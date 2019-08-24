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24 августа, источник: Чемпионат.com

Сафонов подарил гол «Локомотиву», Шапи выручил «Краснодар»

Два участника Лиги чемпионов сыграли вничью.

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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» в Греции не только потерпел поражение, которое фактически лишило команду Мурада Мусаева шансов на попадание в групповой этап Лиги чемпионов, но и потерял самого дорогого новичка в своей истории — Реми Кабелла. Когда стало известно, что полузащитник выбыл как минимум на полгода, гендиректор клуба Владимир Хашиг обратился к болельщикам с официальным заявлением. В частности, он сказал про селекцию и ставку на собственных воспитанников: «В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них ещё рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора. Есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового фэйр-плей».

Действительно, в стартовый состав «быков» на матч с «Локомотивом» попали сразу четыре воспитанника клуба — Матвей Сафонов, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев. Всего же в рамках ротации Мусаев сделал пять изменений в основе. Помимо Кабелла отсутствовали Кристиан Рамирес, Руслан Камболов, Юнес Намли и Маркус Берг. У «Локомотива» неожиданно оказался на скамейке запасных Алексей Миранчук — полузащитник чуть-чуть приболел.

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Игра началась с чудовищной ошибки Сафонова. Молодой голкипер «Краснодара», видимо, не совсем отошёл от четырёх голов в Греции, кроме того, он вообще не всегда уверенно действует при дальних ударах. Матвей должен был ловить мяч после удара Гжегожа Крыховяка, но пропустил сквозь руки. Что ж, Сафонову нужно пройти через такие ляпы, прежде чем стать большим вратарём. Возможно, против «быков» в этой атаке сыграло и отсутствие на поле настоящего «опорника». Неужели купленный летом в Португалии за 3 млн евро Кайо настолько слаб, что не готов подменить Камболова?

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Без Алексея Миранчука главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выбрал, на первый взгляд, осторожную схему с пятью защитниками. Однако первые минуты гости провели довольно агрессивно, разрушая прессингом все попытки «Краснодара» нормально выйти из обороны через пас. Когда же москвичи добились своей цели — вышли вперёд, сели глубже назад и стали ждать возможности использовать на контрвыпадах свободное пространство в обороне «быков». У ворот Сафонова были опасные моменты, а сам голкипер продолжал нервничать, пару раз выбил мяч в аут.

Первый тайм по ударам остался за «Локомотивом» — 8:6 (в створ — 3:2). А вот по счёту получилась ничья. Акцент «Краснодара» на левофланговую связку Стоцкий — Вандерсон, в конце концов, принёс плоды перед перерывом. Эти двое хорошо разыграли мяч, а Сулейманов забил. Причём головой! Безусловно, Сёмин на разборе игры не похвалит «бровочников» команды Дмитрия Живоглядова и Брайна Идову за их действия в данном эпизоде, поскольку оба просто потеряли своих оппонентов.

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Во втором тайме игра стала раскрываться. Конечно же, футболисты уставали, особенно те из краснодарцев, кто оставил в середине недели массу сил в Греции, но чувствовалось, что каждый из соперников хочет выиграть. Победа выводила и «быков», и «железнодорожников» на первое место. Во втором тайме владение оставалось примерно 60% на 40% в пользу хозяев, так что москвичи чаще вылетали в контратаки. Тем не менее команда Мусаева не допускала такой авантюры, как в матче с «Олимпиакосом», когда желание забить лишило команду баланса на поле.

Одной из интриг этого матча было возвращение в Краснодар Фёдора Смолова. Нападающий «Локомотива» проделал огромный объём работы, часто брал игру на себя, стремился бить или обыгрывать, когда ситуация, по его мнению, располагала к этому. Однако не всегда решения Фёдора казались правильными. Смолов пробил по воротам пять раз, вот только точности ему недоставало. Успешных обыгрышей и ключевых передач в его статистике тоже не будет. За 10 минут до финального свистка его заменил новичок Лука Джорджевич.

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В концовке поддавил «Краснодар»: хозяева не «просели» благодаря поддержке переполненных трибун и эмоциям. Второй тайм «быки» даже выиграли по ударам — 12:7 (в створ — 2:1). Лидером показал себя Сулейманов, а вот Игнатьев, пожалуй, не доказал, что готов на сегодняшний день приносить больше пользы, нежели критикуемый всеми Маркус Берг. Ни свой воспитанник, ни швед не смогли переиграть тройку центральных защитников «Локомотива». Сыграв вничью, команды Мусаева и Сёмин догнали по очкам «Зенит».

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Краснодар
1:1
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 724.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 31231 зритель
Главные тренеры
Мурад МусаевЮрий Семин
Голы
Магомед-Шапи Сулейманов42′
Гжегож Крыховяк5′
Составы команд
39Матвей Сафонов
1Маринату Гильерме
98Сергей Петров
2Дмитрий Живоглядов
38′
89Дмитрий Стоцкий
3Брайн Идову
83′
3Йон Гудни Фьолусон
5Бенедикт Хеведес
5Урош Спаич
14Ведран Чорлука
93Магомед-Шапи Сулейманов
27Мурило
10Вандерсон Масиэл
56′
17Рифат Жемалетдинов
55′
14Кристоффер Олссон
6Дмитрий Баринов
47Даниил Уткин
68′
7Гжегож Крыховяк
21Юнес Намли
11Антон Миранчук
72′
17Иван Игнатьев
76′
59Алексей Миранчук
33Маркус Берг
9Федор Смолов
84′
52Тонни Вилена
46′72′
22Лука Джорджевич
77Руслан Камболов
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты3
9Удары (всего)12
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
15Фолы16
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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