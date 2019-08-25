Сергей Жуков рассказал, почему Акинфеев не уехал в Европу

«Вы знаете, уже после Евро-2008 многие говорили, что он должен уезжать играть в Европу. А Игорь говорил: “Куда я поеду, я даже язык не знаю!” Игорь — очень приземленный человек, у него нет короны на голове и крыльев за спиной, отсутствует пафос. Он вообще не представляет, как куда-то переехать и все поменять. Плюс он не может уехать один, он очень семейный человек, у него так с детства привито. Думаю, что сам Акинфеев тоже не жалеет», — приводит слова Жукова Sport24.