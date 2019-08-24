Семак: В Уфе, наверное, один из самых плохих стадионов в РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 7-го тура Российской
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 7-го тура Российской
«В Уфу вернулся с прекрасными ощущениями, но результат, к сожалению, для нас на данном этапе неудачный. Будем работать дальше, чтобы в следующей игре смотреться лучше.
Надеюсь, здесь удастся сыграть на новом стадионе, давно обещанном. Поздравляю ребят из «Уфы», они сегодня победу заслужили, с чем их и поздравляю.
В Уфе, наверное, один из самых плохих стадионов в РПЛ. К сожалению, это так, как ни прискорбно. Конечно, Уфа" заслужила новый стадион своими результатами. При мне и проект был, и его согласование было получено. Было желание построить действительно хороший стадион. К сожалению, пока ничего не происходит, — приводятся слова Семака в «Инстаграме» на странице ProSport.
|Вадим Евсеев
|Сергей Семак
|Даниил Фомин(Ловро Бизяк)
|79′
|31
|Александр Беленов
76′
|99
|Андрей Лунев
|33
|Александр Сухов
|3
|Дуглас Сантос
|5
|Боян Йокич
|6
|Бранислав Иванович
88′
|15
|Александр Пуцко
|44
|Ярослав Ракицкий
90+1′
|27
|Йонуц Неделчару
|5
|Вильмар Барриос
|17
|Николай Гиоргобиани
|27
|Магомед Оздоев
35′
|8
|Кэтэлин Карп
54′
|7
|Сердар Азмун
|74
|Даниил Фомин
53′
|22
|Артем Дзюба
|55
|Джемал Табидзе
85′
|19
|Игорь Смольников
83′
|3
|Павел Аликин
|18
|Юрий Жирков
|23
|Данила Емельянов
66′
|21
|Александр Ерохин
46′63′
|10
|Оливье Тилль
|14
|Далер Кузяев
|99
|Андрей Козлов
27′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
70′
|11
|Ловро Бизяк
|91
|Алексей Сутормин
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|12
|15
|Фолы
|8
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)