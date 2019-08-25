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18:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сергей Жуков рассказал, почему Акинфеев не уехал в Европу

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, который дружит с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым, рассказал почему страж ворот не уехал в Европу.

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Источник: РИА "Новости"

По словам болельщика ЦСКА, Акинфеев не представляет, как вообще можно покинуть родную страну и уехать в другой чемпионат.

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«Вы знаете, уже после Евро-2008 многие говорили, что он должен уезжать играть в Европу. А Игорь говорил: “Куда я поеду, я даже язык не знаю!” Игорь — очень приземленный человек, у него нет короны на голове и крыльев за спиной, отсутствует пафос. Он вообще не представляет, как куда-то переехать и все поменять. Плюс он не может уехать один, он очень семейный человек, у него так с детства привито. Думаю, что сам Акинфеев тоже не жалеет», — приводит слова Жукова Sport24.

Игорь Акинфеев с начала футбольной карьеры защищает цвета ЦСКА. Он шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, семь раз Суперкубок и в 2005 году помог команде выиграть Кубок УЕФА.

Акинфеев также долгое время защищал ворота сборной России. Голкипер является бронзовым призером чемпионата Европы.

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