Сергей Жуков рассказал, почему Акинфеев не уехал в Европу
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, который дружит с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым, рассказал почему страж ворот не уехал в Европу.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, который дружит с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым, рассказал почему страж ворот не уехал в Европу.
По словам болельщика ЦСКА, Акинфеев не представляет, как вообще можно покинуть родную страну и уехать в другой чемпионат.
«Вы знаете, уже после Евро-2008 многие говорили, что он должен уезжать играть в Европу. А Игорь говорил: “Куда я поеду, я даже язык не знаю!” Игорь — очень приземленный человек, у него нет короны на голове и крыльев за спиной, отсутствует пафос. Он вообще не представляет, как
Игорь Акинфеев с начала футбольной карьеры защищает цвета ЦСКА. Он шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, семь раз Суперкубок и в 2005 году помог команде выиграть Кубок УЕФА.
Акинфеев также долгое время защищал ворота сборной России. Голкипер является бронзовым призером чемпионата Европы.