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18:33 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» впервые обыграла «Зенит» в чемпионате России по футболу

УФА, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Уфа» обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу, прошедшую на стадионе «Нефтяник» в Уфе, посетили 13 368 болельщиков.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол забил Даниил Фомин на 79-й минуте встречи, он был признан лучшим игроком матча. «Зенит» провел встречу под руководством Игоря Симутенкова, так как главный тренер Сергей Семак дисквалифицирован на два матча (один условно) за оскорбительные высказывания в адрес арбитра в игре предыдущего тура. На матче в Уфе присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Команды сыграли между собой 11-й матч в чемпионатах России, в семи встречах победу одержала команда из Санкт-Петербурга, еще три встречи завершились вничью, «Уфа» впервые одержала победу в противостоянии.

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«Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Уфа» одержала третью победу (вторую подряд) в текущем сезоне РПЛ.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице с 14 очками. «Уфа», набрав 10 очков, поднялась на девятое место. В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет против московского «Спартака» 1 сентября, «Уфа» дома встретится с «Оренбургом» днем ранее.

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Уфа
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 724.08.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Нефтяник, 13368 зрителей
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевСергей Семак
Голы
Даниил Фомин(Ловро Бизяк)79′
Составы команд
31Александр Беленов
76′
99Андрей Лунев
33Александр Сухов
3Дуглас Сантос
5Боян Йокич
6Бранислав Иванович
88′
15Александр Пуцко
44Ярослав Ракицкий
90+1′
27Йонуц Неделчару
5Вильмар Барриос
17Николай Гиоргобиани
27Магомед Оздоев
35′
8Кэтэлин Карп
54′
7Сердар Азмун
74Даниил Фомин
53′
22Артем Дзюба
55Джемал Табидзе
85′
19Игорь Смольников
83′
3Павел Аликин
18Юрий Жирков
23Данила Емельянов
66′
21Александр Ерохин
46′63′
10Оливье Тилль
14Далер Кузяев
99Андрей Козлов
27′
10Эмилиано Ариэль Ригони
70′
11Ловро Бизяк
91Алексей Сутормин
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты4
8Удары (всего)13
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые12
15Фолы8
6Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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