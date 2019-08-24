«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Локомотива» гол забил Гжегож Крыховяк на 5-й минуте. У «Краснодара» отличился Магомед-Шапи Сулейманов (42-я минута). Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов допустил ошибку в случае с первым голом в матче, не удержав мяч в руках после несильного удара.

На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), за которую отвечали Сергей Карасев и Михаил Вилков.

Команды провели между собой 17-й матч в чемпионате, клубы второй раз сыграли вничью, «Краснодар» одержал пять побед, десять побед на счету «Локомотива».