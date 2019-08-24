У «Зенита» первое поражение в сезоне — без Семака влетели «Уфе»
В следующем туре — выезд к «Спартаку».
В следующем туре — выезд к «Спартаку».
В Уфе «Зенит» играл без непосредственного участия Сергея Семака, дисквалифицированного за оскорбления арбитра. Коуч выбрал стартовый состав (он оказался таким же, как и на «Ахмат»), но на стадион добирался не на командном автобусе, а пешком. Такие правила.
В первом тайме питерцы больше владели мячом, но «Уфа» атаковала острее — если бы не Лунев, команда Евсеева повела бы уже до перерыва. Первый и единственный гол в итоге случился в концовке: «Уфа» снова качественно выбежала в контратаку. Так, что не спас даже Лунев.
Тренерский штаб «Зенита» еще в середине тайма выпустил Кузяева вместо Ерохина, а через несколько минут достал 50-тысячного джокера — Алексея Сутормина. Последней перестановкой стал размен Смольникова на Жиркова — все без результата.
Мы не берегли силы, знали, что ждет сложная игра. Но сыграли ниже своих способностей.
«Зенит» прижал «Уфу», нанес 22 удара по воротам (правда, в створ — лишь 4), но этого не хватило даже для ничьей.
|Вадим Евсеев
|Сергей Семак
|Даниил Фомин(Ловро Бизяк)
|79′
|31
|Александр Беленов
76′
|99
|Андрей Лунев
|33
|Александр Сухов
|3
|Дуглас Сантос
|5
|Боян Йокич
|6
|Бранислав Иванович
88′
|15
|Александр Пуцко
|44
|Ярослав Ракицкий
90+1′
|27
|Йонуц Неделчару
|5
|Вильмар Барриос
|17
|Николай Гиоргобиани
|27
|Магомед Оздоев
35′
|8
|Кэтэлин Карп
54′
|7
|Сердар Азмун
|74
|Даниил Фомин
53′
|22
|Артем Дзюба
|55
|Джемал Табидзе
85′
|19
|Игорь Смольников
83′
|3
|Павел Аликин
|18
|Юрий Жирков
|23
|Данила Емельянов
66′
|21
|Александр Ерохин
46′63′
|10
|Оливье Тилль
|14
|Далер Кузяев
|99
|Андрей Козлов
27′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
70′
|11
|Ловро Бизяк
|91
|Алексей Сутормин
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|12
|15
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)