ЦСКА — «Ахмат»: Чалов и Влашич выйдут в основе
Стали известны составы команд на матч 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ахматом».
Стали известны составы команд на матч 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ахматом».
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Анхель Ромеро, Нижич, Иванов, Роши, Швец, Исмаэл Силва, Садулаев, Хари, Бериша.
Отметим, что полузащитник Денис Глушаков не попал даже в число запасных грозненцев.