У «Зенита» первое поражение в сезоне — без Семака влетели «Уфе»

Источник: РИА "Новости"

В Уфе «Зенит» играл без непосредственного участия Сергея Семака, дисквалифицированного за оскорбления арбитра. Коуч выбрал стартовый состав (он оказался таким же, как и на «Ахмат»), но на стадион добирался не на командном автобусе, а пешком. Такие правила.

В матче с «Уфой» «Зенитом» управляли Игорь Симутенков, Вильям Оливейра и Анатолий Тимощук.

В заявку «Уфы» не вошли главный страйкер Игбун (скорее всего, он вот-вот перейдет в ЦСКА) и Данил Круговой, на днях подписавший контракт с «Зенитом».

перейдет в ЦСКА) и Данил Круговой, на днях подписавший контракт с «Зенитом». У «Зенита» из-за травм не прилетели Малком и Дриусси.

В первом тайме питерцы больше владели мячом, но «Уфа» атаковала острее — если бы не Лунев, команда Евсеева повела бы уже до перерыва. Первый и единственный гол в итоге случился в концовке: «Уфа» снова качественно выбежала в контратаку. Так, что не спас даже Лунев.

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Тренерский штаб «Зенита» еще в середине тайма выпустил Кузяева вместо Ерохина, а через несколько минут достал 50-тысячного джокера — Алексея Сутормина. Последней перестановкой стал размен Смольникова на Жиркова — все без результата.

Мы не берегли силы, знали, что ждет сложная игра. Но сыграли ниже своих способностей. Игорь Симутенков — о поражении в Уфе

«Зенит» прижал «Уфу», нанес 22 удара по воротам (правда, в створ — лишь 4), но этого не хватило даже для ничьей.