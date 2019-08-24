«Уфа» впервые обыграла «Зенит» в чемпионате России по футболу
УФА, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» обыграл
УФА, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» обыграл
Единственный гол забил Даниил Фомин на 79-й минуте встречи, он был признан лучшим игроком матча. «Зенит» провел встречу под руководством Игоря Симутенкова, так как главный тренер Сергей Семак дисквалифицирован на два матча (один условно) за оскорбительные высказывания в адрес арбитра в игре предыдущего тура. На матче в Уфе присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Команды сыграли между собой 11-й матч в чемпионатах России, в семи встречах победу одержала команда из
«Уфа» одержала третью победу (вторую подряд) в текущем сезоне РПЛ.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице с 14 очками. «Уфа», набрав 10 очков, поднялась на девятое место. В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет против московского «Спартака» 1 сентября, «Уфа» дома встретится с «Оренбургом» днем ранее.
|Вадим Евсеев
|Сергей Семак
|Даниил Фомин(Ловро Бизяк)
|79′
|31
|Александр Беленов
76′
|99
|Андрей Лунев
|33
|Александр Сухов
|3
|Дуглас Сантос
|5
|Боян Йокич
|6
|Бранислав Иванович
88′
|15
|Александр Пуцко
|44
|Ярослав Ракицкий
90+1′
|27
|Йонуц Неделчару
|5
|Вильмар Барриос
|17
|Николай Гиоргобиани
|27
|Магомед Оздоев
35′
|8
|Кэтэлин Карп
54′
|7
|Сердар Азмун
|74
|Даниил Фомин
53′
|22
|Артем Дзюба
|55
|Джемал Табидзе
85′
|19
|Игорь Смольников
83′
|3
|Павел Аликин
|18
|Юрий Жирков
|23
|Данила Емельянов
66′
|21
|Александр Ерохин
46′63′
|10
|Оливье Тилль
|14
|Далер Кузяев
|99
|Андрей Козлов
27′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
70′
|11
|Ловро Бизяк
|91
|Алексей Сутормин
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|12
|15
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)