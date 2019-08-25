Тиль показал, кого не хватало «Спартаку» в Лиге Европы. Решающий гол на 91-й в мега-матче в Самаре!

Источник: Sport24

«Спартак» приехал в Самару после сложной командировки в Португалию. 0:1 с «Брагой» и куча потраченных сил. Ну, играть в адском графике — удел хорошей команды. А «Спартак» точно хочет быть именно такой.

Состав «Спартака» на матч. С Умяровым, Рассказовым, Мирзовым. И без Бакаева. Не то чтобы сенсационный, но как минимум интересный выбор Кононова.

У «Крыльев» тоже был свой состав. В нем, естественно, значился и главный забивала РПЛ. Александр Соболев — 5 голов в 5 матчах, еще и почти каждый из них шикарный. Плюс форвард самарцев — официально лучший игрок июля. Такого человека стоит опасаться всем клубам РПЛ, считая «Спартак».

Матч открыли торжественно. В том числе и Александр Самедов — почти что легенда «Спартака». И человек, закончивший карьеру в «Крыльях». Так что приглашение Саши для первого удара по мячу — логичная и красивая история.

Действующие футболисты тоже били по мячу. И друг по другу. Второго в первом тайме было слишком много. Дикое количество стыков, жестких фолов и борьбы в стиле MMA. Четыре желтые карточки, три из которых — красно-белым. Джикия вообще мог и красную схватить при менее либеральном судействе.

Но в футбол «Спартак» тоже играл. Очень неплохо. Забронировал половину поля «Крыльев», пытался сочинять интересные атаки. Правда, в позиционке у гостей мало что клеилось. Зато в быстрых атаках Шюррле и Мирзов были хороши. На 41-й могли забить оба — но удар немца завершился штангой, а россиянин на добивании залупил в лежащего Рыжикова. Топ-момент, который «Спартак» запорол.

А вот топ-форвард РПЛ себе такого не позволяет. Прошло меньше минуты — и Соболев показал, как надо относится к моментам. Прострел Каннуникова — четкий финишинг Александра. Шестой гол Соболева в шести матчах. И не самые логичные, но реальные 1:0 в пользу «Крыльев», хотя «Спартак» как минимум создал больше.

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62−38 по владению, 15−3 по ударам, 5−0 по угловым. Офигительные для «Спартака» цифры. Только вот бессмысленные — 0:1 же по голам.

В первые минуты второго тайма «Спартак» только и делал, что упирался в самарский вариант автобуса. Но передача Тиля замиксовалась с рикошетом. И Ларссон забил свой первый гол за «Спартак». Не самый убедительный старт второй половины неожиданно привел к голу. И такое бывает.

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Это первый гол Ларссона-младшего за «Спартак». Но его отец приучил весь мир, что забивать лучше очень много. И стабильно.

«Спартак», забив, заиграл реально мощно. Креативили, бегали и открывались почти все. Не только Шюррле создавал моменты из ничего — качественно комбинировали и Тиль, и Бакаев, и Ларссон был полезен. Хотя чемпион мира все равно был заметнее всех — два классных штрафных тому доказательство. Но немец не забил. А вот…

Голландец Тиль оформил победу «Спартака». В драма-стиле. Красно-белые играли-то годно, но никак не могли забить второй. Дождались 89-й. Притом сначал Максименко сделал топ-сэйв после удара Канунникова. А потом, как в первом тайме, — ответочка. Но уже все наоборот — «Крылья» момент не реализовали, а «Спартак» забил. Бакаев собрал вокруг себя самарский кружочек и выложил мяч Тилю. Голландец все исполнил на уровне — 2:1 на 91-й. Ух. Адски сложная, но заслуженная победа «Спартака».