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21:10 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» обыграл «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:1 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги. Встречу, прошедшую на стадионе «Ростов-Арена», посетил 35 031 зритель.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голами в составе хозяев поля отметились Элдор Шомуродов (29-я минута) и Александр Саплинов (87). У гостей забил Евгений Марков (15). Во встрече повреждение получил полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин, которого на 44-й минуте заменил Хвича Кварацхелия.

«Ростов» и «Рубин» провели 31 матч в чемпионатах России, команда из Ростова-на-Дону одержала девятую победу, в 10 матчах была зафиксирована ничья, еще 12 встреч выиграл казанский клуб.

В турнирной таблице «Ростов» поднялся на третье место (14 очков), «Рубин» идет седьмым (10). В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с московским «Локомотивом» 31 августа. «Рубин» в тот же день проведет домашний матч против «Сочи».

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Ростов
2:1
Первый тайм: 1:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 725.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 35031 зритель
Главные тренеры
Валерий КарпинРоман Шаронов
Голы
Элдор Шомуродов29′
Евгений Марков(Вячеслав Подберезкин)15′
Александр Саплинов(Евгений Чернов)87′
Составы команд
1Егор Бабурин
22Юрий Дюпин
78Дмитрий Чистяков
33Олег Данченко
28Евгений Чернов
69Данил Степанов
6Рагнар Сигурдссон
3Константин Плиев
34Алексей Козлов
80Егор Сорокин
7Роман Еременко
11Зураб Давиташвили
14Элдор Шомуродов
90+1′
10Игорь Коновалов
17Матиас Норманн
20Евгений Марков
26Александр Саплинов
90′
6Евгений Башкиров
88′
47Александр Долгов
99Камиль Закиров
11Алексей Ионов
90′
7Вячеслав Подберезкин
44′
25Арсений Логашов
21Хвича Кварацхелия
15Данил Глебов
75′
26Бека Микелтадзе
89′
23Александр Зуев
59Никита Макаров
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
31Удары (всего)6
11Удары в створ2
0Штанги, перекладины1
9Угловые0
13Фолы12
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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