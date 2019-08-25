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21:33 (мск), источник: Sport24

Тиль показал, кого не хватало «Спартаку» в Лиге Европы. Решающий гол на 91-й в мега-матче в Самаре!

Соболев снова забил, но три очка у красно-белых.

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Источник: Sport24

«Спартак» приехал в Самару после сложной командировки в Португалию. 0:1 с «Брагой» и куча потраченных сил. Ну, играть в адском графике — удел хорошей команды. А «Спартак» точно хочет быть именно такой.

Состав «Спартака» на матч. С Умяровым, Рассказовым, Мирзовым. И без Бакаева. Не то чтобы сенсационный, но как минимум интересный выбор Кононова.

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У «Крыльев» тоже был свой состав. В нем, естественно, значился и главный забивала РПЛ. Александр Соболев — 5 голов в 5 матчах, еще и почти каждый из них шикарный. Плюс форвард самарцев — официально лучший игрок июля. Такого человека стоит опасаться всем клубам РПЛ, считая «Спартак».

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Матч открыли торжественно. В том числе и Александр Самедов — почти что легенда «Спартака». И человек, закончивший карьеру в «Крыльях». Так что приглашение Саши для первого удара по мячу — логичная и красивая история.

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Действующие футболисты тоже били по мячу. И друг по другу. Второго в первом тайме было слишком много. Дикое количество стыков, жестких фолов и борьбы в стиле MMA. Четыре желтые карточки, три из которых — красно-белым. Джикия вообще мог и красную схватить при менее либеральном судействе.

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Но в футбол «Спартак» тоже играл. Очень неплохо. Забронировал половину поля «Крыльев», пытался сочинять интересные атаки. Правда, в позиционке у гостей мало что клеилось. Зато в быстрых атаках Шюррле и Мирзов были хороши. На 41-й могли забить оба — но удар немца завершился штангой, а россиянин на добивании залупил в лежащего Рыжикова. Топ-момент, который «Спартак» запорол.

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А вот топ-форвард РПЛ себе такого не позволяет. Прошло меньше минуты — и Соболев показал, как надо относится к моментам. Прострел Каннуникова — четкий финишинг Александра. Шестой гол Соболева в шести матчах. И не самые логичные, но реальные 1:0 в пользу «Крыльев», хотя «Спартак» как минимум создал больше.

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62−38 по владению, 15−3 по ударам, 5−0 по угловым. Офигительные для «Спартака» цифры. Только вот бессмысленные — 0:1 же по голам.

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В первые минуты второго тайма «Спартак» только и делал, что упирался в самарский вариант автобуса. Но передача Тиля замиксовалась с рикошетом. И Ларссон забил свой первый гол за «Спартак». Не самый убедительный старт второй половины неожиданно привел к голу. И такое бывает.

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Это первый гол Ларссона-младшего за «Спартак». Но его отец приучил весь мир, что забивать лучше очень много. И стабильно.

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«Спартак», забив, заиграл реально мощно. Креативили, бегали и открывались почти все. Не только Шюррле создавал моменты из ничего — качественно комбинировали и Тиль, и Бакаев, и Ларссон был полезен. Хотя чемпион мира все равно был заметнее всех — два классных штрафных тому доказательство. Но немец не забил. А вот…

Голландец Тиль оформил победу «Спартака». В драма-стиле.Красно-белые играли-то годно, но никак не могли забить второй. Дождались 89-й. Притом сначал Максименко сделал топ-сэйв после удара Канунникова. А потом, как в первом тайме, — ответочка. Но уже все наоборот — «Крылья» момент не реализовали, а «Спартак» забил. Бакаев собрал вокруг себя самарский кружочек и выложил мяч Тилю. Голландец все исполнил на уровне — 2:1 на 91-й. Ух. Адски сложная, но заслуженная победа «Спартака».

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1:2
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 725.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Самара Арена, 32286 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичОлег Кононов
Голы
Александр Соболев(Максим Канунников)42′
Джордан Ларссон54′
Гус Тил(Зелимхан Бакаев)90+2′
Составы команд
1Сергей Рыжиков
98Александр Максименко
22Александр Анюков
81′
92Николай Рассказов
3Никита Чернов
6Айртон
83′
50Максим Карпов
2Самюэль Жиго
77Дмитрий Кабутов
14Георгий Джикия
24′
20Срджан Мияйлович
8Гус Тил
28Паул Антон
20Андре Шюррле
99Максим Канунников
47Роман Зобнин
29′
23Дмитрий Комбаров
15′
23Джордан Ларссон
32′85′
2Владимир Полуяхтов
17Солтмурад Бакаев
90+4′
14Раду Гынсарь
23′62′
9Резиуан Мирзов
61′
9Деян Радонич
71′
10Зелимхан Бакаев
7Александр Соболев
90′
54Наиль Умяров
68′
69Егор Голенков
7Аяз Гулиев
90′
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
9Удары (всего)27
4Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
2Угловые8
18Фолы18
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Богданов(Россия, Верея)
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