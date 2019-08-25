Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ
Тулуза
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри
Брешиа
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона
Болонья
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома
Дженоа
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сампдория
Лацио
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ
Аталанта
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Сассуоло
10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т
Оренбург
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Леганес
Атлетико
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Рубин
21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
Спартак
12
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Текстильщик
30
Футбол. Зарубежный
19:00
Герта
Вольфсбург
03
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Милан
10
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
18:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Бернли
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Авангард К
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Енисей
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Ренн
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Алавес
Эспаньол
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Мальорка
Реал Сосьедад
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Нижний Новгород
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
Химки
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Ахмат
30
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
21
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Краснодар-2
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Борнмут
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Монако
Ним
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Чертаново
Томь
11
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Армавир
30
Все события
Фоторепортажи
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
22Российские теннисистки за пределами корта
21:00 (мск), источник: ТАСС

Гол Тила принес победу «Спартаку» над «Крыльями Советов» на последних минутах матча РПЛ

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на «Самара-Арене», завершилась со счетом 2:1.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе московского клуба мячи забили Джордан Ларссон (54-я минута) и Гус Тил (90+1), у самарской команды отличился Александр Соболев (42). На 15-й минуте матча из-за повреждения был заменен защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, который ранее выступал за «Спартак». Для Ларссона и Тила эти голы стали первыми в составе «Спартака» в чемпионате России. Форвард «Крыльев Советов» Соболев забил шестой гол и занимает первую строчку в списке бомбардиров, лучшим игроком матча признан полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот матч стал 51-м очным для команд в чемпионатах России, «Спартак» одержал 36-ю победу, у самарской команды шесть побед, еще девять матчей завершились вничью.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Открыл матч символическим пасом бывший футболист Александр Самедов, который выступал как и за «Спартак», так и за «Крылья Советов». Самарский клуб второй раз в сезоне упустил ничью в компенсированное время, в предыдущий раз подобное произошло в матче против столичного «Локомотива» (1:2), тогда на четвертой добавленной минуте забил Гжегош Крыховяк.

«Спартак» не проигрывает четвертый матч подряд в национальном чемпионате (три победы, одна ничья), в последний раз подопечные Олега Кононова проигрывали 27 июля в гостевом матче против «Тамбова» (0:2). «Крылья Советов» потерпели пятое поражение в последних шести матчах чемпионата.

В турнирной таблице «Спартак» занимает второе место с 14 очками. «Крылья Советов» набрали шесть очков и идут на 13-м месте. В следующем туре красно-белые сыграют дома против петербургского «Зенита» 1 сентября, «Крылья Советов» 30 августа примут столичное «Динамо».

Читайте также
Крылья Советов
1:2
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 725.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Самара Арена, 32286 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичОлег Кононов
Голы
Александр Соболев(Максим Канунников)42′
Джордан Ларссон54′
Гус Тил(Зелимхан Бакаев)90+2′
Составы команд
1Сергей Рыжиков
98Александр Максименко
22Александр Анюков
81′
92Николай Рассказов
3Никита Чернов
6Айртон
83′
50Максим Карпов
2Самюэль Жиго
77Дмитрий Кабутов
14Георгий Джикия
24′
20Срджан Мияйлович
8Гус Тил
28Паул Антон
20Андре Шюррле
99Максим Канунников
47Роман Зобнин
29′
23Дмитрий Комбаров
15′
23Джордан Ларссон
32′85′
2Владимир Полуяхтов
17Солтмурад Бакаев
90+4′
14Раду Гынсарь
23′62′
9Резиуан Мирзов
61′
9Деян Радонич
71′
10Зелимхан Бакаев
7Александр Соболев
90′
54Наиль Умяров
68′
69Егор Голенков
7Аяз Гулиев
90′
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
9Удары (всего)27
4Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
2Угловые8
18Фолы18
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Богданов(Россия, Верея)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ковалев отказался от боя с Альваресом из-за убеждений
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
Гус Тиль показал, кого не хватало «Спартаку» в Лиге Европы
«Ростов» одержал волевую победу над «Рубином» домашнем матче РПЛ
Определился победитель Кубка мэра Москвы по хоккею
Российские биатлонисты на летнем ЧМ проигрывают уже китайцам
«Торпедо» одержало пятую подряд победу в первенстве Олимп-ФНЛ
«Барселона» играет с «Бетисом» в чемпионате Испании (трансляция)
Российский нападающий оформил покер в матче чемпионата Чехии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь