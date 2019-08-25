«Ростов» обратился в спортивный суд из-за долга перед Бердыевым

Источник: РИА "Новости"

Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили «Чемпионату» эту информацию. В ближайшее время будет назначена дата рассмотрения дела в Лозанне.

28 июля Бердыев отсудил у ростовского клуба € 520 тыс., из которых получил только € 60 тыс. Остальную сумму «Ростов» платить отказывается, так как руководство клуба уверено, что тренер пропустил сроки подачи заявления в РФС и € 460 тыс. присуждены ему незаконно.