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18:37 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 3:0 в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голами отметились Марио Фернандес (43-я минута), Федор Чалов (66) и Никола Влашич (73). Лучшим игроком матча признали Фернандеса.

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Символический первый удар по мячу перед игрой нанесла Юлия Перхун, вдова Сергея Перхуна, вратаря ЦСКА, умершего 28 августа 2001 года в 23-летнем возрасте в результате полученной на поле травмы.

В матче с «Ахматом» в чемпионате России дебютировал 20-летний полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян, выйдя на замену на 89-й минуте.

В турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место, набрав 13 очков. «Ахмат» идет на 12-й позиции, имея в активе 7 очков. В следующем туре «Ахмат» примет «Тамбов» 31 августа, ЦСКА днем позже на выезде сыграет против тульского «Арсенала».

Ход матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко лишился хавбека Дмитрия Ефремова, который выбыл на долгий срок из-за травмы колена, полученной в игре со «Спартаком» (1:2), это позволило получить место в составе 20-летнему словенскому полузащитнику Яке Бийолу. Подопечным Рашида Рахимова пришлось обойтись без своего капитана, защитника Ризвана Уциева, который был удален в предыдущем матче с «Зенитом» (0:0), вместо него сыграл бразилец Исмаэл, роль капитана досталась полузащитнику Олегу Иванову. Также «Ахмату» не смог помочь Денис Глушаков, который почувствовал дискомфорт в задней мышце бедра на одной из тренировок, по информации пресс-службы, россиянин вернется в строй в ближайшее время.

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ЦСКА получил первый шанс забить гол на пятой минуте, когда полузащитник армейцев Константин Кучаев пробил с линии вратарской после подачи Фернандеса, но защитники «Ахмата» блокировали удар молодого футболиста. Через несколько минут свой шанс не использовал Бийол, который пробил из пределов штрафной точно в руки вратаря грозненцев Виталия Гудиева. На 14-й минуте защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил повреждение и был вынужден покинуть поле, вместо него вышел хорват Звонимир Шарлия.

В первом тайме армейцы владели игровым преимуществом, которое вылилось в несколько опасных подходов, но голевых ситуаций у ворот Гудиева практически не возникало, «Ахмат» совершал редкие вылазки в контратаки, но это также не приводило к результату. Отличный момент на 35-й минуте встречи создал себе Никола Влашич, он мастерски ворвался в штрафную площадь и пробил низом в дальний угол, но вратарь «Ахмата» отразил сложный удар хорватского хавбека. На 43-й минуте один из самых активных игроков ЦСКА в первом тайме Кучаев отдал пас с фланга на Фернандеса, и последний отправил мяч в дальний угол, открыв счет в матче. Защитник впервые забил в двух встречах подряд за красно-синих, в шестом туре он отличился в игре со «Спартаком».

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В начале второго тайма Фернандес спас свою команду от неминуемого гола, выбив мяч с ленточки после удара Иванова. На 54-й минуте прекрасную возможность упустил Чалов, который вышел один на один с вратарем, но слишком далеко отпустил от себя мяч, пытаясь обыграть Гудиева. В середине второго тайма произошла стычка между игроками команд, арбитр показал желтые карточки Шарлие и защитнику «Ахмата» Вилькеру Анхелю. Спустя несколько минут армейцы удвоили преимущество благодаря точному удару головой Чалова после подачи углового.

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Счет стал разгромным после грубой ошибки игроков обороны «Ахмата», которые позволили Чалову и Влашичу выйти вдвоем на вратаря. Молодой нападающий не стал жадничать и отдал пас на хорвата, которому только оставалось отправить мяч в сетку. На 79-й минуте Чалов мог оформить дубль, но мяч пролетел рядом с крестовиной. «Ахмат» так и не смог преподнести сюрпризов Игорю Акинфееву во второй половине встречи, армейцы спокойно довели дело до конца, одержав важную победу с психологической точки зрения после поражения в московском дерби.

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ЦСКА
3:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 725.08.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 18508 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоРашид Рахимов
Голы
Мариу Фернандес(Яка Бийол, Константин Кучаев)43′
Федор Чалов(Иван Обляков)66′
Никола Влашич(Федор Чалов, Мариу Фернандес)73′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
33Виталий Гудиев
2Мариу Фернандес
22Лечи Садулаев
23Хердур Магнуссон
34′
59Евгений Харин
41′
78Игорь Дивеев
4Вилькер Анхель
62′
7Ильзат Ахметов
15Андрей Семенов
62′
8Никола Влашич
20Зоран Нижич
9Федор Чалов
77Бернард Бериша
29Яка Бийол
11Силва Лима Исмаэл
20Константин Кучаев
52′81′
23Антон Швец
25Кристиян Бистрович
19Олег Иванов
32′
14Кирилл Набабкин
17′
21Одисе Роши
69′
31Звонимир Шарлия
62′
17Аблай Мбенг
98Иван Обляков
89′
71Наяир Тикнизян
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
6Голевые моменты1
17Удары (всего)4
8Удары в створ1
1Штанги, перекладины1
4Угловые2
13Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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