Агент Рибери рассказал, почему игрок отказался от перехода в «Локомотив»

«Мы действительно вели переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию. Семья для Рибери всегда была на первом месте, в итоге мы решили принять приглашение “Фиорентины”, хотя по условиям оно было даже чуть хуже», — цитирует Берне «Рейтинг Букмекеров».
По информации «Рейтинга Букмекеров», «Локомотив» предлагал Рибери двухлетний контракт с окладом порядка 4 млн евро в год. Кроме того, игрок требовал большой дом, личного водителя и переводчика, а также французскую школу для своих детей.
Накануне «Фиорентина» в дебютном матче Рибери уступила со счетом 3:4 «Наполи» в 1-м туре Серии А.