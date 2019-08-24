«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура Российской
КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура Российской
В составе «Локомотива» гол забил Гжегож Крыховяк на 5-й минуте. У «Краснодара» отличился
На матче работала система видеоассистента рефери (VAR), за которую отвечали Сергей Карасев и Михаил Вилков.
Команды провели между собой 17-й матч в чемпионате, клубы второй раз сыграли вничью, «Краснодар» одержал пять побед, десять побед на счету «Локомотива».
В восьмом туре «Краснодар» сыграет на выезде против «Урала» 1 августа, днем ранее «Локомотив» примет «Ростов».
|Мурад Мусаев
|Юрий Семин
|Магомед-Шапи Сулейманов(Дмитрий Стоцкий, Вандерсон Масиэл)
|42′
|Гжегож Крыховяк
|5′
|14
|Кристоффер Олссон
|27
|Мурило
|47
|Даниил Уткин
68′
|17
|Рифат Жемалетдинов
55′
|21
|Юнес Намли
|6
|Дмитрий Баринов
|22
|Лука Джорджевич
84′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)