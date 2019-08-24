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9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
21:05 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу, прошедшую на стадионе «Краснодар», посетил 31 231 болельщик.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Локомотива» гол забил Гжегож Крыховяк на 5-й минуте. У «Краснодара» отличился Магомед-Шапи Сулейманов (42-я минута). Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов допустил ошибку в случае с первым голом в матче, не удержав мяч в руках после несильного удара.

На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), за которую отвечали Сергей Карасев и Михаил Вилков.

Команды провели между собой 17-й матч в чемпионате, клубы второй раз сыграли вничью, «Краснодар» одержал пять побед, десять побед на счету «Локомотива».

В восьмом туре «Краснодар» сыграет на выезде против «Урала» 1 августа, днем ранее «Локомотив» примет «Ростов».

Краснодар
1:1
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 724.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад МусаевЮрий Семин
Голы
Магомед-Шапи Сулейманов(Дмитрий Стоцкий, Вандерсон Масиэл)42′
Гжегож Крыховяк5′
Составы команд
14Кристоффер Олссон
27Мурило
47Даниил Уткин
68′
17Рифат Жемалетдинов
55′
21Юнес Намли
6Дмитрий Баринов
22Лука Джорджевич
84′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
9Удары (всего)12
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
15Фолы16
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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