Когда вернется настоящий Влашич?

Источник: Спорт-Экспресс

Лето-2019 стало для Влашича периодом важного выбора. Футболист остался в ЦСКА, несмотря на интерес клубов — участников Лиги чемпионов и возможность закрепиться в «Эвертоне», владевшем правами на хавбека. Сам хорват недавно в интервью «СЭ» говорил, что сделал правильный выбор.

У 21-летнего полузащитника все еще впереди. По сути, на счету Николы только два сезона на взрослом уровне за пределами родины. Правда, в АПЛ, куда Влашич перебрался из «Хайдука», он не был основным игроком — только 12 матчей в чемпионате, в пяти из которых хорват выходил на замену. И ни одного результативного действия.

Но после сезона-2018/19 в ЦСКА, вместившего хорошее выступление Николы в ЛЧ, уровень ожиданий повысился. Но старт РПЛ у талантливого балканца не задался.

В шести играх Влашич забил только один раз — «Оренбургу», тогда же отдав единственную результативную передачу.

Для сравнения: в своих дебютных шести встречах в прошлом году у него было шесть баллов по системе «гол+пас» в разных турнирах — гол и передача против «Виктории» в ЛЧ, мяч в ворота «Спартака», два паса во встрече с «Уфой», один — с «Уралом».

Так что же не так?

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Отец Влашича: «Никола лучше, чем год назад»

— Еще только самое начало сезона, — рассуждает о Влашиче бывший главный тренер сборной Хорватии, спортивный директор «Хайдука» Игор Штимац. — Все команды только набирают оптимальную форму. Пока не стоит делать окончательных выводов об уровне игроков. Конечно, ожидания от Влашича увеличились. Это нормально. ЦСКА потратил немало средств на выкуп трансфера. Но Никола еще очень молод. К тому же он всегда уверен в своих силах, умеет переживать неудачи и знает, что делает.

— Весной вы говорили, что Влашичу стоит выбрать Россию, чтобы через несколько лет решать, куда перейти — в «Барселону» или «Реал». По-прежнему уверены, что так и будет?

— А вы нет? Слежу за Николой с раннего детства. Как можно разубедиться в этом после всего пары средних матчей?

— Но есть опасения, что сейчас что-то пошло не так. Вы их не разделяете?

— Поражение в дерби со «Спартаком» — не трагедия. Сезон длинный. Переживать насчет своих футболистов болельщикам ЦСКА не стоит. Это давление не пойдет команде на пользу. Никола — фантастический исполнитель. Но даже это не гарантия того, что он будет забивать в каждой встрече. К тому же он слишком мало отдыхал — выступал на молодежном чемпионате Европы. Может быть, это главная причина его неидеального старта.

Но на Балканах есть и другое мнение. Ряд хорватских специалистов полагают, что проблема заключается в не самом удачном использовании хавбека. Мол, ему стоит больше играть «на чис­тых мячах», чтобы улучшить статистику, не так часто принимать участие в оборонительных действиях. Первое в чемпионате России не так прос­то: соперники ЦСКА часто ставят у своей штрафной «автобус».

Связались мы и с отцом Николы — Йошко. Он уверен, что не нужно сгущать краски:

— Могу сказать, что за этот год Никола прибавил как футболист. Он сильнее, чем в 2018-м, — заявил Влашич-старший.

«Он станет лидером сборной — таким как Модрич и Ракитич»

— Он же не полгода выступает без голов. Зачем переживать? — задается вопросом хорватский журналист Томислав Габелич.

— Но в чем тогда проблема? Партнеры по команде делают что-то не так? Сам Никола немного расслабился?

— Достаточно часто общаюсь с ним. Могу заверить, что после успешного прошлого сезона в Лиге чемпионов, Никола находится в очень футбольном, я бы сказал, расположении духа. Ему нравится Москва, Влашич всем доволен в ЦСКА. Тренер не менялся, у них сложились хорошие отношения. Не знаю, что могло бы помешать ему выступать лучше. Или хотя бы на том же уровне. В Хорватии на него очень рассчитывают.

— Правда, у Николы только пять матчей в составе сборной.

— Если бы он не пропускал встречи национальной команды, то набрал бы еще десяток.

— Но в последнее время Влашич играл за молодежку.

— Насколько знаю, Никола хотел помочь ей успешно выступить на Eвро-2019. Ему нравится играть с ребятами своего возраста, он хотел выступить на турнире и показать свой уровень. У молодежки был шанс попасть на Олимпиаду. Не получилось… А Далич звал Влашича в первую сборную, в частности, в июне, но у Николы было повреждение. Главный тренер отпус­тил хавбека, чтобы тот вылечился, отдохнул и оказался готов к молодежному первенству Европы.

— То есть со сборной все хорошо?

— Никаких проблем с Даличем нет. Златко нравится Влашич. Думаю, он вызовет Николу на сентябрьские встречи в отборе на Евро-2020.

— Как оценивают игрока в Хорватии прямо сейчас?

— Как одного из самых талантливых футболистов своего поколения.

— Новая надежда страны?

— Да. Вместе с Брекало.

— Правильно ли понимаю, что у вас делают ставку на то, что, когда Модрич и Ракитич уйдут, лидерами станут именно Влашич и Брекало?

— Даже раньше. Надеемся, что эти ребята будут готовы повести сборную за собой уже очень скоро. Если все пойдет хорошо, на Eвро-2020 эти полузащитники поедут в качестве крепких игроков основы.

Себе прошлогоднему Влашич уступает лишь по результативности.

Пока только в одном из шести стартовых матчей нового сезона Никола Влашич отметился результативными действиями. Хорват записал на свой счет гол и передачу в игре с «Оренбургом».