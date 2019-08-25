«Ростов» обыграл «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Голами в составе хозяев поля отметились Элдор Шомуродов (29-я минута) и Александр Саплинов (87). У гостей забил Евгений Марков (15). Во встрече повреждение получил полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин, которого на 44-й минуте заменил Хвича Кварацхелия.
В турнирной таблице «Ростов» поднялся на третье место (14 очков), «Рубин» идет седьмым (10). В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с московским «Локомотивом» 31 августа. «Рубин» в тот же день проведет домашний матч против «Сочи».
|Валерий Карпин
|Роман Шаронов
|Элдор Шомуродов
|29′
|Евгений Марков(Вячеслав Подберезкин)
|15′
|Александр Саплинов(Евгений Чернов)
|87′
|1
|Егор Бабурин
|22
|Юрий Дюпин
|78
|Дмитрий Чистяков
|33
|Олег Данченко
|28
|Евгений Чернов
|69
|Данил Степанов
|6
|Рагнар Сигурдссон
|3
|Константин Плиев
|34
|Алексей Козлов
|80
|Егор Сорокин
|7
|Роман Еременко
|11
|Зураб Давиташвили
|14
|Элдор Шомуродов
90+1′
|10
|Игорь Коновалов
|17
|Матиас Норманн
|20
|Евгений Марков
|26
|Александр Саплинов
90′
|6
|Евгений Башкиров
88′
|47
|Александр Долгов
|99
|Камиль Закиров
|11
|Алексей Ионов
90′
|7
|Вячеслав Подберезкин
44′
|25
|Арсений Логашов
|21
|Хвича Кварацхелия
|15
|Данил Глебов
75′
|26
|Бека Микелтадзе
89′
|23
|Александр Зуев
|59
|Никита Макаров
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|31
|Удары (всего)
|6
|11
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)