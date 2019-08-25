Агент Рибери рассказал, почему игрок отказался от перехода в «Локомотив»

«Мы действительно вели переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию. Семья для Рибери всегда была на первом месте, в итоге мы решили принять приглашение “Фиорентины”, хотя по условиям оно было даже чуть хуже», — цитирует Берне «Рейтинг Букмекеров».