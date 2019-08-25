Гол Тила принес победу «Спартаку» над «Крыльями Советов» на последних минутах матча РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе московского клуба мячи забили Джордан Ларссон (54-я минута) и Гус Тил (90+1), у самарской команды отличился Александр Соболев (42). На 15-й минуте матча из-за повреждения был заменен защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, который ранее выступал за «Спартак». Для Ларссона и Тила эти голы стали первыми в составе «Спартака» в чемпионате России. Форвард «Крыльев Советов» Соболев забил шестой гол и занимает первую строчку в списке бомбардиров, лучшим игроком матча признан полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

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Этот матч стал 51-м очным для команд в чемпионатах России, «Спартак» одержал 36-ю победу, у самарской команды шесть побед, еще девять матчей завершились вничью.

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Открыл матч символическим пасом бывший футболист Александр Самедов, который выступал как и за «Спартак», так и за «Крылья Советов». Самарский клуб второй раз в сезоне упустил ничью в компенсированное время, в предыдущий раз подобное произошло в матче против столичного «Локомотива» (1:2), тогда на четвертой добавленной минуте забил Гжегош Крыховяк.

«Спартак» не проигрывает четвертый матч подряд в национальном чемпионате (три победы, одна ничья), в последний раз подопечные Олега Кононова проигрывали 27 июля в гостевом матче против «Тамбова» (0:2). «Крылья Советов» потерпели пятое поражение в последних шести матчах чемпионата.