высказывания в адрес арбитра в игре предыдущего тура. На матче в Уфе присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Команды сыграли между собой 11-й матч в чемпионатах России, в семи встречах победу одержала команда из Санкт-Петербурга, еще три встречи завершились вничью, «Уфа» впервые одержала победу в противостоянии.

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«Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Уфа» одержала третью победу (вторую подряд) в текущем сезоне РПЛ.