Тиль показал, кого не хватало «Спартаку» в Лиге Европы. Решающий гол на 91-й в мега-матче в Самаре!
Соболев снова забил, но три очка у
Соболев снова забил, но три очка у
«Спартак» приехал в Самару после сложной командировки в Португалию. 0:1 с «Брагой» и куча потраченных сил. Ну, играть в адском графике — удел хорошей команды. А «Спартак» точно хочет быть именно такой.
Состав «Спартака» на матч. С Умяровым, Рассказовым, Мирзовым. И без Бакаева. Не то чтобы сенсационный, но как минимум интересный выбор Кононова.
У «Крыльев» тоже был свой состав. В нем, естественно, значился и главный забивала РПЛ. Александр Соболев — 5 голов в 5 матчах, еще и почти каждый из них шикарный. Плюс форвард самарцев — официально лучший игрок июля. Такого человека стоит опасаться всем клубам РПЛ, считая «Спартак».
Матч открыли торжественно. В том числе и Александр Самедов — почти что легенда «Спартака». И человек, закончивший карьеру в «Крыльях». Так что приглашение Саши для первого удара по мячу — логичная и красивая история.
Действующие футболисты тоже били по мячу. И друг по другу. Второго в первом тайме было слишком много. Дикое количество стыков, жестких фолов и борьбы в стиле MMA. Четыре желтые карточки, три из которых —
Но в футбол «Спартак» тоже играл. Очень неплохо. Забронировал половину поля «Крыльев», пытался сочинять интересные атаки. Правда, в позиционке у гостей мало что клеилось. Зато в быстрых атаках Шюррле и Мирзов были хороши. На 41-й могли забить оба — но удар немца завершился штангой, а россиянин на добивании залупил в лежащего Рыжикова.
А вот
62−38 по владению, 15−3 по ударам, 5−0 по угловым. Офигительные для «Спартака» цифры. Только вот бессмысленные — 0:1 же по голам.
В первые минуты второго тайма «Спартак» только и делал, что упирался в самарский вариант автобуса. Но передача Тиля замиксовалась с рикошетом. И Ларссон забил свой первый гол за «Спартак». Не самый убедительный старт второй половины неожиданно привел к голу. И такое бывает.
Это первый гол
«Спартак», забив, заиграл реально мощно. Креативили, бегали и открывались почти все. Не только Шюррле создавал моменты из ничего — качественно комбинировали и Тиль, и Бакаев, и Ларссон был полезен. Хотя чемпион мира все равно был заметнее всех — два классных штрафных тому доказательство. Но немец не забил. А вот…
Голландец Тиль оформил победу «Спартака». В
|Миодраг Божович
|Олег Кононов
|Александр Соболев(Максим Канунников)
|42′
|Джордан Ларссон
|54′
|Гус Тил(Зелимхан Бакаев)
|90+2′
|1
|Сергей Рыжиков
|98
|Александр Максименко
|22
|Александр Анюков
81′
|92
|Николай Рассказов
|3
|Никита Чернов
|6
|Айртон
83′
|50
|Максим Карпов
|2
|Самюэль Жиго
|77
|Дмитрий Кабутов
|14
|Георгий Джикия
24′
|20
|Срджан Мияйлович
|8
|Гус Тил
|28
|Паул Антон
|20
|Андре Шюррле
|99
|Максим Канунников
|47
|Роман Зобнин
29′
|23
|Дмитрий Комбаров
15′
|23
|Джордан Ларссон
32′85′
|2
|Владимир Полуяхтов
|17
|Солтмурад Бакаев
90+4′
|14
|Раду Гынсарь
23′62′
|9
|Резиуан Мирзов
61′
|9
|Деян Радонич
71′
|10
|Зелимхан Бакаев
|7
|Александр Соболев
90′
|54
|Наиль Умяров
68′
|69
|Егор Голенков
|7
|Аяз Гулиев
90′
|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|27
|4
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|18
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Богданов(Россия, Верея)