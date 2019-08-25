«Ростов» обыграл «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Голами в составе хозяев поля отметились Элдор Шомуродов (29-я минута) и Александр Саплинов (87). У гостей забил Евгений Марков (15). Во встрече повреждение получил полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин, которого на 44-й минуте заменил Хвича Кварацхелия.

«Ростов» и «Рубин» провели 31 матч в чемпионатах России, команда из Ростова-на-Дону одержала девятую победу, в 10 матчах была зафиксирована ничья, еще 12 встреч выиграл казанский клуб.