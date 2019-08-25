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15:34 (мск), источник: Sport24

Агент Рибери рассказал, почему игрок отказался от перехода в «Локомотив»

Жан-Пьер Берне, агент французского полузащитника Франка Рибери, объяснил, почему его находившийся в поисках нового клуба клиент этим летом предпочел заключение контракта с «Фиорентиной» переходу в «Локомотив». 36-летний футболист перешел в итальянский клуб на правах свободного агента, заключив двухлетний контракт.

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«Мы действительно вели переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию. Семья для Рибери всегда была на первом месте, в итоге мы решили принять приглашение “Фиорентины”, хотя по условиям оно было даже чуть хуже», — цитирует Берне «Рейтинг Букмекеров».

По информации «Рейтинга Букмекеров», «Локомотив» предлагал Рибери двухлетний контракт с окладом порядка 4 млн евро в год. Кроме того, игрок требовал большой дом, личного водителя и переводчика, а также французскую школу для своих детей.

Накануне «Фиорентина» в дебютном матче Рибери уступила со счетом 3:4 «Наполи» в 1-м туре Серии А.

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