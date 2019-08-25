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18:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» обратился в спортивный суд из-за долга перед Бердыевым

«Ростов» обратился в спортивный арбитражный суд в Лозанне из-за задолженности по контракту перед бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым, сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

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Источник: РИА "Новости"

Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили «Чемпионату» эту информацию. В ближайшее время будет назначена дата рассмотрения дела в Лозанне.

28 июля Бердыев отсудил у ростовского клуба € 520 тыс., из которых получил только € 60 тыс. Остальную сумму «Ростов» платить отказывается, так как руководство клуба уверено, что тренер пропустил сроки подачи заявления в РФС и € 460 тыс. присуждены ему незаконно.

Российский футбольный союз не принял во внимание доводы «Ростова» и наложил на клуб запрет по регистрации новых футболистов.

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