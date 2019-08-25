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16:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — «Ахмат»: Чалов и Влашич выйдут в основе

Стали известны составы команд на матч 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ахматом».

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ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Анхель Ромеро, Нижич, Иванов, Роши, Швец, Исмаэл Силва, Садулаев, Хари, Бериша.

Отметим, что полузащитник Денис Глушаков не попал даже в число запасных грозненцев.

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