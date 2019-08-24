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19:03 (мск), источник: Sport24

У «Зенита» первое поражение в сезоне — без Семака влетели «Уфе»

В следующем туре — выезд к «Спартаку».

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Источник: РИА "Новости"

В Уфе «Зенит» играл без непосредственного участия Сергея Семака, дисквалифицированного за оскорбления арбитра. Коуч выбрал стартовый состав (он оказался таким же, как и на «Ахмат»), но на стадион добирался не на командном автобусе, а пешком. Такие правила.

  • В матче с «Уфой» «Зенитом» управляли Игорь Симутенков, Вильям Оливейра и Анатолий Тимощук.
  • В заявку «Уфы» не вошли главный страйкер Игбун (скорее всего, он вот-вот перейдет в ЦСКА) и Данил Круговой, на днях подписавший контракт с «Зенитом».
  • У «Зенита» из-за травм не прилетели Малком и Дриусси.
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В первом тайме питерцы больше владели мячом, но «Уфа» атаковала острее — если бы не Лунев, команда Евсеева повела бы уже до перерыва. Первый и единственный гол в итоге случился в концовке: «Уфа» снова качественно выбежала в контратаку. Так, что не спас даже Лунев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тренерский штаб «Зенита» еще в середине тайма выпустил Кузяева вместо Ерохина, а через несколько минут достал 50-тысячного джокера — Алексея Сутормина. Последней перестановкой стал размен Смольникова на Жиркова — все без результата.

Мы не берегли силы, знали, что ждет сложная игра. Но сыграли ниже своих способностей.
Игорь Симутенков — о поражении в Уфе

«Зенит» прижал «Уфу», нанес 22 удара по воротам (правда, в створ — лишь 4), но этого не хватило даже для ничьей.

  • 0:1 — действующий чемпион проигрывает впервые в сезоне.
  • В следующем туре у «Зенита» матч в гостях со «Спартаком».
  • «Уфа» поднялась на девятое место в таблице. «Зенит» остается лидером, но уже вечером его может подвинуть «Локомотив» или «Краснодар».
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Уфа
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 724.08.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Нефтяник, 13368 зрителей
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевСергей Семак
Голы
Даниил Фомин(Ловро Бизяк)79′
Составы команд
31Александр Беленов
76′
99Андрей Лунев
33Александр Сухов
3Дуглас Сантос
5Боян Йокич
6Бранислав Иванович
88′
15Александр Пуцко
44Ярослав Ракицкий
90+1′
27Йонуц Неделчару
5Вильмар Барриос
17Николай Гиоргобиани
27Магомед Оздоев
35′
8Кэтэлин Карп
54′
7Сердар Азмун
74Даниил Фомин
53′
22Артем Дзюба
55Джемал Табидзе
85′
19Игорь Смольников
83′
3Павел Аликин
18Юрий Жирков
23Данила Емельянов
66′
21Александр Ерохин
46′63′
10Оливье Тилль
14Далер Кузяев
99Андрей Козлов
27′
10Эмилиано Ариэль Ригони
70′
11Ловро Бизяк
91Алексей Сутормин
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты4
8Удары (всего)13
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые12
15Фолы8
6Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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