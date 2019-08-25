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15Самая красивая волейболистка России
11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
00:46 (мск), источник: ТАСС

Четыре матча продолжат программу седьмого тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Седьмой тур чемпионата России по футболу продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В первом из них в 16:30 мск московский ЦСКА примет грозненский «Ахмат», в 19:00 состоятся сразу две игры — «Ростов» — «Рубин» и «Крылья Советов» — «Спартак», в 21:30 игровой день завершит встреча «Арсенала» и «Оренбурга».

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА подходит к матчу с «Ахматом» не в лучшем психологическом состоянии — армейцы в понедельник потерпели поражение от «Спартака» (1:2) в дерби. Грозненцы, в свою очередь, в Санкт-Петербурге сыграли вничью с «Зенитом» (0:0), почти весь матч проведя в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева. При этом у армейцев было меньше времени на подготовку к предстоящей встрече — пять полных дней против семи у клуба из столицы Чеченской Республики.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 7, 25.08.2019, 16:30

ЦСКА-Ахмат-

В шести стартовых турах ЦСКА одержал три победы, потерпел два поражения, а также один раз сыграл вничью — таким образом в активе команды главного тренера Виктора Гончаренко 10 очков, она располагается на шестом месте, отставая от занимающего первое место «Краснодара» на 4 очка. «Ахмат» начал сезон в Российской премьер-лиге с двух побед, трех поражений и одной ничьей. На данный момент грозненцы располагаются на 12-й строчке.

В этот воскресный день на «ВЭБ-Арене» в составе хозяев не смогут сыграть сразу несколько футболистов — защитник Георгий Щенников и полузащитник Алан Дзагоев уже долгое время восстанавливаются от травм. Армейский лазарет на этой неделе пополнил хавбек Дмитрий Ефремов: в дерби со «Спартаком» он получил тяжелое повреждение — разрыв двух связок правого коленного сустава. Кроме того, на этой неделе вне общей группы тренировался игрок группы атаки Арнор Сигурдссон, восстанавливающийся после травмы, полученной в игре с «Сочи» (0:0). Наставник «Ахмата» Рашид Рахимов помимо дисквалифицированного Уциева будет обходиться без продолжающего лечение полузащитника Раванелли.

Предстоящий матч станет для команд 26-м в истории. Подавляющее преимущество по статистике на стороне ЦСКА, который одержал 18 побед. «Ахмат» брал верх над армейцами четыре раза, еще трижды была зафиксирована ничья. В сезоне-2018/19 москвичи одержали две победы (на выезде — 2:0, дома — 1:0).
Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 7, 25.08.2019, 19:00

Крылья Советов-Спартак-

Насыщенный вечер для Самары и Ростова-на-Дону

В 19:00 на поля стадионов чемпионата мира в Самаре и Ростове-на-Дону выйдут «Крылья Советов» и «Спартак», а также «Ростов» и «Рубин». Изначально встреча в городе на берегу Волги должна была начаться в 14:00, но москвичи, представляющие Россию в еврокубках, воспользовались своим правом переноса времени матча в чемпионате страны. Эта встреча станет уже третьей за семь дней для красно-белых — в понедельник в матче РПЛ они обыграли ЦСКА (2:1), а в четверг в Португалии потерпели поражение от «Браги» (0:1) в первой встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

В Самаре, в отличие от этой стадии еврокубков, за «Спартак» смогут сыграть новички Гус Тил и Джорджан Ларссон. Полузащитник, ранее выступавший за нидерландский АЗ, и нападающий, защищавший цвета шведского «Норрчёпинга», во втором квалификационном раунде Лиги Европы были заиграны за предыдущие клубы. Теперь они смогут помочь новой команде, если та сможет пробиться в групповой этап. На «Самара-Арене» гарантированно не сыграет аргентинский нападающий москвичей Эсекьель Понсе, который продолжает отбывать дисквалификацию за фол на вратаре «Динамо» Антоне Шунине.

Эта игра станет 53-й в истории встреч «Крыльев Советов» и «Спартака». Самарцы с 1992 года смогли одержать шесть побед, девять раз поделив очки с красно-белыми и потерпев 37 поражений, два из которых пришлись на чемпионат России — 2018/19. На выезде волжане уступили со счетом 1:3, а дома — 1:2.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 7, 25.08.2019, 19:00

Ростов-Рубин-

В шести стартовых турах «Крылья Советов» одержали две победы (в первом и шестом турах), а также потерпели четыре поражения подряд. На данный момент команда главного тренера Миодрага Божовича занимает 13-е место в турнирной таблице. «Спартак» на этом отрезке сезона выступил более успешно, проиграв только на выезде «Тамбову». В пяти оставшихся встречах красно-белые одержали три победы, а также два раза сыграли вничью. Команда Олега Кононова с 11 очками располагается на четвертой строчке.

Столько же очков имеет в своем активе занимающий пятое место «Ростов» — подопечные Валерия Карпина уступают «Спартаку» по дополнительным показателям. Ближайший соперник дончан, казанский «Рубин», как и еще три команды, в шести турах сумел набрать 10 очков. Команда из столицы Татарстана находится на восьмой позиции.

«Ростов», в отличие от соперника, подходит к игре на своей арене без кадровых потерь. У «Рубина» в матче не сможет принять участие отбывающий дисквалификацию защитник Филип Уремович. С точки зрения статистики небольшое преимущество находится на стороне гостей — из 33 предыдущих матчей они выиграли 13; 10 раз сильнее были ростовчане, еще 10 встреч завершились вничью.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 7, 25.08.2019, 21:30

Арсенал Т-Оренбург-

Статистика против «Арсенала»

В последнем матче дня тульский «Арсенал» встретится с «Оренбургом». Для обеих команд стартовавший в середине июля сезон складывается хуже, чем предыдущий — в завершившемся чемпионате туляки заняли шестое место, а оренбуржцы были седьмыми. «Арсенал» впервые пробился в еврокубки и в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы уступил азербайджанскому «Нефтчи», в чемпионате туляки под руководством Игоря Черевченко с 10 очками располагаются на седьмой строчке. Для команды Владимира Федотова национальное первенство началось значительно хуже — сейчас они с двумя очками занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Обе команды подойдут к очной игре без травмированных и дисквалифицированных игроков. Таким образом, Черевченко и Федотов смогут выставить оптимальные составы. Несмотря на то, что «Оренбург» в этом сезоне еще не побеждал, с точки зрения статистики именно гости являются фаворитами. Из 11 предыдущих матчей они выиграли четыре встречи, пять раз поделив очки с соперниками, а также потерпели два поражения.

Программа седьмого тура чемпионата России завершится в понедельник матчем между «Уралом» и «Сочи». Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена», начало — 18:00 мск.

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