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11:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Тельо отказался от предложений «Краснодара» и «Спартака»

Полузащитник «Бетиса» Кристиан Тельо мог в это трансферное окно оказаться в российской премьер-лиге.

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Источник: AP 2019

У 28-летнего испанца были предложения от «Краснодара» и «Спартака», утверждает Onda Cero.

Однако футболист отказался переезжать в Россию. Тельо все устраивает в «Бетисе», и он не намерен менять команду, несмотря на выгодные с финансовой точки зрения предложения.

Тельо является воспитанником «Барселоны» и провел за каталонский клуб в период с 2011 по 2017 годы 59 матчей, в которых забил 11 мячей. Также он выступал за «Порту» и «Фиорентину».

В составе «Бетиса» Тельо провел в прошлом сезоне 41 матч и забил 5 голов, а также сделал 9 результативных передач. В его активе есть одна игра за сборную Испании.

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